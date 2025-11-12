Đổi lịch thi đấu trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Lào

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ được dời sang lúc 19h ngày 19/11. Theo kế hoạch trước đó, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 18/11.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Lào ở lượt đi (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phía Lào đã chủ động đề xuất đổi lịch, với lý do liên quan đến công tác tổ chức và di chuyển của đội bóng chủ nhà. Đề xuất này đã được AFC chấp thuận và gửi thông báo đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Trong khi đó, hầu hết các trận đấu còn lại ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup sẽ diễn ra vào ngày 18/11, ngoại trừ trận đấu giữa Afghanistan và Myanmar được dời sang tháng 3/2026. Điều đó có nghĩa rằng, trước khi đối đầu với Lào, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ biết trước kết quả trận đấu còn lại ở bảng F giữa Nepal và Malaysia.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Lào, đội tuyển Việt Nam đã hội quân từ ngày 10/11 tại Phú Thọ. Đáng chú ý, tiền đạo Xuân Son đã tái xuất sau 10 tháng dưỡng thương. Đây là sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh hàng công đang gặp vấn đề.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước thềm trận đấu, phía Lào đã công bố giá vé vào sân Viêng Chăn để theo dõi trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Có 3 mệnh giá là 10.000 kip (khoảng 13.000 đồng Việt Nam), 20.000 kip (khoảng 24.000 đồng) và 50.000 kip (khoảng 60.000 đồng). Cổ động viên Việt Nam sẽ được bố trí ngồi ở khán đài A2, với giá vé 50.000 kip.

Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai bảng F với 9 điểm sau 4 trận, kém Malaysia 3 điểm. Trong khi đó, Lào xếp thứ ba với 3 điểm. Trong trận lượt đi, “Những chiến binh sao vàng” đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước Lào.