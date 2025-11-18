AFC bình luận trước trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam và Malaysia

"Đội tuyển Malaysia hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp khi gặp Nepal trong trận đấu trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil.

Malaysia đã thắng trận lượt đi với tỷ số 2-0 hồi tháng 3 và sẽ không đặt mục tiêu nào ngoài 3 điểm tiếp tục phải giành được, trước trận đấu quan trọng ở vòng 6 gặp tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau", AFC bình luận về trận đấu đáng chú ý của Malaysia tại bảng F mặc dù Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang rối ren vì bê bối nhập tịch cầu thủ.

Cuộc cạnh tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đang bước vào giai đoạn then chốt khi cả đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều bung hết sức mình để giành vị trí nhất bảng.

Tuyển Việt Nam và Malaysia đều đặt mục tiêu giành chiến thắng ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Ở lượt trận thứ 5, theo nguyên tắc phải đá trên sân khách của Nepal, nhưng tuyển Malaysia sẽ tiếp đón Nepal trên sân nhà diễn ra vào 20h tối 18/11 (do cơ sở vật chất sân bãi của Nepal xuống cấp và không đủ tiêu chuẩn theo quy định của AFC và FIFA).

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Lào vào lúc 19h tối mai (19/11). Ở lượt đi, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 5-0 và đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ngôi nhất bảng với Malaysia.

"Đội tuyển Việt Nam đang kém Malaysia 3 điểm và sẽ tập trung vào chiến thắng trước Lào, khi mà đội bóng láng giềng Đông Nam Á của họ đã bị loại khỏi cuộc đua", AFC nhận định về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận đấu với tuyển Lào.

Mặc dù gặp bất lợi về điểm số so với tuyển Malaysia, nhưng việc FAM phải nhận án phạt nặng từ FIFA liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ và đứng trước nguy cơ bị AFC xử thua ở vòng loại Asian Cup 2027 có thể giúp tuyển Việt Nam có tâm thế thoải mái để giành chiến thắng trước tuyển Lào.

"Trận đấu ngày mai là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025, đồng thời cũng là trận đấu quan trọng thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Các cầu thủ đều đạt trạng thái thể lực tốt nhất và tôi tin chúng ta sẽ có một trận đấu hay, mang về kết quả tích cực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình", HLV Kim Sang Sik tuyên bố mạnh mẽ trước trận đấu.