U23 Việt Nam về nước, Đình Bắc chia sẻ xúc động

Theo đó, nhóm 1 gồm 26 thành viên sẽ di chuyển trên chuyến bay theo hành trình Doha - Hà Nội, hạ cánh lúc 19h45 ngày 24/1 tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài. Nhóm 2 sẽ về nước trên chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 6h55 ngày 25/1, cũng tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài.

Trong ngày về nước, thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn được đông đảo người hâm mộ chào đón. Trước đó, Khuất Văn Khang và các đồng đội đánh bại U23 Hàn Quốc ở loạt luân lưu cân não, giành tấm huy chương đồng (HCĐ) quý giá.

U23 Việt Nam về đến Hà Nội vào tối nay (Ảnh: AFC).

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm huy chương đầy cảm xúc, mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần thi đấu kiên cường và sự trưởng thành vượt bậc của U23 Việt Nam trên đấu trường châu lục.

"Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều", Đình Bắc viết trên trang cá nhân ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc, lập nhiều cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Trong trận gặp U23 Hàn Quốc, ở phút 86, tiền đạo U23 Việt Nam có pha phạm lỗi nguy hiểm với Chan Ouk. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Đình Bắc. U23 Việt Nam chỉ còn đá với 10 người trong những phút cuối trận, nhưng vẫn kéo được U23 Hàn Quốc tới loạt luân lưu và giành chiến thắng.

Trong sáng 24/1, Đình Bắc tiếp tục chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Sẽ còn nhớ mãi những trải nghiệm tuyệt vời này", đăng tải cùng những hình ảnh chiến đấu của anh và U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

“Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển. Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn.

Hôm nay, dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

Sắp đến Tết rồi, tôi xin “Chúc mừng năm mới” người hâm mộ Việt Nam. Với các cầu thủ, từ SEA Games đến giải đấu này, các em đã phải thi đấu liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mong các em sẽ sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Đình Bắc đã có giải đấu đầy cảm xúc (Ảnh: AFC).

Giành tấm HCĐ, U23 Việt Nam cũng lập nhiều cột mốc lịch sử. “Những chiến binh sao vàng” lần đầu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sau 9 lần gặp nhau (6 trận chính thức và 3 trận giao hữu) với kết quả hòa 3, thua 6.

Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba ở giải châu lục, sau thất bại 2-4 của đội U16 Việt Nam trước U16 Nhật Bản ở U16 châu Á 2000 và trận thua luân lưu UAE tại Asiad 2018 của đội Olympic Việt Nam.

Đáng chú ý, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc là trận thắng thứ 11 (tính cả luân lưu) của U23 Việt Nam qua 6 kỳ tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Con số này vượt xa Thái Lan (3 trận thắng), Indonesia (3), Malaysia (1), Myanmar (0). Như vậy, tổng số trận thắng của các đội Đông Nam Á trong lịch sử tham dự giải U23 châu Á cũng chưa bằng U23 Việt Nam.

Cũng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi tổng cộng 10 bàn thắng sau 6 trận, vượt qua thành tích 8 bàn của thầy trò HLV Park Hang Seo tại chiến tích Thường Châu năm 2018, qua đó xác lập kỷ lục mới về số bàn thắng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.