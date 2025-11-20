Ukraine nói về chiến dịch giúp xoay chuyển tình thế ở Pokrovsk

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Kyrylo Budanov (Ảnh: AFP).

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) Kyrylo Budanov cho biết, cuộc đổ bộ đường không của lực lượng Tình báo Quốc phòng tại Pokrovsk là cách duy nhất để xoay chuyển tình thế vô cùng khó khăn tại đây và tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực của quân đội Ukraine tiến vào.

“Tình hình trong và xung quanh Pokrovsk cực kỳ khó khăn. Thế nhưng chúng tôi vẫn bằng cách nào đó giữ được. Tại sao chiến dịch đó lại cần thực hiện chính xác theo hình thức như vậy (đổ bộ từ trực thăng)? Bởi vì tình hình căng thẳng và nghiêm trọng đến mức không thể căng hơn”, ông Budanov trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ukraine 24 Kanal ngày 19/11.

Ông Budanov lưu ý, vào thời điểm đó, phía Nga, cụ thể là Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga đã bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk.

“Bạn phải hiểu rõ thời điểm đó như thế nào. Không có phương án nào khác hiệu quả. Những gì chúng tôi làm là giành được thời gian quý giá để các đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang Ukraine có thể tới thành phố để củng cố, theo đúng nghĩa. Ngay sau đó, tất cả ở Nga ngừng nói thành phố đã thất thủ, thay vào đó chỉ nói hoạt động tiến công có tiến triển, có thành công hay giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố”, ông Budanov nói thêm.

Ông Budanov cho biết ông không trực tiếp chỉ huy chiến dịch đổ bộ. “Chiến dịch nằm trong quyền điều khiển của chỉ huy đơn vị. Tôi ở gần và hỗ trợ trong khả năng của mình”, ông cho hay.

Với mặt trận Pokrovsk, ông Budanov bày tỏ hy vọng rằng nỗ lực kết hợp giữa chính trị, ngoại giao và hoạt động quân sự, đặc biệt là của những binh sĩ ngoài chiến hào, sẽ “giúp Ukraine thoát khỏi tình huống khó khăn này theo cách đúng đắn”.

Pokrovsk mang ý nghĩa chiến lược lớn với Ukraine chủ yếu vì nó được coi là “cửa ngõ” án ngữ phía trước vành đai phòng thủ còn lại của đất nước ở Donetsk.

Nga tìm cách kiểm soát Pokrovsk gần 2 năm nay và đã đạt được bước tiến gần đây. Kiev cho biết, Nga hiện tập trung khoảng 150.000 binh sĩ xung quanh Pokrovsk, trong đó hàng trăm binh sĩ đã xâm nhập vào trong thành phố và tiến hành cận chiến với lực lượng Ukraine.

Tháng trước, quân đội Nga tuyên bố đã bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk. Tuy nhiên, giới chức Kiev đã bác bỏ, khẳng định quân đội tiếp tục bám trụ và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi thành phố. Mặc dù vậy, Ukraine cũng thừa nhận tình hình tại mặt trận này hiện rất khó khăn.

Giới phân tích cảnh báo, cuộc chiến ở Pokrovsk và vùng ngoại ô của thành phố này đã tiêu tốn đáng kể nguồn lực của Ukraine và hút vào đó một lượng lớn lực lượng dự bị. Hệ quả là các tuyến phòng thủ của Ukraine ở nơi khác đã suy yếu, tạo điều kiện cho đà tiến công của Nga.

Lực lượng Nga đang nhanh chóng áp sát rìa phía bắc của thành phố phòng thủ Hulyaipole ở đông Zaporizhia, tấn công Kostiantynivka và Siversk, đồng thời tìm cách đẩy lên hướng sông Siverskyi Donets gần Lyman.