Chuyên gia: “U23 Việt Nam đánh giá đúng chính mình để thắng Hàn Quốc”

Trước giờ bóng lăn ở trận tranh hạng ba giải châu Á 2026, giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tối 23/1, không nhiều người dự đoán đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể đánh bại U23 Hàn Quốc, đại diện của một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á.

Dù vậy, chúng ta vẫn khiến cho bất ngờ động trời xảy ra, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc sau loạt sút luân lưu, dù phải chơi thiếu người từ cuối hiệp hai của giờ thi đấu chính thức.

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bình luận về chiến thắng này, khi trò chuyện với phóng viên Dân trí sau trận đấu. Đặc biệt, ông Lâm một lần nữa khẳng định thế hệ hiện tại không kém thế hệ từng tạo nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 ở Trung Quốc.

Cựu PCT VFF Dương Vũ Lâm (bìa phải) trong vai trò trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Điều chỉnh so với trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết

Ông đánh giá thế nào về lối chơi của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc?

- Đầu tiên, tôi muốn nói rằng U23 Việt Nam rút được kinh nghiệm sau trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết. Các cầu thủ thi đấu tự tin, nhưng không còn hưng phấn quá mức như ở trận đấu cách đây vài ngày. Chúng ta đã đánh giá đúng hơn về đối thủ và đánh giá đúng hơn về chính mình.

Chúng ta hiểu rằng về năng lực chung, về trình độ chung giữa các nền bóng đá, bóng đá Việt Nam vẫn kém các đối thủ có đẳng cấp châu Á tại giải năm nay, nên các cầu thủ từ đó thi đấu thận trọng hơn.

Còn về phía U23 Hàn Quốc, như chính HLV của đội này thừa nhận, cầu thủ của họ khá non, lại phòng ngự không tốt. HLV Le Min Sung của U23 Hàn Quốc thừa nhận các hậu vệ của ông ấy để cho các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam khá nhiều khoảng trống để hoạt động.

Việc Đình Bắc xuất hiện ngay từ đầu bên phía U23 Việt Nam giúp toàn đội thay đổi như thế nào, thưa ông?

- HLV Kim Sang Sik chính xác khi đưa Đình Bắc vào sân ngay từ đầu. Thứ nhất, hàng thủ của U23 Việt Nam đã mất trung vệ Hiểu Minh vì chấn thương. Thiếu Hiểu Minh, chúng ta vừa mất một trung vệ giỏi, vừa mất thủ lĩnh về mặt tinh thần. Vì thế, U23 Việt Nam cần một thủ lĩnh tinh thần khác ở trên sân, Đình Bắc sẽ là người giữ vai trò này cho toàn đội.

Đình Bắc xuất hiện ngay từ đầu giúp U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn (Ảnh: AFC).

Thứ hai, sau khi mất Hiểu Minh, chúng ta đứng trước nguy cơ lớn thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi ở tuyến dưới. Nếu giờ U23 Việt Nam mất luôn khả năng tranh chấp tay đôi ở tuyến trên, toàn đội lại rơi vào tình trạng như ở trận gặp U23 Trung Quốc ở bán kết, đó là không có bóng để chơi. Việc ông Kim sử dụng Đình Bắc ngay từ đầu là để giải quyết bài toán tranh chấp này.

Thực tế, việc có mặt của Đình Bắc ngay từ đầu giúp U23 Việt Nam kiểm soát được bóng, giảm áp lực tổ chức trận đấu cho tiền vệ Thái Sơn. Đình Bắc tạo ra sức hút lớn, buộc các hậu vệ U23 Hàn Quốc phải chú ý vào cậu ấy, làm lộ các khoảng trống khác cho những cầu thủ còn lại khai thác. Bàn thắng mở tỷ số của Quốc Việt là ví dụ, Đình Bắc hút hết hậu vệ Hàn Quốc, rồi chuyền bóng cho Quốc Việt sút bóng ghi bàn,

Ngoài ra, khi tuyến trên với Đình Bắc kiểm soát được bóng, siêng năng “săn” bóng bên phần sân đối phương, áp lực dồn lên hàng thủ của U23 Việt Nam giảm đi đáng kể, U23 Hàn Quốc không dám dồn toàn bộ đội hình lên phần sân của U23 Việt Nam.

Đánh giá đúng hơn về đối thủ

Đặt trường hợp U23 Việt Nam thi đấu trước U23 Trung Quốc như vừa thi đấu với U23 Hàn Quốc, chúng ta liệu có thay đổi được kết quả ở bán kết không?

- Rất khó nói, không thể so sánh hai trận đấu ở hai thời điểm khác nhau, trước hai đối thủ khác nhau. Đầu tiên, U23 Trung Quốc chuẩn bị cho trận đấu với U23 Việt Nam tốt hơn so với những gì mà U23 Hàn Quốc chuẩn bị khi đối đầu với chúng ta.

Thấy rõ là các cầu thủ U23 Trung Quốc nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam, nghiên cứu kỹ nhân sự của U23 Việt Nam. Họ có phương án cụ thể để khóa lối chơi của U23 Việt Nam ở bán kết, Đình Bắc, Thái Sơn luôn bị các cầu thủ U23 Trung Quốc vây ráp mạnh.

Trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam rút được bài học từ thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết (Ảnh: AFC).

Ngay đến trung vệ Hiểu Minh còn bị cầu thủ tấn công của U23 Trung Quốc vây ráp. Họ lộ ý đồ phá sức các cầu thủ quan trọng nhất của U23 Việt Nam ngay từ đầu, từ đó phá lối chơi của U23 Việt Nam.

