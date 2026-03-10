Xem trực tiếp trận tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản ở đâu?

Chiều nay (10/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối cùng bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026 gặp Nhật Bản. Trước thềm trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đối mặt với nhiều thử thách để giành quyền lọt vào vòng tứ kết.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV7, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé vào tứ kết (Ảnh: Getty).

Sau hai trận đấu ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ ba với 3 điểm. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang lâm vào tình cảnh khó khăn khi phải chiến đấu vì nhiệm vụ giành vé đi tiếp.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang đứng đầu ở nhóm các đội thứ ba khi có 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 0), xếp trên Uzbekistan (3 điểm, hiệu số -2) và Philippines (3 điểm, hiệu số -2).

Tuyển Việt Nam chỉ chắc chắn giành vé đi tiếp trong trường hợp không thua trước Nhật Bản. Còn trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản, “Những chiến binh sao vàng” cần giữ vị trí thứ ba bảng C. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ bị loại khi Ấn Độ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số từ 3-2 trở lên. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp cuối cùng bảng C khi có cùng 3 điểm như Ấn Độ và Đài Loan nhưng kém hiệu số đối đầu.

Trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản và xếp thứ ba bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng cần đảm bảo thua với cách biệt tối thiểu. Chỉ như vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ xếp trên Uzbekistan và Philippines trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ đi tiếp nếu thua với cách biệt 2 bàn và có tỷ số từ 1-3 trở lên trước Nhật Bản.

Trong trường hợp thua với tỷ số 0-2, các cô gái Việt Nam sẽ có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại 2-4 giống như Philippines. Khi ấy, điểm fair-play sẽ là tiêu chí được xét đến. Hiện tại, cả tuyển Việt Nam và Philippines đều nhận 2 thẻ vàng. Dù vậy, Philippines đã thi đấu xong còn tuyển nữ Việt Nam còn một trận. Nếu hai đội tiếp tục hòa về “điểm fair-play”, AFC sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội đi tiếp.

Nếu như thất bại trước Nhật Bản với cách biệt từ 3 bàn trở lên, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn bị loại.

Tuyển nữ Nhật Bản đã chứng minh sức mạnh ở giải đấu năm nay (Ảnh: AFC).

Phát biểu trước trận đấu với Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, đội bóng có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh.

Chúng tôi đã từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này".

Liên quan tới cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác.

“Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó, đội không quá quan tâm tới kết quả của các đội khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Nhật Bản

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự.

Nữ Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Minami, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Tanaka, Fujino.