HLV U23 Hàn Quốc thẳng thắn nêu lý do đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Trái với kỳ vọng, U23 Hàn Quốc đã gây thất vọng lớn trước U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á diễn ra vào tối 24/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu, U23 Hàn Quốc đã thất bại 6-7 ở loạt sút luân lưu.

HLV Lee Min Sung cho rằng các học trò xử lý thiếu bình tĩnh trước hàng thủ của U23 Việt Nam (Ảnh: KFA).

Nên nhớ, trong trận đấu này, U23 Hàn Quốc đã thi đấu hơn người kể từ phút 87 khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ kim chi thất bại trước U23 Việt Nam trong lịch sử. Trước đó, họ đã thắng 5, hòa 1 khi đối đầu với đội bóng trẻ Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Min Sung tỏ ra vô cùng thất vọng. Ông đã chỉ ra lý do khiến đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam: “Đây là một kết quả rất đáng tiếc. Khi nắm lợi thế hơn người, chúng tôi đáng lẽ phải kiểm soát trận đấu một cách bình tĩnh hơn nhưng cả đội đã không làm tốt. Trước đối thủ chủ động lùi sâu trong thế thiếu người, các cầu thủ cần nhiều hơn những giải pháp tấn công nhưng chúng tôi vẫn còn hạn chế ở khía cạnh này”.

Nói về màn trình diễn của U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á, HLV Lee Min Sung thẳng thắn nhìn nhận: “Việc đội bóng để thủng lưới quá dễ dàng xuyên suốt giải đấu là điều khiến tôi chưa hài lòng về hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ở khía cạnh tấn công, cách chúng tôi ghi bàn trong các trận gặp U23 Lebanon và U23 Australia là điều khá tích cực.

U23 Hàn Quốc không tận dụng được lợi thế hơn người trước U23 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ hứng chịu thất bại trước U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Nếu các cầu thủ cải thiện được sự di chuyển ở khu vực half-space (vùng không gian nằm giữa đường biên và khu vực trung lộ) và 1/3 sân cuối cùng, U23 Hàn Quốc sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Đây vẫn chưa phải là một tập thể hoàn thiện. Chúng tôi cần tiếp tục rèn giũa và phát triển trong thời gian tới”.

Trong năm 2026, U23 Hàn Quốc có nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam ở Asiad. Đại hội thể thao châu Á sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9.