Thứ hai, cầu thủ U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026 “quái” hơn, kinh nghiệm hơn so với cầu thủ U23 Hàn Quốc, họ thi đấu nhiều tiểu xảo hơn. Thứ ba, U23 Việt Nam không gặp may trong trận đấu với U23 Trung Quốc. Chấn thương của Hiểu Minh khiến cho các cầu thủ ở tuyến dưới mất bình tĩnh, sau đó chiếc thẻ đỏ của Lý Đức khiến toàn đội vỡ trận.

Thời điểm Lý Đức bị thẻ đỏ là thời điểm U23 Việt Nam bắt đầu trấn tĩnh lại, tấn công có nét hơn, có cơ hội sút cầu môn đối phương nhiều hơn. Nếu không có tấm thẻ đỏ ấy, nếu chúng ta gỡ được một bàn ở khoảng phút 70-75, những phút cuối trận gặp U23 Trung Quốc có thể sẽ rất khác.

Còn về lực lượng, U23 Việt Nam tại giải này như thế nào, thưa ông?

- Hầu hết các cầu thủ được đăng ký đã được sử dụng tại giải năm nay (22/23 cầu thủ đã ra sân, người duy nhất không thi đấu phút nào là thủ môn số 3 Phạm Đình Hải), đây là điều khá hiếm, cho thấy lực lượng của U23 Việt Nam khá đồng đều.

Ngoại trừ các vị trí trung vệ, nhất là vị trí của Nguyễn Hiểu Minh không có ai có chất lượng tương đương để thay thế, ở các vị trí khác, U23 Việt Nam đều có sự cân bằng giữa cầu thủ thi đấu chính thức và cầu thủ dự bị. Điều đó phản ánh tính chiều sâu trong đội hình của U23 Việt Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình là phát hiện mới toanh sau trận đấu với U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Vị trí gây bất ngờ với tôi ở trận đấu với U23 Hàn Quốc là thủ môn số 2 Cao Văn Bình. Tôi không nghĩ rằng một thủ môn dự bị lại thi đấu hay và chững chạc đến vậy. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng thủ môn Trần Trung Kiên là ngoại lệ của lứa U23 hiện nay, nhưng giờ có thêm Cao Văn Bình.

Trần Trung Kiên vẫn rất hay, vẫn là thủ môn số một của bóng đá Việt Nam, nhưng ngay phía sau cậu ta giờ có thêm thủ môn Cao Văn Bình.

Chất lượng không kém thế hệ “Thường Châu tuyết trắng”, cảm xúc tuyệt vời

Nhưng nếu chỉ có những yếu tố trên, có lẽ U23 Việt Nam vẫn không thắng nổi U23 Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người? Thể lực và tinh thần của chúng ta thì sao?

- Thể lực là yếu tố được chuẩn bị rất kỹ của toàn đội tại giải năm nay. Các cầu thủ quá dẻo dai. Ngoài ra, việc đội hình đồng đều, các vị trí có thể thay thế được cho nhau khi cần, cũng giúp ích cho thể lực của toàn đội, không có vị trí nào phải thi đấu trong tình trạng quá tải.

Còn về tinh thần, cầu thủ U23 Việt Nam thuộc vào loại tốt nhất giải. Các cầu thủ luôn thi đấu với khát khao cống hiến cao độ. Nhiều thời điểm tôi nghĩ rằng các cầu thủ không thể đứng vững ở hiệp phụ trận gặp U23 Hàn Quốc vì thiếu người, nhưng họ vẫn đứng vững. Thật đáng kinh ngạc.

U23 Việt Nam sở hữu tinh thần và thể lực rất tốt (Ảnh: AFC).

Theo tôi, ngay cả chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc ở trận tranh hạng ba cũng là một tình huống ham bóng, chứ cậu ấy không cố ý đá xấu. Cậu ấy tích cực lùi về phòng ngự, giải vây cho đội nhà, trước khi mất kiểm soát chỉ trong một khoảnh khắc.

Lại nói về sự so sánh giữa thế hệ U23 Việt Nam năm nay với thế hệ U23 Việt Nam năm 2018, liên quan đến kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”, theo ông thế hệ nào hay hơn?

- Khó so sánh trực tiếp, nhưng tôi nghĩ rằng thế hệ hiện tại không kém thế hệ đàn anh đâu. 8 năm sau kỳ tích đấy, chúng ta đã có thể nói rằng bóng đá Việt Nam giờ sở hữu thế hệ cầu thủ mới rất giàu tài năng.

Như tôi đã từng đề cập, nhiều gương mặt của đội tuyển U23 Việt Nam đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia, thậm chí chiếm được vị trí chính thức. Còn việc giải năm nay U23 Việt Nam đứng thứ ba, kém kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” một bậc, vì năm nay chúng ta chưa may mắn bằng năm 2018.

Hành trình năm nay của U23 Việt Nam khó khăn hơn, trên hành trình đó, chúng ta gặp điều không may trong quá trình bóng lăn, mà rõ nhất là chấn thương của Hiểu Minh ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, rồi mất người cũng trong trận đấu ấy. Nếu chúng ta có đủ lực lượng, có thể HLV Kim Sang Sik sẽ điều chỉnh khác.

Riêng về mặt cảm xúc, hành trình của U23 Việt Nam của năm nay mang lại những cung bậc cảm xúc không khác hành trình của năm 2018. Các cầu thủ đã có giải đấu tuyệt vời. Trước khi giải diễn ra, tôi không hình dung được rằng đội lại chơi hay đến vậy!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!