HLV U23 Trung Quốc tiết lộ bí quyết giúp đội nhà thắng U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

"Toàn đội nỗ lực tổ chức tốt. Nhưng quan trọng nhất là giữ bóng ở phần sân đối phương càng nhiều càng tốt. Điều này rất quan trọng khi có những pha bóng hai hoặc tình huống tương tự, đội sẽ ở vị trí thuận lợi để giành bóng.

Chúng tôi hướng đến việc giữ bóng, kiểm soát trận đấu, sau đó tấn công càng nhiều càng tốt. Đó là ý tưởng ban đầu", HLV Antonio Puche tiết lộ chiến thuật giúp U23 Trung Quốc giành chiến thắng đậm trước U23 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (Saudi Arabia) tối 20/1 (giờ Việt Nam).

HLV Antonio Puche phát biểu ở buổi họp báo sau trận bán kết giữa U23 Trung Quốc với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Trận bán kết chứng kiến U23 Trung Quốc hoàn toàn áp đảo thế trận trước U23 Việt Nam, khi khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải lùi sâu phòng ngự trong suốt hiệp 1. Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 33 khi trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng phải rời sân và nhập viện cấp cứu.

Việc thiếu đi "trung vệ thép" ở hàng phòng ngự khiến U23 Việt Nam không còn duy trì được khả năng chống đỡ trước lối chơi tổng lực của U23 Trung Quốc trong hiệp 2. Chỉ trong 4 phút (từ phút 48 đến phút 52), thủ thành Trung Kiên đã phải hai lần vào lưới nhặt bóng sau các pha lập công của Peng Xiao và Xiang Yuwang.

Phút 75, dù được công nghệ VAR cứu một bàn thua khi xác định có lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ U23 Trung Quốc, nhưng U23 Việt Nam lại phải chơi thiếu người khi hậu vệ Lý Đức có hành vi đánh nguội với đối thủ.

Việc chơi thiếu người khiến U23 Việt Nam không thể tạo ra sức ép tấn công để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số mà còn phải nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ 90+7, qua đó khép lại trận bán kết với thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc.

"Chúng tôi đã làm việc 50 ngày liên tục không nghỉ vì công việc. Các cầu thủ đã làm việc cùng ban huấn luyện, tập luyện, đá giao hữu, phân tích video, rất nhiều và rất nhiều.

Tôi tin rằng mỗi người đều muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ trong công việc mỗi ngày. Điều đó rất quan trọng. Nếu bạn chỉ muốn mà không làm thì không thể. Bạn phải tự nói rằng bản thân làm được, bắt tay vào làm.

Đó là chìa khóa để dẫn đến chiến thắng", HLV Antonio Puche tiết lộ về quá trình miệt mài với công việc để dẫn tới thành công giành vé vào trận chung kết giải U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Trung Quốc.

U23 Trung Quốc triển khai lối chơi hợp lý và đầy khoa học (Ảnh: AFC).

"Tôi nghĩ U23 Trung Quốc đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và chúng tôi đã làm được điều đó. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt", chiến lược gia người Tây Ban Nha khen ngợi các học trò.

Nhà cầm quân 53 tuổi cũng cho rằng các cầu thủ tạm thời có thể tận hưởng chiến thắng trước khi nghĩ đến trận chung kết với U23 Nhật Bản vào ngày 24/1 tới đây.

"Ngày mai, chúng tôi sẽ nghĩ về U23 Nhật Bản. Tôi hay mọi người đều biết rằng U23 Nhật Bản là một tập thể đáng kinh ngạc, nhưng U23 Trung Quốc sẽ nỗ lực thi đấu để đánh bại họ", HLV Antonio Puche chốt lại.