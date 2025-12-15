Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử SEA Games, giành HCV cự ly chạy 10.000m nữ

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn cũng như kỳ vọng từ người hâm mộ, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã dễ dàng cán đích đầu tiên ở cự ly chạy 10.000m diễn ra vào chiều ngày 15/12, bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung mà cô từng giành được ở SEA Games 32.

Thành tích của VĐV sinh năm 1995 ở cự ly chạy 10.000m tiếp tục gây ấn tượng khi cô về nhất với 34 phút 27 giây 93, hơn người về nhì là đồng đội Lê Thị Tuyết gần 2 giây và bỏ xa người thứ 3 là VĐV Odekta Elvina Naibaho của Indonesia hơn 1 phút (Odekta Elvina Naibaho có thành tích 35 phút 33 giây 23).

Nguyễn Thị Oanh băng băng về đích trên đường chạy 10.000m nữ tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng tấm HCV giúp cô đi vào lịch sử điền kinh SEA Games (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khoảng 1km cuối, Nguyễn Thị Oanh bứt tốc mạnh mẽ và băng băng về đích nhưng vẫn giữ được nụ cười tươi tắn trước ống kính máy ảnh mà không cho thấy sự mệt nhọc nào ở cự ly được xem là khó nhằn nhất tại SEA Games.

Nguyễn Thị Oanh bỏ rất xa các VĐV ở cự ly chạy 10.000m nữ sở trường (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, tấm HCV vừa giành được không chỉ là cú đúp của Nguyễn Thị Oanh ở SEA Games 33 mà còn giúp cô đi vào lịch sử điền kinh tại Đại hội thể thao Đông Nam Á khi phá kỷ lục của đàn chị Nguyễn Thị Huyền để giành được nhiều HCV nhất ở giải đấu (Nguyễn Thị Oanh đã giành được 14 HCV, phá kỷ lục 13 tấm HCV trước đó do Nguyễn Thị Huyền nắm giữ).

Tuy nhiên kỷ lục này được dự báo sẽ sớm bị xô đổ và người có thể làm được điều đó không ai khác chính là Nguyễn Thị Oanh khi cô sẽ tiếp tục tham dự nội dung cuối cùng ở SEA Games 33 là chạy vượt rào 3.000m nữ vào ngày mai (16/12).

Chia sẻ trên trang cá nhân sau khi lập kỷ lục mới tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh khiêm tốn bày tỏ: "Oanh đã giành được thêm một tấm HCV nữa rồi mọi người ơi.

Thật sự rất hạnh phúc khi những nỗ lực trong suốt thời gian qua đã được đền đáp trên đường chạy ngày hôm nay. 10.000m là một nội dung không hề đơn giản, nhưng Oanh luôn nhắc mình phải bình tĩnh, tập trung và chạy bằng tất cả sự quyết tâm.

Cảm ơn gia đình, ban huấn luyện, những người đồng đội và tất cả mọi người đã luôn đồng hành và động viên Oanh trên từng bước chạy. Cảm ơn khán giả Việt Nam đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho Oanh trong suốt cuộc đua.

Ngày mai, Oanh sẽ bước vào nội dung tranh tài cuối cùng. Oanh sẽ tiếp tục cố gắng, bởi mỗi tấm huy chương không chỉ là thành tích, mà còn là niềm tự hào khi được thi đấu với lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo. Hãy đồng hành cùng Oanh nhé!".