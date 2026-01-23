Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

U23 Việt Nam đã có một trận đấu đầy kịch tính và quả cảm trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 U23 châu Á. HLV Kim Sang Sik đã tung ra nhiều sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi U23 Việt Nam đang thiếu hụt nhân sự do chấn thương và thẻ phạt. Sau những phút đầu cân bằng, U23 Hàn Quốc dần kiểm soát thế trận, nhưng U23 Việt Nam đã phòng thủ chặt chẽ, hiệu quả.

U23 Việt Nam chấp nhận chơi phòng thủ trước U23 Hàn Quốc.

Bất ngờ nổ ra ở phút 30, từ một pha phản công nhanh và mạch lạc bên cánh trái, bóng được đưa vào trong để Quốc Việt dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Có bàn thắng sớm, U23 Việt Nam thi đấu tự tin hơn, trong khi U23 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép đáng kể. Phút 69, đại diện Đông Á đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 sau một cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm từ tình huống tấn công trung lộ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, U23 Việt Nam đã kịp thời đáp trả. Phút 71, Đình Bắc thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn U23 Hàn Quốc không có cơ hội cản phá, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho U23 Việt Nam.

Đình Bắc ăn mừng cùng Quốc Việt.

Thế trận trở nên vô cùng căng thẳng ở giai đoạn cuối trận. Phút 86, U23 Việt Nam phải đối mặt với khó khăn lớn khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm, khiến đội bóng áo đỏ chỉ còn chơi với 10 người. Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công và đã tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng, đưa trận đấu vào hiệp phụ trong sự tiếc nuối của U23 Việt Nam.

Dù phải thi đấu thiếu người, U23 Việt Nam vẫn kiên cường chống đỡ trong hai hiệp phụ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Hai đội không thể ghi thêm bàn thắng và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vững vàng để giành chiến thắng 7-6 khi cả 7 cầu thủ đều sút thành công, qua đó đoạt hạng 3 chung cuộc tại giải U23 châu Á 2026.