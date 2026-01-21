Trọng tài Australia bị chỉ trích khi từ chối bàn thắng của U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

U23 Trung Quốc thắng 3-0 trước U23 Việt Nam tại trận bán kết U23 châu Á diễn ra vào tối 20/1. Trong trận đấu này, U23 Trung Quốc bị trọng tài từ chối một bàn thắng ở phút 73 sau khi tham khảo VAR và truyền thông Trung Quốc cho rằng đó là quyết định chưa thỏa đáng.

Tờ Sina cho biết: "Quyết định không công nhận bàn thắng của Peng Xiao trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Trọng tài chính người Australia, Alexander King, một trọng tài cấp cao của AFC, là người đưa ra phán quyết này.

Trọng tài King xem lại tình huống ghi bàn của U23 Trung Quốc ở phút 73 (Ảnh: AFC).

Ông King không phải là gương mặt xa lạ với bóng đá châu Á. Trước đó, ông từng điều khiển trận tứ kết giải U20 châu Á 2025, nơi U20 Trung Quốc được hưởng một quả phạt đền trong trận đấu với Saudi Arabia.

Trong mùa giải 2025, ông cũng cầm còi nhiều trận đấu quan trọng tại Trung Quốc như Changchun Yatai gặp Qingdao Hainiu, Beijing Guoan đối đầu Shanghai Haigang, và Shanghai Haigang chạm trán Sanfrecce Hiroshima. Hai trợ lý trọng tài trong trận bán kết U23 châu Á 2026 đều đến từ Australia, trong khi trọng tài VAR là ông Taji đến từ Singapore.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 73. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Wang Yudong, Peng Xiao đã dùng vai đưa bóng vào lưới. Ngay sau đó, trọng tài rút thẻ đỏ cho Lý Đức vì lỗi phạm lỗi với Behram Abduweli khi cầu thủ này đang ăn mừng. Tuy nhiên, bàn thắng của Peng Xiao nhanh chóng bị đặt dấu hỏi và VAR đã can thiệp, yêu cầu trọng tài chính xem lại tình huống.

Hai vấn đề chính được VAR đặt ra là: liệu Peng Xiao có dùng tay chơi bóng hay không, và Li Zhenquan có rơi vào thế việt vị, cản trở tầm nhìn của thủ môn hay không. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài Alexander King đã đưa ra quyết định cuối cùng: không công nhận bàn thắng, xác định Li Zhenquan đã việt vị".

Ở thời điểm bị từ chối bàn thắng, U23 Trung Quốc đang dẫn 2-0. Sau khi thi đấu thiếu người, U23 Việt Nam vẫn chơi tấn công tìm kiếm bàn thắng và U23 Trung Quốc đã có được bàn thứ ba ở phút bù giờ. U23 Trung Quốc có lần đầu vào chung kết U23 châu Á và sẽ tranh cúp vô địch với U23 Nhật Bản. U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ tranh hạng 3.