Chuyên gia: “U23 Trung Quốc quái hơn các đội Tây Á từng thua U23 Việt Nam”

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tối 20/1 là bất ngờ lớn, nếu nhìn những gì mà hai đội thể hiện từ đầu giải đến giờ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào nền tảng chung của hai nền bóng đá, bóng đá Trung Quốc vẫn nhỉnh hơn bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, chính các trận đấu từ vòng tứ kết trở về trước là tiền đề để U23 Trung Quốc nghiên cứu lối chơi của U23 Việt Nam trước trận bán kết. Theo cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm, chúng ta có thêm bài học quý từ thất bại vừa xảy ra.

Điều đáng chú ý, ông Lâm còn là cựu trưởng đoàn U23 Việt Nam ở kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018. Chiều 21/1, ông Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí, nói hành trình đã qua và về triển vọng của thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay.

Ông Dương Vũ Lâm (phải), cựu PCT AFF, cựu PCT VFF (Ảnh: T.H).

U23 Trung Quốc rút ra bài học từ Saudi Arabia và UAE

Ông đánh giá thế nào về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á, nguyên nhân khiến đội bóng của HLV Kim Sang Sik thua đậm?

- Nguyên nhân đầu tiên, rất dễ thấy, đó là chấn thương nặng của trung vệ số một của U23 Việt Nam là Hiểu Minh. Cậu ấy không chỉ là trung vệ giỏi, mà còn là mắc xích gần như không thể thay thế của U23 Việt Nam tại giải năm nay.

Việc Hiểu Minh buộc phải rời sân khiến U23 Việt Nam thua thiệt hoàn toàn ở khả năng tranh chấp tay đôi, khả năng tranh chấp bóng bổng với cầu thủ U23 Trung Quốc. Từ chỗ yếu trong khả năng tranh chấp, U23 Việt Nam không còn đủ khả năng giành lại bóng, dẫn đến việc chúng ta không có bóng để kiểm soát khi cần tấn công.

Ngoài ra, như tôi đã từng đề cập trước giải, lực lượng của U23 Việt Nam khá mỏng ở hàng thủ. Chúng ta không có nhân sự nào đủ sức thay thế Hiểu Minh khi cần, về thể hình (Hiểu Minh cao 1m84), về kỹ thuật tranh cướp bóng và về khả năng chỉ huy hàng thủ…

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?

- Trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam, các trung vệ Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh khá vô danh với giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước. Điều này có nghĩa là họ chưa xuất hiện nhiều ở các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp quốc nội, dẫn đến kinh nghiệm thi đấu của họ hạn chế so với Hiểu Minh hay Lý Đức.

Sau chấn thương của Hiểu Minh, U23 Việt Nam mất luôn mắc xích quan trọng nhất (Ảnh: AFC).

Đây cũng là vấn đề chỉ ra năng lực chung của nền bóng đá Việt Nam so với các nền bóng đá giàu truyền thống ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Họ tinh quái hơn các nền bóng đá Tây Á như Saudi Arabia, UAE hay Jordan nếu xét trên bình diện bóng đá trẻ.

Chúng ta có một vài cá nhân rất xuất sắc ở từng thế hệ cầu thủ, nhưng so về tính chiều sâu, bóng đá Việt Nam chưa đủ để sánh ngang với các nền bóng đá hàng đầu châu lục, theo kiểu cầu thủ nào cũng giỏi ở mức gần ngang nhau.

Lứa cầu thủ nhiều triển vọng

Còn nhìn về toàn bộ hành trình của U23 Việt Nam tính đến sau vòng bán kết, ông đánh giá hành trình này thế nào?

- Chúng ta phải dành lời khen cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Chúng ta phải thẳng thắn rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã thực hiện một hành trình quá giàu cảm xúc ở giải năm nay. Việc U23 Việt Nam lọt vào bán kết là bất ngờ rất lớn và rất giàu cảm xúc.

U23 Việt Nam đánh bại các đội U23 Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1), Saudi Arabia (1-0) và U23 UAE (3-2). Trong số này, Jordan, Saudi Arabia và UAE đều là những nền bóng đá mạnh hơn nền bóng đá Việt Nam. Để thắng được họ, các cầu thủ và HLV Kim Sang Sik đã nỗ lực rất nhiều, đã chơi quá xuất sắc.

Nhưng dĩ nhiên, càng vào sâu trong giải, U23 Việt Nam sẽ càng khó thi đấu hơn, vì đối thủ mạnh hơn và vì họ sẽ nghiên cứu chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn.

Và có vẻ như U23 Trung Quốc đã thực hiện điều này trước U23 Việt Nam ở bán kết, thưa ông?

- Đó là nguyên nhân thứ hai mà tôi muốn đề cập, có thể lý giải cho trận thua đậm của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết. Họ vốn đã mạnh hơn, đến từ nền bóng đá có chất lượng nhỉnh hơn, họ lại thi đấu tập trung, có điều kiện để quan sát kỹ chúng ta trước giờ bóng lăn, nên việc họ phong tỏa được các mũi nhọn hay nhất của U23 Việt Nam là điều có thể hiểu được.

U23 Trung Quốc nghiên cứu rất kỹ U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tôi nhận ra một điểm chung giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam tại giải châu Á năm nay, đó là cả hai đội có rất nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Cả hai đội đều chuẩn bị kỹ trước khi bước vào giải, cùng chịu khó đánh giá kỹ đối thủ và có đối sách phù hợp với từng đối thủ khác nhau, trong từng trận đấu khác nhau.

