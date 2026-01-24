Nhận thẻ đỏ, Đình Bắc lỡ hẹn với trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Đình Bắc là cầu thủ nổi bật của U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á với U23 Hàn Quốc vào tối 23/1. Tiền đạo số 7 đã thực hiện đường chuyền cho Quốc Việt mở tỷ số ở phút 30. Sau đó, tới phút 71, Đình Bắc thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Tình huống vào bóng khiến Đình Bắc nhận thẻ đỏ (Ảnh chụp màn hình).

Thế nhưng, Đình Bắc lại khiến U23 Việt Nam lâm vào thế khó khi nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Hàn Quốc ở phút 87. Điều này khiến cho “Những chiến binh sao vàng” lâm vào thế thiếu người. Tới phút 90+7, U23 Hàn Quốc có bàn thắng gỡ hòa do công của Shin Min Ha. Rất may, toàn đội đã thi đấu kiên cường, xuất sắc giữ tỷ số 2-2 cho tới hết hiệp phụ. Cuối cùng, U23 Việt Nam đã thắng 7-6 trước đội bóng xứ kim chi, để giành huy chương đồng.

Theo điều lệ giải U23 châu Á, các cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò 2 trận tiếp theo ở giải đấu cùng độ tuổi. Trong trường hợp đã hết tuổi tham dự, án treo giò sẽ được chuyển lên cấp đội tuyển cao hơn.

Đình Bắc năm nay 22 tuổi. Anh sẽ quá tuổi tham dự giải U23 châu Á 2028. Do đó, án treo giò 2 trận sẽ được “chuyển lên” cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì thế, tiền đạo của CLB Công an Hà Nội sẽ không thể góp mặt trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

Đình Bắc sẽ vắng mặt trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam và Malaysia (Ảnh: AFC).

Đây là tổn thất không nhỏ với HLV Kim Sang Sik bởi Đình Bắc đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam. Cầu thủ này hoàn toàn có thể là nhân tố quan trọng ở đội tuyển quốc gia.

Thậm chí, nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định tình huống vào bóng của Đình Bắc với cầu thủ Hàn Quốc có tính chất nghiêm trọng, tiền đạo số 7 sẽ phải nhận án phạt nặng hơn. Mới nhất, trung vệ Lý Đức vừa nhận án treo giò 3 trận từ AFC sau tình huống va chạm "không hợp lệ" với cầu thủ Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á.

Với bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc, Đình Bắc đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026 với 4 bàn (giống như Ali Azaizeh của U23 Jordan và Leonardo Farah Shahin của U23 Lebanon). Đình Bắc cũng là ứng cử viên nặng ký cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.