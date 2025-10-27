Vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga tăng uy lực, Ukraine - NATO hối hả đối phó

Mối đe dọa từ bom lượn thông minh của Nga ngày càng gia tăng (Ảnh: UP).

Nga đã bắt đầu sử dụng bom hàng không có điều khiển (KAB) gắn động cơ phản lực để tập kích Ukraine. Theo Suspilne, loại bom này đã xuất hiện trên bầu trời các tỉnh Odesa, Mykolaiv và Poltava.

Vài ngày trước, những cuộc tập kích đầu tiên bằng loại KAB gắn động cơ phản lực mới này đã được ghi nhận kể từ khi xung đột nổ ra, với tầm bắn khoảng 140km. Nga đang tiếp tục cải tiến loại bom này, và có khả năng chúng sẽ đạt tới tầm 200km trong tương lai gần.

Kể cả trước khi Nga cải tiến bom lượn, binh sĩ Ukraine đã gọi vũ khí này là "đáng sợ nhất" do khả năng tập kích tương đối chính xác, sức công phá lớn, khó đánh chặn. Đặc biệt, các máy bay ném bom của Nga thường bay ngoài tầm của phòng không Ukraine, dẫn tới việc Kiev không có biện pháp đối phó hiệu quả.

Yurii Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, cho biết Nga đang sử dụng các phiên bản KAB mới một cách chọn lọc, chủ yếu nhằm kiểm tra khả năng phòng không của Ukraine.

“Đây là loại bom được thả từ tiêm kích Su-34; về các thông số bay, nó giống như một tên lửa hành trình”, ông Ihnat giải thích.

Trong khi đó, ông Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, các kỹ sư Nga đã cải tiến các bộ dẫn đường dùng để chuyển đổi bom thường thành đạn chính xác (UMPK), có thể gắn lên các loại bom tiêu chuẩn nặng 250, 500, 1.500 và 3.000kg, giúp chúng có khả năng dẫn đường và tăng đáng kể tầm hoạt động.

Thậm chí, ông Skibitskyi lưu ý rằng trong một cuộc thử nghiệm gần đây, các quả bom này đã đạt tầm xa 193km. Ông nhấn mạnh rằng các loại vũ khí mới này có khả năng kháng nhiễu tác chiến điện tử cao hơn và được trang bị các giải pháp kỹ thuật cho phép không kích ở khoảng cách xa hơn.

Tầm tấn công mở rộng đồng nghĩa với việc các phi công Nga có thể thả các quả bom từ xa mà vẫn đứng ngoài tầm với của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine, qua đó làm thay đổi đáng kể cán cân chiến thuật dọc theo chiến tuyến dài 1.100km.

Trước động thái của Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục Chung NATO-Ukraine đã tiến hành giai đoạn tiếp theo trong việc thử nghiệm giải pháp công nghệ mới nhằm đối phó với bom hàng không có điều khiển.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại một bãi thử ở Pháp, nơi các nhóm phát triển đánh giá giải pháp kỹ thuật tổng hợp gồm radar, phần mềm AI và UAV đánh chặn.

Tuyên bố cho biết về lý thuyết, radar với cảm biến tiên tiến đã phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu mô phỏng, sau đó UAV đánh chặn sử dụng phần mềm AI để tính toán quỹ đạo và hạ mục tiêu.

“Dự án đã tiến từ giai đoạn ý tưởng tới nguyên mẫu có khả năng triển khai công nghệ, nhằm bảo vệ Ukraine khỏi một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất", thông báo viết.

Dự án đối phó bom hàng không có điều khiển của Nga được khởi động từ tháng 3/2025 trong khuôn khổ cuộc thi sáng tạo NATO lần thứ 15 tại trung tâm NATO. Các chuyên gia Ukraine trực tiếp tham gia thử nghiệm và đánh giá, giúp điều chỉnh công nghệ phù hợp với thực tế chiến trường hiện nay.