Lý do phương Tây gửi hàng trăm km lưới đánh cá cũ tới Ukraine

Các tấm lưới đánh cá cũ được gửi sang Ukraine để ngăn chặn các cuộc tập kích bằng UAV của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu (Ảnh: AFP).

Những tấm lưới từng được dùng để đánh cá ngoài khơi nước Pháp nay đang có một “cuộc đời mới” ở Ukraine khi chúng được tái chế để bảo vệ các tuyến đường và cơ sở hạ tầng quân sự của nước này khỏi các cuộc tập kích bằng UAV của Nga.

“Chúng có mùi cá thối”, ông Christian Abaziou, 70 tuổi, nói đùa khi nhặt lên một mảnh lưới cũ tại cảng Roscoff, thuộc tỉnh Finistère, vùng Brittany phía Tây nước Pháp.

Ông và người bạn đồng hành Gérard Le Duff, 63 tuổi, đều là thành viên của hiệp hội Kernic Solidarités đang chờ một chuyến hàng để giao lưới đã qua sử dụng.

Những tấm lưới màu xanh lá được nhồi đầy vào các bao tải trắng khổng lồ để tái chế, rồi được chất lên xe tải gửi sang Ukraine, nơi chúng được dùng để làm rối các UAV của Nga.

Đầu tháng 10, hai ông đã chuyển 120km lưới đến Ukraine, và chiếc xe tải thứ 2 chở 160km lưới rời cảng Treflez vào ngày 24/10.

“Khi chúng tôi bắt đầu các chuyến xe viện trợ cách đây 3 năm, UAV vẫn chưa xuất hiện trong bức tranh chiến sự”, ông Le Duff, Chủ tịch hiệp hội, nói.

“Nhưng giờ thì chiến sự đã thay đổi, đó là một cuộc chiến của UAV", ông nói.

Kho vũ khí UAV của Nga được dùng để tập kích Ukraine bao gồm nhiều loại thiết bị bay nhỏ giống UAV thương mại, nhưng được gắn thuốc nổ và có thể đánh trúng mục tiêu cách tiền tuyến hơn 25km.

Để đối phó, Ukraine đã giăng lưới trên hàng cột trải dọc theo các con đường huyết mạch. Mỗi hệ thống kéo dài hàng trăm km.

Khi UAV bay tới, chúng bị mắc vào lưới, “giống như côn trùng mắc vào mạng nhện".

Khi nghe về chiến thuật này, ông Abaziou lập tức liên hệ với các ngư dân để đi thu gom lưới cũ.

Các tấm lưới đánh cá, vốn được thay mỗi năm, thường chất đống dọc các bến cảng ở vùng Brittany.

Cùng với nhiều tấn súp, sữa bột trẻ em và vật tư y tế, các bao lưới được chuyển sang xe tải Ukraine tại biên giới Ba Lan, cách Brittany hơn 2.000km.

Đoàn xe đầu tiên đi về Zaporizhia ở phía nam, nơi các tấm lưới được dùng để bảo vệ một số khu vực của thành phố.

Đoàn xe thứ hai dự kiến sẽ đi xa hơn về phía nam, tới Kherson, nơi cũng đang hằng ngày đối mặt với mối đe dọa từ UAV.

Một người Pháp đang sinh sống ở Ukraine cho biết, nhu cầu liên quan tới lưới đánh cá cũ ở Ukraine rất lớn.

Ông Abaziou hy vọng trong tương lai phía Ukraine sẽ tự cử phương tiện sang Brittany để lấy lưới. “Chúng tôi sẽ giúp gom và chất hàng, nhưng không đủ ngân sách để tự tiếp tục các chuyến xe", ông nói.

Hiệp hội Kernic Solidarités không phải nhóm duy nhất gửi lưới ra tiền tuyến Ukraine.

Ông Stéphane Pochic, chủ đội tàu đánh cá ở Loctudy (Finistère), đã gửi một số lưới hồi tháng 8 qua hiệp hội Arasfec Paca ở vùng Hautes-Alpes.

“Đó là một hành động mang tính biểu tượng, thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi”, ông Pochic nói với AFP.

Ngoài ra, không chỉ có người Pháp gửi lưới đánh cá cũ sang Ukraine mà còn từ nhiều quốc gia phương Tây khác, bao gồm cả các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Đan Mạch.