AFC chỉ ra ứng viên vô địch giải nữ châu Á sau vòng bảng

Các cặp tứ kết giải vô địch nữ châu Á 2026 17h ngày 13/3: Australia - Triều Tiên 12h ngày 14/3: Trung Quốc - Đài Loan 17h ngày 14/3: Hàn Quốc - Uzbekistan 12h ngày 15/3: Nhật Bản - Philippines

"Tổng cộng 64 bàn thắng đã được ghi trong 18 trận đấu, chỉ có một trận duy nhất kết thúc với tỷ số hòa, đó là trận đấu tuyển nữ Australia gặp Hàn Quốc ở bảng A. Ngay cả trận đấu đó cũng chứng kiến ​​rất nhiều bàn thắng khi hai đội hòa nhau 3-3.

Nhà vô địch hai lần của giải đấu là tuyển nữ Nhật Bản nhờ chiến thắng 11-0 trước Ấn Độ ở trận đấu bảng C là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 17 bàn. Ngược lại, tuyển nữ Iran (bảng A) và Bangladesh (bảng B) kết thúc vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào", AFC nhấn mạnh về màn trình diễn xuất sắc của tuyển nữ Nhật Bản trước thềm vòng tứ kết giải châu Á 2026.

Nỗi thất vọng của tuyển nữ Việt Nam sau trận thua đậm 0-4 trước tuyển nữ Nhật Bản và chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, không chỉ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng, tuyển nữ Nhật Bản cũng sở hữu những số liệu thống kê đáng sợ khác và được xem là ứng viên của chức vô địch tại giải đấu trên đất Australia.

Theo đó, đội bóng xứ sở mặt trời mọc dẫn đầu về số đường chuyền nhiều nhất ở vòng bảng, với 2.174 đường chuyền, tiếp theo là Australia (1.759 đường chuyền) và Hàn Quốc (1.678 đường chuyền).

Nhật Bản cũng là đội sắc bén nhất trước khung thành đối thủ với 38 cú sút trúng đích trong 3 trận đấu vòng bảng, trong khi xếp sau là Australia và Trung Quốc mỗi đội có 25 cú sút trúng đích. Bộ đôi Mina Tanaka và Ueki của Nhật Bản dẫn đầu thống kê cá nhân với 7 và 6 cú sút trúng đích mỗi người. Yu Jong của tuyển nữ Triều Tiên cũng có 6 cú sút trúng đích, trong khi Kennedy của Australia có 5 cú sút trúng đích.

Cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới" cũng ghi nhận tuyển nữ Nhật Bản góp mặt với 2 ngôi sao là Ueki và Kiko Seike, cùng với Alanna Kennedy của Australia và Myong Yu Jong của Triều Tiên đều đã ghi được 4 bàn thắng.

Ở vòng tứ kết, tuyển nữ Nhật Bản chỉ phải đụng độ một đội bóng không được đánh giá cao là tuyển nữ Philippines - đội bóng may mắn giành vé vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại vòng bảng. Đoàn quân của HLV Nils Nielsen vì vậy được AFC nhận định sẽ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch trên đất Australia.