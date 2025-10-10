AFC chỉ ra bước ngoặt giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal

Trên trang Facebook Asian Cup, thuộc quản lý của AFC, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam với dòng tiêu đề "Tiếp tục hành trình tìm kiếm tấm vé dự Asian Cup 2027" kèm những hình ảnh ăn mừng bàn thắng của các tuyển thủ Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 trước Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Nói về chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal, trang chủ AFC cho biết: "Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Nepal với tỷ số 3-1 trong trận đấu vòng loại AFC Asian Cup 2027, bảng F, diễn ra vào tối 9/10. Chiến thắng này giúp Việt Nam tiếp tục cuộc đua giành vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.

Ngay từ những phút đầu, Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 9 khi Nguyễn Tiến Linh phá vỡ thế bế tắc, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Nepal đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Chỉ 8 phút sau bàn mở tỷ số của Việt Nam, Sanish Shrestha đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 17, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước ngoặt quan trọng của trận đấu diễn ra vào thời gian bù giờ hiệp một, khi cầu thủ Laken Limbu của Nepal nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng này phải thi đấu với 10 người trong toàn bộ hiệp hai. Đây là một bất lợi lớn đối với Nepal.

Việt Nam đã tận dụng triệt để lợi thế về quân số. Phút 67, Phạm Xuân Mạnh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, tái lập thế dẫn trước cho Việt Nam. Chỉ 5 phút sau đó, Nguyễn Văn Vĩ đã dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-1, đưa trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát của Nepal".

Xuân Mạnh ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu mạnh mẽ trước Nepal và sớm có bàn mở tỷ số tại sân vận động Bình Dương (TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, việc để thủng lưới sau đó và phải bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa 1-1 là thất vọng với tuyển Việt Nam khi được thi đấu trên sân nhà, lại ở vị thế được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

Dẫu vậy, với hiệp hai được thi đấu hơn người, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã tận dụng tốt lợi thế để ghi thêm hai bàn thắng nữa và giành trọn 3 điểm. Sau lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 2 tại bảng F với 6 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm.