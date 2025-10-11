Ukraine tuyên bố tỷ lệ đánh chặn thành công của phòng không là 74%

Một tên lửa đạn đạo phát nổ trên bầu trời Kiev ngày 24/4 (Ảnh: Reuters).

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 10/10 cho biết, trong tháng qua, đối phương đã tăng số vụ tấn công lên gấp 1,5 lần và sử dụng số phương tiện tấn công đường không lên 1,3 lần.

“Mặc dù hệ thống phòng không của chúng ta thể hiện hiệu quả khoảng 74%, nhưng chúng ta vẫn cần nỗ lực bổ sung để bảo vệ khu vực năng lượng hậu phương, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống hậu cần”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đang chịu tổn thất không nhỏ do các cuộc tập kích qua biên giới của Kiev.

“Chúng ta đã đạt được thành công trong việc triển khai chương trình DeepStrike. Trong tháng qua, số cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga lên tới 70. Chúng ta đang phá hủy các cơ sở sản xuất nhiên liệu, chất bôi trơn, thuốc nổ và các thành phần khác của tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Đặc biệt, sản lượng lọc dầu của Nga đã giảm 21%”, ông cho biết.

Ngoài ra, ông Syrskyi thông báo về việc thành lập một binh chủng mới trong lực lượng không quân: hệ thống phòng không dựa trên máy bay không người lái.

“Chúng ta đang hoàn thiện hệ thống quân tấn công, đồng thời thành lập Bộ Tư lệnh Lực lượng Không gian mạng. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tối ưu hóa các cơ quan chỉ huy quân sự”, ông giải thích.