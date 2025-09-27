Báo Đông Nam Á gọi vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo là điều xấu hổ

FIFA đã ra thông báo đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch không đúng với quy định, để thi đấu trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) ngày 10/6, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Trang CNN Indonesia đã nói rõ về trường hợp của các cầu thủ này: “7 cầu thủ Malaysia bị FIFA xử phạt gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel”.

FIFA ban hành lệnh cấm với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia làm giả hồ sơ (Ảnh: ASEAN Football).

“Theo thông báo của FIFA, 7 cầu thủ này bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả và để xin nhập tịch Malaysia, trước khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này. Theo website chính thức của FIFA, những cầu thủ nói trên đã vi phạm điều 22 về quy định kỷ luật của FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ giả.

Đây là thông tin sét đánh đối với bóng đá Malaysia. FIFA đã có động thái trừng phạt nghiêm khắc đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và những cầu thủ vi phạm”, CNN Indonesia viết thêm.

Trước đó, cũng chính truyền thông Indonesia là những kênh truyền thông đầu tiên và mạnh mẽ nhất, trong việc tố cáo phía FAM sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định, cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Dàn cầu thủ nhập tịch bằng giấy tờ giả giúp đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: “Chính FAM từng có đơn yêu cầu phía FIFA xem xét tư cách của các cầu thủ nhập tịch thuộc nhóm 7 người vừa bị FIFA kỷ luật. FAM sử dụng giấy tờ giả để đưa 7 cầu thủ này ra sân”.

“7 cầu thủ này khoác áo đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, vào ngày 10/6. Hiện tại, ngoài việc phạt tiền FAM và các cầu thủ vi phạm, FIFA còn cấm các cầu thủ trong nhóm 7 người này thi đấu trong vòng 12 tháng”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

Còn về tờ New Straits Times của Malaysia, tờ báo này phải dùng từ “xấu hổ” để nói về vụ việc FAM sử dụng giấy tờ giả mạo, tạo điều kiện cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu với đội tuyển Việt Nam hôm 10/6 nói trên.

Cùng quan điểm với tờ New Straits Times, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á thốt lên: “Đây là vụ scandal về cầu thủ nhập tịch. FIFA chính thức ban hành án kỷ luật treo giò 12 tháng cho 7 cầu thủ Malaysia liên quan đến vụ nhập tịch giả mạo này”.

Nhờ 7 cầu thủ nhập tịch nói trên, đội tuyển Malaysia bất ngờ giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam.