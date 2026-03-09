Uzbekistan giành vé vào tứ kết, gây áp lực lên tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Trung Quốc thắng Triều Tiên 2-1

Bất ngờ đã xảy ra ở bảng B khi tuyển nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng kịch tính trước tuyển nữ Triều Tiên ở lượt cuối diễn ra trên sân CommBank Stadium (Australia) chiều 9/3.

Cả Trung Quốc và Triều Tiên đều toàn thắng ở hai lượt trận trước đó và họ đối đầu ở lượt cuối để tranh ngôi đầu. Phút thứ 5, cầu thủ Kim Song Gyong của tuyển nữ Triều Tiên may mắn thoát thẻ đỏ trong một pha vào bóng với cầu thủ của Trung Quốc khi có sự hỗ trợ của VAR và trọng tài Lê Thị Ly chỉ rút ra một thẻ vàng.

Tuyển nữ Trung Quốc (áo trắng) chơi lấn lướt trước Triều Tiên trong hiệp 1 (Ảnh: AFC).

Lối chơi chủ động của tuyển nữ Trung Quốc khiến các cầu thủ của Triều Tiên vất vả chống đỡ, dù vậy trong một pha phản công sắc nét bên cánh phải ở phút 32, Kim Kyong Yong ra chân cực nhanh đánh bại thủ thành Chen Chen mở tỷ số cho đội nhà.

Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, từ pha tổ chức đá phạt góc bên cánh trái, bóng bật ra trước vòng cấm và Chen Qiaozhu dứt điểm bằng chân trái một cách quyết đoán mang về bàn gỡ hoà 1-1.

Tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục dồn ép đối thủ trong những phút cuối của hiệp 1 và họ bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút bù giờ 45+4. Từ tình huống đá phạt giữa sân, Wang Shuang thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội dễ dàng đệm bóng cận thành làm tung lưới thủ môn Yu Son Gum.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Triều Tiên đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng hàng phòng ngự của Trung Quốc vẫn chơi rất chặt chẽ và hoá giải hầu hết các đường lên bóng của đối phương.

Tuyển nữ Trung Quốc ăn mừng chiến thắng trước Triều Tiên (Ảnh: AFC).

Phút 78, thủ thành của Triều Tiên đã có phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội nhà sau pha dứt điểm căng của Wang Shuang. Phút 82, tuyển nữ Triều Tiên đã làm rung lưới thủ thành Chen Chen nhưng bàn thắng không được công nhận khi VAR xác định có lỗi việt vị trước đó.

Những phút còn lại, hàng thủ Trung Quốc vẫn giữ được sự chắc chắn để đảm bảo chiến thắng sít sao 2-1, qua đó giành ngôi đầu bảng B.

Tuyển nữ Uzbekistan thắng 4-0 Bangladesh

Ở trận đấu còn lại giữa tuyển nữ Uzbekistan và Bangladesh trên sân HBF Park chứng kiến một chiến thắng đậm của đội bóng Trung Á. Chỉ sau 10 phút bóng lăn, Diyorakhon Khabibullaeva đã giúp Uzbekistan mở tỷ số sau pha dứt điểm căng trong vòng cấm.

Hàng thủ của Bangladesh đã chơi khá hay trong những phút sau đó và khiến hiệp 1 khép lại với một bàn thắng duy nhất được ghi. Tuy nhiên trong hiệp 2, thể lực của các cầu thủ Bangladesh đi xuống khiến họ phải liên tục nhận bàn thua.

Tuyển nữ Uzbekistan thắng đậm Bangladesh với tỷ số 4-0 (Ảnh: AFC).

Liên tiếp 3 bàn thắng được Uzbekistan ghi từ phút 62 đến 68 đã giúp đội bóng Trung Á giành chiến thắng chung cuộc 4-0, qua đó giành vé vào tứ kết giải châu Á 2026, khi họ có thành tích cao hơn Philippines ở bảng A. Uzbekistan có 3 điểm (hiệu số 4-6) còn Philippines có 3 điểm (hiệu số 2-4).

Chiến thắng của tuyển nữ Uzbekistan khiến tuyển nữ Việt Nam gặp áp lực lớn trong việc cạnh tranh suất vào vòng tứ kết, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đụng độ Nhật Bản ở vòng đấu cuối.

Để giành vé đi tiếp, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất một trận hoà để giành vị trí nhì bảng, hoặc không để thua Nhật Bản quá đậm và trông chờ tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) giành chiến thắng trước Ấn Độ để kỳ vọng giành một trong hai tấm vé cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.