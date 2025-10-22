Hỏa lực thông minh của Nga lột xác, Ukraine báo động tìm "khắc tinh"

Máy bay Nga thả bom xuống mục tiêu (Ảnh: Military Watch).

Nga đã tăng tầm tiến công của bom lượn thông minh lên một mức rất cao, khiến Ukraine báo động. Giờ đây, bất kỳ thành phố nào nằm trong phạm vi hàng trăm km từ khu vực phóng đều có thể bị đe dọa.

Tướng Mykola Malomuzh, cựu chỉ huy Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của vũ khí này.

Các loại bom lượn có điều khiển mới của Nga, còn được gọi là KAB, đã được sử dụng trong giai đoạn tháng 9-10/2025. Chúng có tầm bắn mở rộng 150-200km, một khoảng cách xa kỷ lục trong cuộc chiến này.

Được trang bị các mô-đun chiến đấu đa năng và mang đầu đạn nặng khoảng 100kg, những quả KAB này cho thấy ý đồ của Nga muốn mở rộng độ sâu tác chiến của các cuộc tập kích. Nếu được sản xuất quy mô lớn, mối đe dọa đối với Ukraine sẽ rất nghiêm trọng.

Trong thời gian qua, Nga đã chuyển đổi bom hàng không thời Liên Xô bằng cách lắp bộ UMPK và động cơ tên lửa hiện đại. Những quả bom này có sức công phá lớn, khó đánh chặn, có khả năng tập kích tương đối chính xác và phương tiện phóng ra chúng bay ngoài tầm của phòng không Ukraine. Sự kết hợp của những yếu tố này khiến bom lượn trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Theo tướng Malomuzh, một trong những biện pháp đối phó hiệu quả nhất với Ukraine là phá hủy các phương tiện phóng của Nga. Để làm được điều đó, Ukraine cần các vũ khí tầm xa, như UAV và tên lửa. Tuy nhiên, ông nói còn có một hướng tiếp cận khác.

Vị chuyên gia giải thích rằng tuyến phòng thủ chủ chốt chống lại các loại KAB mới này sẽ cần tới hệ thống tác chiến điện tử thế hệ 3-6 hiện đại của Mỹ và Đức.

Các hệ thống của Mỹ và Đức này tạo ra một “bầu trời điện tử”, có khả năng làm rối loạn hệ thống dẫn đường của UAV và tên lửa đối phương. Chúng có thể xâm nhập hệ thống điều khiển của mục tiêu và chuyển hướng chúng sang các mục tiêu khác, bao gồm cả các tài sản quân sự của đối phương.

“Tình huống này đòi hỏi công nghệ rất cao, mà Mỹ hiện vẫn chưa cung cấp cho chúng ta", vị tướng nhấn mạnh.

Mặc dù mang tính chất phòng thủ thụ động, những hệ thống này có thể chủ động chống lại tất cả các loại UAV, tên lửa có hoặc không có điều khiển.

Tướng Malomuzh lưu ý rằng quân đội Ukraine đã học được cách bắn hạ KAB, nhưng vì các loại KAB mới này được trang bị động cơ phản lực, nên cần một cách tiếp cận toàn diện hơn.

Theo ông, một chiến lược kết hợp nên bao gồm: phá hủy các cơ sở sản xuất KAB, cũng như xác định và tập kích các phương tiện phóng bằng hoạt động trinh sát và UAV tầm xa.

Nga hiện chưa thiết lập được hệ thống phòng không dày đặc quanh các nhà máy sản xuất này, nên tướng Ukraine cho rằng đây vẫn là một sơ hở.

Trước đó, Thống đốc vùng Kharkov Oleh Syniehubov cho biết hệ thống cảnh báo không kích ở tỉnh Kharkov sẽ được kích hoạt cho các khu vực nằm trong phạm vi 150km từ khu vực có máy bay Nga mang KAB, nếu có nguy cơ tập kích đường không. Đây là biện pháp ứng phó trước mối đe dọa mới.

Gần đây, một quả KAB đã được sử dụng lần đầu tiên nhằm vào Lozova ở vùng Kharkov, theo Suspilne. Ông Syniehubov cho biết quả bom đã bay khoảng 140km, một khoảng cách kỷ lục.

Trong năm 2025, Nga đã tuyên bố kế hoạch sản xuất 75.000 quả bom hàng không được trang bị bộ lượn và bộ hiệu chỉnh, biến các quả bom thông thường không điều khiển thành vũ khí chính xác có tầm bay mở rộng. Con số này thể hiện mức tăng 50% trong sản lượng bom có điều khiển của Moscow.