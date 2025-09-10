Ukraine hành động khẩn cấp sau loạt trận tập kích lớn của Nga

Ukraine bắn hạ một tên lửa trên bầu trời Kiev ngày 7/9 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) vào ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cáo buộc Nga thực hiện cuộc không kích vào làng Yarova ở vùng Donetsk, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Ông cũng cho rằng Nga đã bắt đầu chiến dịch tập kích mùa đông bằng cách “phá hủy nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở vùng Kiev với 49 máy bay không người lái".

Theo Bộ trưởng Shmyhal, để đối phó với các cuộc tập kích, phản ứng của Ukraine phải dựa trên sức mạnh.

"Đối với Ukraine, điều vô cùng quan trọng là phải tích cực thực hiện các bước ​​sau. Trước tiên, chúng ta cần một lịch trình rõ ràng về việc viện trợ và chuyển giao vũ khí thường xuyên", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh nước này cần 6 tỷ USD để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất máy bay không người lái, thiết bị đánh chặn để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng, cũng như máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để giữ vững tiền tuyến.

"Thật không may, chúng ta có thể mất lợi thế về FPV trên tiền tuyến", ông Shmyhal nói.

Ông Shmyhal một lần nữa kêu gọi các đồng minh phân bổ 60 tỷ USD trong ngân sách năm 2026 "cho việc bảo vệ châu Âu và Ukraine".

Theo ông, Ukraine sẽ tiếp tục chi trả 100% ngân sách cho các nhu cầu khác nhau, nhưng "chúng tôi cần sự hỗ trợ và tham gia của các đối tác".

"Chúng tôi vẫn cần thêm 10 hệ thống Patriot và tên lửa cho các hệ thống Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T và Hawk. Điều này rất cấp bách, vì Nga đang lên kế hoạch tập kích thêm vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Vào ngày 9/9, cuộc họp lần thứ 30 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đã diễn ra tại London.

Cuộc họp trực tuyến có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal.

Theo ông Shmyhal, nhiệm vụ trọng tâm của Ukraine là đảm bảo hỗ trợ quân sự và tài chính liên tục, tăng cường phòng không và phát triển sản xuất chung trong ngành công nghiệp quốc phòng.

"Chúng tôi sẽ tổ chức một loạt các cuộc đàm phán với các quan chức của các nước đối tác cũng như với các nhà sản xuất tư nhân. Chúng tôi mong đợi sự hỗ trợ tăng cường và khởi động các dự án mới để tăng cường an ninh cho Ukraine và toàn bộ châu Âu", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lưu ý.

Trong cuộc họp, Anh được cho là thông báo sẽ tài trợ cho hoạt động sản xuất 1.000 máy bay không người lái tầm xa cho quân đội Ukraine trong vòng một năm. Trong khi đó, Đức đang trong quá trình cung cấp cho Ukraine 2 hệ thống phòng không Patriot hoàn chỉnh.

Các yêu cầu khẩn cấp của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Trong đêm 6/9, rạng sáng 7/9, Nga tiến hành cuộc không kích chưa từng có vào Ukraine với quy mô lên tới hơn 800 tên lửa và máy bay không người lái.

Trước đó, vào đêm 27/8, rạng sáng 28/8, Nga đã phóng hơn 600 máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Phía Ukraine cho biết cuộc tập kích khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, một số cơ sở hạ tầng bị hư hại.