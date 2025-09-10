AFC đưa ra nhận xét sau khi U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2026

"U23 Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia sau khi Nguyễn Thanh Nhân ghi bàn trong hiệp 2 giúp đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik giành chiến thắng 1-0 trước Yemen và giành ngôi đầu bảng F tối 9/9", trang chủ AFC bình luận trong bài tường thuật kết quả của bảng C - bảng đấu chứng kiến U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng.

Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen, qua đó giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, U23 Việt Nam đã thi đấu tốt để giành trọn 3 điểm trước U23 Yemen ở lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ).

Sau hiệp 1 gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự lùi sâu của U23 Yemen, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng đã có được bàn mở tỷ số ở phút 70 sau pha lập công của Thanh Nhàn.

"U23 Yemen phải dựa vào các pha phản công và thường bị bắt bài ở một phần ba cuối sân nên không thể gây khó khăn cho thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đã thực hiện 3 sự thay đổi, đưa Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhân và Lê Văn Thuận vào sân ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

U23 Yemen bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước U23 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Yemen tỏ ra mạo hiểm hơn trong hiệp 2 khi Hamzah Ahmed suýt chút nữa tận dụng được cơ hội từ một tình huống cố định ở giữa hiệp đấu.

Pha bỏ lỡ này đã khiến U23 Yemen phải trả giá đắt khi U23 Việt Nam có màn đáp trả chỉ 10 phút sau đó với pha bứt tốc của Nguyễn Thanh Nhân vào vòng cấm trước khi ghi bàn, đưa đội bóng của mình đến Saudi Arabia năm 2026", AFC tường thuật cũng như chỉ ra bước ngoặt giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Chỉ sau đó ít giờ, U23 Thái Lan cũng đã giành chiến thắng kịch tính trước U23 Malaysia với tỷ số 2-1 để trở thành đội bóng thứ 2 ở Đông Nam Á sau U23 Việt Nam có vé dự VCK U23 châu Á 2026. Trong khi đó, U23 Malaysia, U23 Indonesia, U23 Campuchia và U23 Philippines đều đã thất bại trong mục tiêu tìm suất đến Saudi Arabia vào năm sau.