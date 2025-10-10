Sự cố bất ngờ khiến Tiến Linh “trái lệnh” HLV Kim Sang Sik

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân Gò Đậu (TPHCM) tại vòng loại Asian Cup với pha lập công của Nguyễn Tiến Linh (phút thứ 9), Phạm Xuân Mạnh (phút 67) và Nguyễn Văn Vĩ (phút 72). Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất lại là phản ứng của Tiến Linh ở cuối trận.

Phản ứng của Tiến Linh khi Nepal có bàn gỡ hòa 1-1 (Ảnh: Nam Anh).

Phút 82 trên sân Gò Đậu, HLV Kim Sang Sik thực hiện quyền thay đổi người. Đức Chiến và Đình Bắc chuẩn bị vào sân thay cho Duy Mạnh và Tiến Linh. Khi trọng tài giơ bảng điện tử, máy quay lập tức hướng về phía Tiến Linh và cầu thủ này tỏ rõ vẻ ngỡ ngàng.

Phản ứng của tiền đạo CLB Công an TPHCM khiến nhiều người lầm tưởng anh tỏ thái độ khi bị thay ra, nhưng thực tế, anh chỉ bối rối trước tình huống đồng đội Lê Phạm Thành Long có dấu hiệu bị đau bên cạnh đường biên, không thể tiếp tục thi đấu.

Nhận thấy tính nguy cấp của sự việc, Tiến Linh đã nhanh chóng báo ngay cho Ban huấn luyện về tình trạng chấn thương của Thành Long. Ngay lập tức, HLV Kim Sang Sik đã có quyết định điều chỉnh chớp nhoáng, yêu cầu trợ lý thông báo lại cho trọng tài để đổi cầu thủ khác.

Thay vì rút Tiến Linh như dự kiến ban đầu, HLV Kim Sang Sik quyết định để cầu thủ này ở lại sân, đồng thời thay Thành Long và Duy Mạnh ra nghỉ. Đội tuyển Việt Nam lúc này thi đấu với sơ đồ 4-3-3 và bảo toàn được kết quả đến hết trận.

Với chiến thắng này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik duy trì vị trí thứ 2 bảng F với 6 điểm sau 3 lượt trận, áp sát đội đầu bảng Malaysia đang có 9 điểm.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Sau trận đấu, Tiến Linh cùng cả đội ăn mừng chiến thắng, đồng thời anh cũng nói rõ về phản ứng của mình khi HLV Kim Sang Sik thực hiện quyền thay đổi người. “Tôi không hề phản ứng tiêu cực. Lúc đó tôi chỉ hơi bất ngờ vì chưa rõ mình có ra sân hay không”, anh nói.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình giành tấm vé dự Asian Cup 2027 với trận lượt về gặp Nepal trên sân Thống Nhất (TPHCM) diễn ra vào lúc 19h30 ngày 14/10.