Tôi lấy ví dụ, trước U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc thi đấu khác hẳn so với khi họ gặp U23 Việt Nam. Trước đối thủ mạnh hơn, họ sẽ thi đấu như thế nào, còn trước đối thủ yếu hơn, họ sẽ thi đấu ra sao. Và khi hai đội cùng có sự chuẩn bị kỹ, đội nào sở hữu nền tảng tốt hơn, đội đó sẽ có ưu thế lớn hơn.

Những gì xảy ra ở trận đấu với U23 Trung Quốc liệu có tái hiện trong trận gặp U23 Hàn Quốc ngày 23/1 tới đây?

- Hoàn toàn có thể. U23 Việt Nam vẫn mỏng lực lượng hơn so với đối thủ. Chúng ta lại mất đến hai trung vệ trụ cột trong trận đấu tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, đó là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (bị "treo giò").

Về lý thuyết, U23 Hàn Quốc còn mạnh hơn so với U23 Trung Quốc. Họ cũng sẽ nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam, nên chúng ta sẽ rất khó đá. Trong khi đó, về lý thuyết, càng đến những trận đấu cuối giải, cầu thủ U23 Việt Nam sẽ càng sa sút về mặt thể lực, nên khó khăn sẽ càng chồng chất.

Đấy là lý do mà U23 Việt Nam sẽ phải tính toán rất kỹ cho trận đấu với U23 Hàn Quốc. Có thể một lần nữa tại giải năm nay, chúng ta sẽ thay đổi hẳn về lối chơi, đặt sự an toàn lên trên hết.

Thất bại để đứng lên mạnh mẽ hơn

Nhiều người vẫn so sánh thế hệ cầu thủ hiện tại với lứa U23 Việt Nam từng tạo nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018, sau thất bại của U23 Việt Nam tại bán kết giải năm nay, ông có cho rằng thế hệ hiện tại kém lứa cầu thủ cách đây 8 năm?

- Không thể so sánh trực tiếp hai lứa cầu thủ thuộc hai thế hệ khác nhau. Nhưng tôi cho rằng thế hệ cầu thủ hiện nay cũng rất giàu triển vọng. Tôi có thể dẫn chứng lối đá nặng về phòng ngự, có bóng là phá bừa lên phía trên, đã không còn tồn tại ở thế hệ cầu thủ hiện nay.

Thủ môn Trần Trung Kiên nằm trong số những cầu thủ giàu triển vọng nhất của lứa U23 Việt Nam hiện nay (Ảnh: AFC).

Các cầu thủ U23 Việt Nam của năm nay dám giữ bóng, kiểm soát bóng, thậm chí kiểm soát bóng ngay từ bên phần sân nhà. Chi tiết đấy phản ánh họ giàu kỹ thuật, rồi kỹ thuật tốt giúp họ có sự tự tin.

Còn về mặt cá nhân, nếu lứa cầu thủ năm 2018 có Quang Hải rất nổi bật, thì năm nay chúng ta có Đình Bắc. Đây là dạng cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu bằng các khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Nếu năm 2018 chúng ta có những hậu vệ giỏi như Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng, thì nay chúng ta có Hiểu Minh.

Thậm chí, thủ môn Trần Trung Kiên của thế hệ hiện nay còn hay hơn nhiều, toàn diện hơn nhiều so với thủ thành Bùi Tiến Dũng của năm 2018. Hiểu Minh, Trung Kiên, hay Đình Bắc có thể khoác áo đội tuyển quốc gia ngay ở thời điểm hiện tại, thậm chí có thể giữ vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia.

Nhưng U23 Việt Nam của năm 2026 vẫn không thể vào chung kết như đội tuyển U23 Việt Nam của năm 2018?

- Vào chung kết hay không thì còn phải có thêm yếu tố may mắn nữa. Năm nay, may mắn chưa theo đội tuyển U23 Việt Nam đến tận cùng. Năm 2018, trên hành trình vào đến trận chung kết, U23 Việt Nam toàn gặp các đối thủ Tây Á, gồm Syria ở vòng bảng, Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết.

U23 Việt Nam của năm 2026 sở hữu nhiều trận thắng giàu cảm xúc (Ảnh: AFC).

Cũng năm 2018, các đội Đông Á gồm U23 Nhật Bản, Hàn Quốc (từng thắng U23 Việt Nam 2-1 ở vòng bảng năm đó) và U23 Trung Quốc đều bị loại sớm. Đặt trường hợp U23 Việt Nam trong năm nay cũng gặp các đội Tây Á như năm 2018, khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn, khả năng vào chung kết sẽ cao hơn.

Vì như đã biết, các đội bóng của Việt Nam thường thi đấu với các đội Tây Á tốt hơn so với các đội Đông Á. Nguyên nhân chủ yếu là vì khâu kỷ luật chiến thuật, yếu tố tâm lý của cầu thủ Tây Á không tốt bằng cầu thủ Đông Á.

Các đội bóng đá Đông Á thường chịu khó nghiên cứu kỹ các đại diện của bóng đá Việt Nam hơn so với các đội Tây Á, vì vậy, việc gây bất ngờ trước các đội bóng Đông Á khó hơn so với trước các đội bóng Tây Á.

Thành ra, nếu nói về triển vọng, tôi cho rằng thế hệ U23 Việt Nam hiện tại giàu triển vọng không kém đội U23 Việt Nam năm 2018. Trận thua trước U23 Trung Quốc ở bán kết, theo tôi, sẽ là động lực để các em đứng dậy mạnh mẽ hơn nữa, để bóng đá Việt Nam làm tốt hơn nữa trong tương lai gần.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!