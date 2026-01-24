Thắng đậm U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bản vô địch giải U23 châu Á

U23 Nhật Bản thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc

U23 Trung Quốc bước vào trận chung kết giải U23 châu Á gặp U23 Nhật Bản với thành tích chưa để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, bức tường thành kiên cố của đoàn quân HLV Antonio Puche đã bị kéo sập.

Trong 90 phút, các chân sút của Nhật Bản đã 4 lần chọc thủng lưới thủ thành Li Hao. Với chiến thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bản đã bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu. "Samurai xanh" cũng là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu với 3 lần vô địch (2016, 2024, 2026).

U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Bước vào trận đấu này, U23 Nhật Bản dồn ép dữ dội. Hàng thủ của U23 Trung Quốc chỉ chống đỡ được 11 phút. Yuto Ozeki thực hiện cú dứt điểm đập chân cầu thủ Trung Quốc bay vào lưới.

Tới phút 19, đội bóng xứ Mặt trời mọc có bàn thắng thứ hai sau pha dứt điểm quyết đoán của Kosei Ogura.

Trình độ của hai đội bóng quá chênh lệch (Ảnh: AFC).

Sau 2 bàn thua, U23 Trung Quốc rất muốn dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua được hệ thống pressing (gây áp lực) tầm cao của U23 Nhật Bản.

Sang hiệp 2, "Samurai xanh" lại gây sức ép. Tới phút 57, họ được hưởng quả phạt đền sau khi Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ryunosuke Sato đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Tới phút 75, Kosei Ogura đã ghi bàn thứ 4 cho U23 Nhật Bản, dập tắt hy vọng của U23 Trung Quốc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 cho đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Trung Quốc gặp U23 Nhật Bản

Tối nay (24/1), U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Nhật Bản trong trận chung kết giải U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Đây là trận đấu đáng mong chờ khi hứa hẹn tiềm ẩn sự khó lường.

Trước thềm trận đấu này, báo giới Indonesia vẫn đặt niềm tin vào khả năng U23 Nhật Bản giành chiến thắng, bất chấp việc U23 Trung Quốc gây ấn tượng mạnh từ đầu giải.

Tờ Jawapos bình luận: “Cuộc chạm trán giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản ở trận chung kết được dự báo sẽ là một trong những màn đối đầu hấp dẫn nhất giải U23 châu Á. U23 Trung Quốc với lối chơi tổ chức chặt chẽ sẽ đối đầu trực tiếp với U23 Nhật Bản, đội bóng nổi bật nhờ phong cách tấn công nhanh, mạnh mẽ và đầy tính áp đặt.

Những chi tiết nhỏ, sai lầm cá nhân hay chỉ một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng và giàu cảm xúc.

Màn “đại chiến” kinh điển của bóng đá Đông Á này được xác lập sau khi U23 Trung Quốc thể hiện sức mạnh đáng gờm khi loại U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Trong khi đó, U23 Nhật Bản đã cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký khi đánh bại U23 Hàn Quốc.

Lối chơi của U23 Trung Quốc được đánh giá cao nhờ sự gọn gàng, kỷ luật và tính hiệu quả. Khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ cùng sự bình tĩnh trong việc kiểm soát thế trận giúp họ trở thành mối đe dọa thực sự với U23 Nhật Bản trong trận chung kết.

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á. “Samurai trẻ” duy trì phong độ ổn định ngay từ vòng bảng, dựa trên khả năng chuyển trạng thái nhanh, pressing quyết liệt và kỷ luật cao ở mọi tuyến”.

Tờ Jawapos dự đoán U23 Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Trung Quốc.

Tờ Tribunnews đánh giá cao hàng thủ của U23 Trung Quốc nhưng họ cho rằng đẳng cấp của U23 Nhật Bản sẽ tạo nên sự khác biệt. Đội bóng xứ Mặt trời mọc chiếm ưu thế khi bất bại trong 5 trận đối đầu gần đây với U23 Trung Quốc.

Tờ Tribunnews cũng dự đoán U23 Nhật Bản đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 1-0.