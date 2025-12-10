Báo Thái Lan bình luận sai sót nghiêm trọng về bản đồ Việt Nam

Lễ khai mạc SEA Games 33 đã xảy ra nhiều sự cố, trong đó đặc biệt là sai sót khi trình chiếu bản đồ Việt Nam. Theo đó, chủ nhà Thái Lan đã hiển thị thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam bị trình chiếu sai, thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Bình luận về vấn đề này, tờ Thairath thừa nhận đây là “sai sót nghiêm trọng”. Tờ báo của Thái Lan viết: “Sự kiện khai mạc SEA Games 33 trở thành tâm điểm của sự chú ý vì một sai sót nghiêm trọng.

Trong phần trình diễn nghệ thuật của lễ khai mạc, khi các nghệ sĩ đang biểu diễn những điệu múa mang đậm bản sắc truyền thống, ban tổ chức đã chiếu đồ họa bản đồ của các quốc gia lên sân vận động Rajamangala. Tuy nhiên, khi đến lượt bản đồ Việt Nam xuất hiện, nhiều khán giả lập tức phát hiện bản đồ này thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và một số hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.

Lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam sẽ gửi văn bản chính thức tới Ban tổ chức SEA Games 33 để yêu cầu giải thích và có biện pháp khắc phục. Động thái này nhằm đảm bảo sự tôn trọng giữa các quốc gia thành viên và giữ gìn hình ảnh đúng mực của một sự kiện thể thao khu vực.

Người hâm mộ thể thao Việt Nam bày tỏ mong muốn Ban tổ chức lên tiếng xin lỗi về sự cố đáng tiếc này”.

Tờ Daily News nhấn mạnh: “Làn sóng tranh cãi liên quan đến SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai vẫn tiếp tục nổ ra. Ban tổ chức giải đấu đã bị chỉ trích khi để xảy ra sai sót nghiêm trọng. Đồ họa trình chiếu bản đồ Việt Nam trong phần biểu diễn của lễ khai mạc tại sân vận động Rajamangala tối ngày 9/12 đã tạo ra tranh cãi.

Báo Thái Lan thừa nhận việc hiển thị sai bản đồ Việt Nam là sai sót nghiêm trọng (Ảnh: Daily News).

Nhiều khán giả đã lập tức phát hiện bản đồ Việt Nam thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và một số đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam đã lên án gay gắt hình ảnh này. Các lãnh đạo cấp cao của ngành thể thao Việt Nam đã nắm được vụ việc và sẽ tiến hành gửi yêu cầu giải trình tới Ban tổ chức SEA Games 33”.

Tờ Press bình luận: “Đồ họa trình chiếu bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games thiếu hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đảo Phú Quốc. Điều này đã tạo ra tranh cãi gay gắt. Người hâm mộ thể thao Việt Nam đang chờ đợi giải thích của ban tổ chức”.

Cần nói thêm rằng đây không phải là sai sót duy nhất trong lễ khai mạc SEA Games. Quốc kỳ của Indonesia đã bị hiển thị nhầm thành Quốc kỳ của Singapore trong phần giới thiệu các quốc gia đăng cai trước đây. Ngoài ra, ở phần trình chiếu drone (máy bay mini không người lái), ban tổ chức cũng nhầm số lượng huy chương vàng từ 574 thành 547”.