Đường bơi và đường chạy tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Sự kiện hứa hẹn mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm thể thao đầy cảm xúc tại khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Sơ đồ đường bơi cự ly Open water mixed team relay tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Ultra Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Full Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup ( (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Olympic Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Sprint Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Junior Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Kids Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Theo đó, đường bơi sẽ được bố trí ngay tại bãi biển trong khuôn viên Sonasea Vân Đồn Harbor City. Với mặt nước trong xanh, tầm nhìn rộng mở cùng hệ thống kỹ thuật theo chuẩn quốc tế, đường bơi không chỉ đem đến sự hứng khởi và thử thách cho vận động viên, mà còn đảm bảo yếu tố an toàn tối đa để vận động viên có thể toàn tâm chinh phục từng sải tay.

Trong khi đó, đường chạy được thiết kế trên tuyến đường DT 334 đi qua chùa Cái Bầu. Đây là cung đường đặc biệt khi một bên là núi non uốn lượn, một bên là biển xanh trải dài, tạo nên khung cảnh hùng vĩ của Vịnh Bái Tử Long. Với mặt đường trải nhựa bằng phẳng, đây sẽ là nơi ghi dấu những bước chạy mạnh mẽ, nơi thể thao hòa quyện cùng thiên nhiên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các vận động viên trên hành trình chinh phục giới hạn.

Để mang đến một mùa giải chất lượng - an toàn - cảm xúc, ban tổ chức đang gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị. Từ việc rà soát hạ tầng, bố trí khu vực bơi - chạy - Expo, đến các hạng mục hậu cần, mọi khâu đều được thực hiện khẩn trương và chuyên nghiệp.

Đồng thời, ban tổ chức phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Những nỗ lực này kỳ vọng sẽ mang lại cho vận động viên cũng như người hâm mộ một mùa giải giàu trải nghiệm, tiếp nối thành công từ mùa giải 2024.