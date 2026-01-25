Thủ môn Li Hao trở thành hiện tượng mạng vì hành động khóc rưng rức

Li Hao khóc rưng rức khi U23 Trung Quốc thất bại

Trái với kỳ vọng, U23 Trung Quốc đã chịu thất bại 0-4 trước U23 Nhật Bản một cách khá dễ dàng trong trận chung kết giải U23 châu Á. Thủ thành Li Hao, người mệnh danh là "Vạn lý trường thành" của U23 Trung Quốc, đã giữ sạch lưới 5 trận đấu trước đó. Thế nhưng, chỉ riêng trong trận đấu với U23 Nhật Bản, anh phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần.

Li Hao khóc đỏ hoe mắt sau trận thua trước U23 Nhật Bản (Ảnh: Sohu).

Việc thủng lưới 4 bàn trong trận chung kết, thủ môn Li Hao hụt giải Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu vào tay Ruki Araki của U23 Nhật Bản.

Ngay khi vừa kết thúc trận đấu, thủ môn Li Hao đã bật khóc nức nở, ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Thậm chí, trong thời khắc các cầu thủ lên nhận huy chương, Li Hao mắt đỏ hoe, liên tục cúi mặt.

Một số cảnh quay khác chia sẻ trên mạng xã hội còn cho thấy thủ môn sinh năm 2004 còn lấy khăn trùm mặt, liên tục lau nước mắt, các đồng đội đi cạnh liên tục phải an ủi.

Những hình ảnh, đoạn video về những giọt nước mắt của Li Hao nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Thậm chí, từ khóa “Li Hao khóc” còn trở thành top 1 tìm kiếm ở đất nước tỷ dân.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn của CLB Qingdao West Coast đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi. Tôi đã không thể cản phá những bàn thua đó, khiến người hâm mộ cả nước cũng như các đồng đội thất vọng”.

Thủ môn của U23 Trung Quốc chùm khăn và khóc rưng rức (Ảnh: Sohu).

Khi được hỏi có tiếc nuối khi không thể giành giải Thủ môn xuất sắc nhất, Li Hao cho biết: “Chúng tôi không giành được chức vô địch mới là điều đáng tiếc nhất”.

Chưa dừng ở đó, Li Hao cũng đăng tải tâm thư trên mạng xã hội vào lúc 4h sáng ngày 25/1. Anh viết: “Nhận rõ khoảng cách để trở về tập luyện nghiêm túc hơn. Cố gắng giành lại những thứ lẽ ra phải đạt được. Đứng vững ở vị thế của chính mình và không ngừng vươn xa.

Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi. Đồng thời, tôi cũng xin nói lời xin lỗi. Thật tiếc khi giấc mơ này chưa thể khép lại bằng cái kết trọn vẹn nhất”.