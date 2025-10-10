Ukraine có thể đã vượt Mỹ trong chiến thuật tác chiến với tiêm kích F-16

Các máy bay F-16 phương Tây viện trợ cho Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo trang Defense Express, Không quân Ukraine đang tích cực sử dụng tiêm kích đa năng F-16 để đánh chặn các mối đe dọa trên không.

Một phi công mang biệt danh “AB”, phó chỉ huy một lữ đoàn không quân, cho biết đơn vị của anh đã bắn hạ hơn 1.000 máy bay không người lái tầm xa, trong đó có loại Shahed, cùng nhiều tên lửa hành trình khác.

Các phi công Ukraine đã thực hiện hàng trăm trận không chiến thành công, đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Theo tạp chí US Air & Space Forces Magazine, đầu tháng này, phi công “AB” đã đến thăm Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell tại Mỹ, nơi anh trình bày về vai trò quan trọng của F-16 trong việc bảo vệ không phận Ukraine.

Tạp chí này lưu ý rằng, dù Không quân Ukraine không nhận được các biến thể F-16 hiện đại nhất và phải hoạt động trong điều kiện có thể khiến ngay cả những lực lượng không quân tiên tiến cũng gặp khó khăn, nhưng các phi công Ukraine vẫn đạt được hiệu quả cao trong cả tác chiến đối không và tấn công mặt đất.

Bài viết cũng nhấn mạnh rằng các phi công và kỹ thuật viên mặt đất, dù có nguồn lực hạn chế, đã phát triển được các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình riêng giúp tối đa hóa hiệu quả chiến đấu của F-16.

Theo phi công “AB”, Không quân Ukraine hiện rất cần các hệ thống tác chiến điện tử và đối kháng mạnh mẽ hơn, do Nga đang nhanh chóng mở rộng năng lực trong lĩnh vực này.

Để đạt hiệu quả tối đa, Ukraine cần được trang bị phiên bản F-16 Block 70 cùng với số lượng tên lửa lớn hơn cho các máy bay này.

Tạp chí cũng đặc biệt chú ý đến việc Ukraine thành công trong triển khai thực tế chiến thuật ACE, vận hành phân tán và liên tục chịu các cuộc tấn công từ đối phương.

Hôm qua, có thông tin cho biết Bỉ sẽ cung cấp thêm các tiêm kích F-16 cho Ukraine, sau khi nước này bắt đầu tiếp nhận phi đội tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 đầu tiên.

Ngoài ra, Không quân Ukraine cũng đã nhận được các tổ hợp bảo dưỡng di động đặc biệt dành cho F-16, cho phép khai thác tối đa khả năng chiến đấu của loại máy bay này trong thời chiến.