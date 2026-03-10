Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam tan mộng dự World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại giải bóng đá nữ châu Á 2026 (Asian Cup 2026) sau thất bại nặng nề 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C diễn ra chiều 10/3. Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể giành vé dự World Cup 2027.

Bước vào trận đấu quyết định này, tuyển nữ Việt Nam đối mặt với áp lực lớn khi chỉ cần một kết quả hòa trước đối thủ mạnh Nhật Bản là có thể tự quyết tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trước một đội bóng được đánh giá vượt trội về trình độ và đẳng cấp, các cô gái Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn.

Nhật Bản tạo sức ép lớn lên tuyển nữ Việt Nam.

Ngay từ những phút đầu tiên, Nhật Bản đã nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với lối chơi kỹ thuật, tốc độ cao và khả năng phối hợp ăn ý, đại diện Đông Á liên tục tổ chức các pha tấn công đa dạng, dồn ép hàng phòng ngự Việt Nam vào thế chống đỡ vất vả. Sức ép liên tục từ phía đối thủ khiến đội tuyển Việt Nam không thể duy trì thế trận cân bằng, dần bộc lộ những khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, điều gì đến cũng phải đến. Nhật Bản cuối cùng đã tìm được bàn thắng mở tỷ số, khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút 22. Bàn thua này càng khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung gặp khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi, khi Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và không ngừng gia tăng sức ép.

Sang hiệp hai, đội bóng xứ sở mặt trời mọc tiếp tục thể hiện sự vượt trội về mọi mặt. Với khả năng phối hợp nhanh, chính xác và những pha dứt điểm sắc bén, Nhật Bản đã ghi thêm ba bàn thắng nữa, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm đà 4-0. Đây là một kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân và sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội.

Các cầu thủ Nhật Bản ghi ba bàn ở nửa đầu hiệp hai.

Thất bại này khiến tuyển nữ Việt Nam không thể cạnh tranh suất đi tiếp. Với chỉ 3 điểm sau 3 trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đã xếp thứ 3 tại bảng C nhưng lại xếp cuối cùng ở các đội xếp thứ ba, vì thế đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dừng bước ngay từ vòng bảng Asian Cup 2026, đồng thời tan vỡ giấc mơ giành vé dự World Cup 2027.

Ảnh: Getty