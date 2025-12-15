Ba lần được vinh danh ở SEA Games 33, Đình Bắc tuyên bố đanh thép

Thắng Philippines 2-0, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

U22 Việt Nam thi đấu 3 trận từ đầu SEA Games 33 cho đến giờ, Đình Bắc 3 lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

Đình Bắc có lần thứ 3 nhận giải cầu thủ hay nhất trận (Ảnh: Hải Long).

Sau trận thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Philippines chiều nay, Đình Bắc nói: “Hôm nay toàn đội đã thi đấu rất tốt. U22 Philippines có nhiều tiến bộ, họ tạo được nhiều sức ép cho U22 Việt Nam”.

“Dù vậy, toàn đội U22 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc, tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi càng hạnh phúc hơn khi tôi bước ra sân và chứng kiến sự có mặt của rất đông khán giả Việt Nam trên khán đài.

Sự hiện diện của đông đảo cổ động viên (CĐV) giúp cho tinh thần của chúng tôi lên rất cao. Tôi hy vọng CĐV tiếp tục đến sân Rajamangala ở trận chung kết vào ngày 18/12 tới, để tiếp thêm động lực cho U22 Việt Nam”, Đình Bắc nói thêm.

Đình Bắc hé lộ không ngại bất kỳ đối thủ nào ở chung kết (Ảnh: Hải Long).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, về việc muốn chạm trán U22 Thái Lan hay U22 Malaysia trong trận chung kết, Đình Bắc chia sẻ: “Điều quan trọng là sự chuẩn bị của toàn đội cho trận chung kết sẽ như thế nào, chứ không quan trọng đối thủ là ai”.

“U22 Việt Nam sẽ chờ kết quả của trận bán kết thứ hai giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia, sau đó tập trung tối đa cho trận chung kết ở sân Rajamangala”, Đình Bắc nhấn mạnh.

Nếu U22 Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games 33, Đình Bắc có thể trở thành ứng cử viên rất nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam năm 2025.

Dù vậy, Đình Bắc chưa vội nghĩ về danh hiệu cá nhân này: “Tôi chưa nghĩ đến danh hiệu QBV Việt Nam. Hiện tôi chỉ nghĩ đến trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33. Tôi và các đồng đội sẽ nghỉ ngơi, hồi phục thật tốt cho trận chung kết của giải đấu này”.