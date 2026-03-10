AFC cảnh báo tuyển nữ Việt Nam về sức mạnh của Nhật Bản

"Nhật Bản quyết tâm không để vuột mất cơ hội khi đối đầu với tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 vào hôm nay (10/3), với mục tiêu giành vị trí đầu bảng C.

Đội bóng Đông Á đã ghi được 13 bàn thắng mà không để thủng lưới và muốn kết thúc chiến dịch vòng bảng với thành tích toàn thắng, trong khi tuyển nữ Việt Nam cần 1 điểm để giữ vững hy vọng mong manh đi tiếp", AFC nhấn mạnh trước trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra trên sân HBF Park (Australia) lúc 16h chiều nay (10/3).

Tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực ở lượt trận cuối với Nhật Bản để cạnh tranh vé vào vòng tứ kết (Ảnh: Getty).

Tình thế của tuyển nữ Việt Nam đang rất nguy hiểm khi đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung cần phải không để thua để chắc suất vào vòng tứ kết. Trong trường hợp thất bại, các "nữ chiến binh Sao vàng" cũng buộc phải để thua với tỷ số tối thiểu đồng thời hy vọng tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ giành chiến thắng trước Ấn Độ để có thể giành một trong hai tấm vé cho đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết.

Tuy nhiên, theo AFC thì tuyển nữ Nhật Bản sẽ không dễ dàng để cho Việt Nam giành một kết quả tốt dù đội bóng Đông Á đã chắc suất vào vòng tứ kết sau hai trận toàn thắng trước đó. Theo thống kê lịch sử đối đầu, tuyển nữ Nhật Bản đã thắng cả 5 lần gặp Việt Nam trước đó tại giải châu Á, mỗi lần đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên.

“Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu này với cùng một sự tổ chức và cấu trúc chặt chẽ trên toàn đội. Tuyển nữ Việt Nam là một đội bóng rất nhanh, đặc biệt là trong các pha phản công, vì vậy chúng tôi cần phải sẵn sàng chơi với nhịp độ cao. Hy vọng chúng tôi có thể vượt qua thử thách này.

Trận đấu này rất quan trọng và chúng tôi muốn duy trì đà tốt khi tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp bằng cách cải thiện những chi tiết nhỏ trong lối chơi của mình. Chiến thắng giúp củng cố sự tiến bộ đó.

Việc đứng đầu bảng rất quan trọng vì lý do hậu cần. Nếu chúng tôi đứng đầu bảng, chúng tôi sẽ không cần phải di chuyển đến tứ kết. Chúng tôi chỉ cần di chuyển đến Sydney một lần và, nếu chúng tôi tiếp tục thắng, chúng tôi có thể ở lại cùng một địa điểm. Việc đứng đầu bảng sẽ rất hữu ích cho chúng tôi", AFC dẫn lời phát biểu của HLV tuyển nữ Nhật Bản Nils Nielsen.

Tuyển nữ Việt Nam chịu nhiều sức ép trước trận gặp Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Chúng tôi có một đội hình đủ khả năng thích ứng mà không làm giảm chất lượng. Hầu hết mọi người đều đã tham gia giải đấu, vì vậy họ biết vai trò của mình. Đội tuyển nữ Việt Nam là một đội bóng có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Họ có tốc độ tuyệt vời và một số cầu thủ thực sự tài năng.

Đây sẽ là một thử thách khác so với hai trận đấu đầu tiên của chúng tôi, nhưng đó là một thử thách mà chúng tôi đã sẵn sàng. Thật tốt khi được đối đầu với những đội bóng có lối chơi khác nhau", chiến lược gia gốc Đan Mạch nói thêm.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam cũng đặt quyết tâm giành kết quả tốt trước Nhật Bản ở lượt đấu cuối: "Chúng tôi phải đối mặt với thử thách khó khăn trước Nhật Bản, một trong những đội mạnh nhất châu Á và thế giới. Chúng tôi rất tôn trọng họ, cũng như các đội khác trong bảng đấu, nhưng đây là trận đấu cuối cùng vòng bảng và chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình ngay cả khi đối đầu với một đối thủ mạnh như vậy.

Trận đấu trước của chúng tôi diễn ra vào đầu giờ chiều, trời rất nóng, nhưng trận đấu tiếp theo bắt đầu lúc 5 giờ chiều, nên điều kiện sẽ mát mẻ hơn. Tuy nhiên, đối đầu với một đội bóng hàng đầu như Nhật Bản, mọi đội đều phải nỗ lực hết sức mình.

Chúng tôi đã nhiều lần đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Họ luôn thi đấu rất nghiêm túc và không hề nương tay ngay cả khi đang dẫn đầu bảng. Tôi hiểu điều này, vì vậy mọi đội đều phải cố gắng hết sức. Tất nhiên, trong nội bộ đội, chúng tôi cũng cần sử dụng chiến thuật để tìm ra cách tốt nhất để giành điểm trước Nhật Bản", HLV Mai Đức Chung khẳng định.