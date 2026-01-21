Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

Tối 20/1, U23 Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U23 Việt Nam trong trận bán kết giải U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Với kết quả này, U23 Trung Quốc sẽ lọt vào trận chung kết gặp U23 Nhật Bản, còn U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc.

U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu, báo giới Trung Quốc đã không ngớt lời khen ngợi thầy trò HLV Antonio Puche. Tờ Sina giật tít: “Chiến thắng vang dội! U23 Trung Quốc hướng tới chức vô địch giải U23 châu Á”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Phép màu của U23 Trung Quốc tiếp tục thể hiện khi đội bóng giành chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc bước vào giải đấu khi nằm trong nhóm hạt giống số 4 vì không có thành tích tốt trong quá khứ. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Puche đã làm nên lịch sử khi giành quyền vào trận chung kết.

Điều bất ngờ là U23 Trung Quốc, đội bóng áp dụng chiến thuật phòng ngự số đông từ đầu giải, bất ngờ chủ động dâng cao đội hình và kiểm soát thế trận. Trong hiệp một, U23 Trung Quốc cầm bóng tới 65% thời lượng nhưng không thể ghi bàn.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, tình hình đã khác hoàn toàn. U23 Trung Quốc đã ghi tới 3 bàn vào lưới U23 Việt Nam. Thậm chí, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ còn 10 người trong trận đấu này khi Lý Đức nhận thẻ đỏ.

Giờ đây, U23 Trung Quốc đang cách chức vô địch lịch sử ở giải U23 châu Á đúng một bước chân khi đối đầu với U23 Nhật Bản trong trận chung kết”.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Tờ Sohu có bài viết: “5 trận không thủng lưới bàn nào, U23 Trung Quốc xuất sắc lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á”. Họ tự hào nhắc tới cột mốc mới của bóng đá Trung Quốc: “Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, các đội tuyển nam Trung Quốc (U17, U20, U23, đội tuyển quốc gia) lọt vào chung kết một giải đấu châu lục.

Trước đó, năm 2004, các đội tuyển Trung Quốc từng vào chung kết Asian Cup (thua Nhật Bản 1-3), giải U20 châu Á (thua U20 Hàn Quốc 0-2) và giải U17 châu Á (thắng U17 Triều Tiên 1-0 để vô địch).

Tại giải U23 châu Á năm nay, U23 Trung Quốc còn gây ấn tượng mạnh khi chưa thủng lưới bàn nào sau 5 trận, trước khi bước vào trận chung kết. Ở trận đấu cuối cùng, đoàn quân HLV Puche sẽ đối đầu với đội bóng có hàng công mạnh nhất giải là U23 Nhật Bản”.

Tờ 163 khẳng định U23 Trung Quốc đã phá vỡ tới 7 kỷ lục sau khi giành quyền vào chung kết giải U23 châu Á 2026. Có thể kể ra một vài kỷ lục như U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào chung kết giải U23 châu Á, lần đầu bất bại 5 trận liên tiếp, san bằng kỷ lục giữ sạch lưới trong 5 trận của U23 Uzbekistan vào năm 2024, bất bại trước U23 Việt Nam ở các giải đấu chính thức…

Một tờ báo khác của Trung Quốc là Hubei Daily đã nhận xét đội nhà “tấn công mạnh mẽ”, “phòng ngự kiên cường”. Tờ báo này còn khen ngợi HLV Antonio Puche đã nghiên cứu rất kỹ U23 Việt Nam. Điều đó giúp U23 Trung Quốc có thể khai thác triệt để điểm yếu của U23 Việt Nam ở khả năng chống bóng bổng.

Việc đội bóng ở đất nước tỷ dân bất ngờ dâng cao pressing (gây áp lực) ngay từ đầu trận cũng khiến U23 Việt Nam bất ngờ.

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.