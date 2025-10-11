Chiến lược tập kích mới của Nga nhằm gây thiệt hại tối đa cho Ukraine

Nga tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm mùa đông (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga cố tình trì hoãn các đợt tập kích vào hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm gây thiệt hại tối đa.

“Tôi tin rằng điều kiện thời tiết đã làm giảm khả năng đánh chặn của chúng ta khoảng 20-30%”, ông Zelensky nói với báo giới sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Kiev và các khu vực khác ở Ukraine rạng sáng 10/10.

Đêm 9/10, rạng sáng 10/10, Nga đã phóng 465 máy bay không người lái cùng 32 tên lửa hành trình và đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố của Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 405 máy bay không người lái và 15 tên lửa.

Vụ tập kích khiến ít nhất một người thiệt mạng, 24 người bị thương, một phần Kiev và các khu vực khác mất điện, mất nước.

Các điều kiện thời tiết đêm đó khiến tầm nhìn hạn chế tại Kiev và các vùng phía đông, trong khi nhiệt độ ở thủ đô của Ukraine giảm xuống khoảng 4°C. Đây được cho là rất thuận lợi cho Nga né tránh hệ thống phòng không của Ukraine.

Ngoài ra, theo ông Zelensky, Nga tiến hành cuộc tập kích vào thời điểm sự chú ý của thế giới dồn vào tiến trình hòa bình giữa Hamas và Israel.

Các đợt không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tấn công trên không của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine đang leo thang trước mùa đông. Hàng triệu người dân đã chịu cảnh mất điện và nước ở nhiều khu vực.

Theo Bloomberg, các cuộc tập kích của Nga đã phá hủy hơn một nửa công suất sản xuất khí đốt tự nhiên của Ukraine, gây ra mối lo ngại lớn về khả năng cung ứng năng lượng trong những tháng tới.

Sau vụ tập kích, ông Zelensky đã điện đàm với các lãnh đạo Phần Lan, Đức và Anh, nhấn mạnh mong muốn “liên minh thiện chí” sẽ nhóm họp trong vài tuần tới để thống nhất phản ứng chung.

Ông cũng cho biết một phái đoàn Ukraine sẽ đến Washington vào tuần tới nhằm đàm phán việc mua thêm hệ thống phòng không và pháo phản lực HIMARS, trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc không kích vào hạ tầng năng lượng.

Ông cũng nói rằng Ukraine đang chờ phía Mỹ làm rõ tình trạng của 10 hệ thống phòng không đã được Washington cam kết viện trợ, song đến nay vẫn chưa được bàn giao.

Ông thừa nhận việc bảo vệ cơ sở hạ tầng là một thách thức lớn, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine đang đi đúng hướng và kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các đối tác.

Tổng thống Zelensky cho hay hiện có 203 cơ sở năng lượng trên toàn Ukraine cần được bảo vệ bằng hệ thống phòng không để ngăn chặn các cuộc tập kích của Nga.

“Còn rất nhiều cơ sở khác, nhưng chúng ta đang nói đến những cơ sở trọng yếu, những cơ sở liên quan đến năng lượng, hệ thống khí đốt, cấp nước và tương tự”, ông nói.