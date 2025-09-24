VĐV nhí quyết bảo vệ chức vô địch ở Aqua Warriros Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Hoàng Hải Nam (sinh năm 2016) là gương mặt không xa lạ với các giải đấu Aqua Warriors do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức trong năm 2025 vừa qua.

Tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 diễn ra hồi tháng 4, Hoàng Hải Nam dễ dàng về nhất ở nội dung Kids Aqua Warriors dành cho các VĐV dưới 9 tuổi. Điều đáng tiếc là thành tích của VĐV thuộc đội tuyển bơi lội phường Việt Hưng (Hà Nội) đã không được công nhận do mắc lỗi phạm quy trong phần thi chạy (cởi trần khi chạy và về đích).

Hoàng Hải Nam trong lần về nhất nội dung Kids Aqua Warriors tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 nhưng không được tính thành tích vì lỗi cởi trần khi chạy và về đích (Ảnh: Thế Nam).

Tuy nhiên Hoàng Hải Nam đã sửa chữa sai lầm để về nhất nội dung Junior Aqua Warriors tại giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên ở giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, Hoàng Hải Nam đã không mắc sai lầm nào để về nhất ở nội dung Junior Aqua Warriors.

Tài năng của VĐV nhí này được Ban tổ chức (BTC) giải Aqua Warriors đánh giá rất cao, nên em là một trong số ít những VĐV được BTC gửi Bib mời tham dự giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (diễn ra trong 2 ngày 27/9 và 28/9 tại Quảng Ninh) hoàn toàn miễn phí.

"Cháu được mời tham dự nên càng tích cực tập luyện, với mục tiêu cạnh tranh huy chương để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. So với khi dự thi nội dung Kids Aqua Warriors tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 hồi tháng 4, lần này cháu dự thi nội dung Junior Aqua Warriors nên việc cạnh tranh huy chương sẽ khó khăn hơn rất nhiều", anh Hoàng Văn Hiển, bố của Hoàng Hải Nam đồng thời cũng là huấn luyện viên đội tuyển bơi phường Việt Hưng cho biết.

Theo anh Hiển, nội dung Junior Aqua Warriors dành cho các VĐV từ 9 đến 11 tuổi, trong khi Hoàng Hải Nam vừa tròn 9 tuổi nên sẽ phải cạnh tranh với các anh chị lớn tuổi hơn nên gặp khó khăn hơn khi cần đua thể lực.

Hoàng Hải Nam dưới sự chỉ dẫn của bố tập luyện tích cực hàng ngày chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: Lương Phạm Phương Anh).

"Suốt nhiều ngày qua, Hải Nam vẫn duy trì khối lượng tập luyện mỗi ngày 2 buổi chạy và 1 buổi bơi. Tập liên tục cả tuần không nghỉ. Tuy nhiên ở lứa tuổi này, cháu sẽ không tập luyện khối lượng nặng, mà sẽ chia nhỏ theo ngày và tích luỹ sức bền qua từng ngày một.

Phần chạy thì Hải Nam mỗi tuần sẽ có 2 buổi tập chạy tốc độ, còn lại là chạy bền. Phần bơi thì con duy trì đều đặn với khối lượng vừa phải, tránh quá sức. Bí quyết để có thể thi đấu tốt ở Aqua Warriors, các VĐV cần có chế độ dinh dưỡng tốt.

Dinh dưỡng là phần quan trọng ở thể thao sức bền, cụ thể trứng, sữa, chuối luôn luôn phải có trong khẩu phần ăn hàng ngày. Một điều nữa là các VĐV cần phải chuẩn bị tốt về mặt tinh thần.

Hàng ngày tôi luôn luôn quan tâm, khích lệ động viên con trong tập luyện và những lúc mệt mỏi", anh Hoàng Văn Hiển nói thêm về việc hỗ trợ con trai trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup.

Các VĐV nhí cần làm tốt khâu chuyển tiếp giữa phần thi bơi và phần thi chạy tại giải Aqua Warriors (Ảnh: Hải Long).

Một lưu ý của anh Hoàng Văn Hiển dành cho các VĐV nhí dự thi Kids Aqua Warriors hay Junior Aqua Warriors là tập luyện tốt ở khâu chuyển tiếp giữa phần thi bơi và phần thi chạy.

"Có nhiều VĐV chỉ chú trọng việc tập chạy và tập bơi, mà quên mất việc tập luyện phần chuyển tiếp. Bởi khi hoàn thành phần thi bơi xong, các VĐV cần thích nghi tốt quá trình chuyển tiếp để chuyển sang phần thi chạy.

Phần chuyển tiếp rất quan trọng, yêu cầu VĐV phải nhanh nhẹn và thuần thục việc đi giầy và mặc trang phục làm sao mất ít thời gian nhất. Đi tất không được quá dầy hoặc quá chật sẽ mất thời gian.

Việc buộc dây giày đối với các bạn nhỏ cũng rất khó khăn, nếu buộc lỏng dễ bị tuột khi chạy, ảnh hưởng đến thành tích. Cần có các phương án như dùng nút nhựa hoặc buộc kiểu rút sẵn", anh Hoàng Văn Hiển khuyến cáo cho các VĐV khi dự thi Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup.