Ukraine tung chiến thuật mới, liên tiếp tập kích "lá chắn thép" của Nga

Một vụ tập kích radar Nebo-M của Nga ở Crimea (Ảnh: Euromaidan Press).

Euromaidan Press đưa tin, trong thời gian qua, Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào những tổ hợp phòng không của Nga từ khoảng cách hàng trăm km.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, chiến lược của Kiev giờ đã lộ rõ khi họ liên tiếp tìm cách phá hủy radar, bệ phóng và các mô-đun điều khiển nhằm giảm bớt khả năng kiểm soát bầu trời của Nga để Kiev có thể đạt được ưu thế trên không.

Một số chiến dịch gần đây cho thấy quy mô trong nỗ lực của Ukraine. Gần thị trấn Bukhoyavlenka, vùng Donetsk, một bệ phóng tên lửa Buk-M1 của Nga đã bị theo dõi trực tiếp. Một UAV trinh sát lần ra vị trí của nó, sau đó một UAV ném bom bắt đầu thả thuốc nổ trực diện, gây ra vụ nổ lớn.

Tại Zaporizhia, lực lượng Ukraine phá hủy một mô-đun điều khiển hiếm hoi của hệ thống chỉ huy phòng không Barnaul-T, một trung tâm liên kết radar với bệ phóng và có khả năng điều phối nhiều đợt phóng cùng lúc.

Ở Rostov, một radar tầm xa Nebo của Nga bị tấn công trong đêm, đám cháy được vệ tinh FIRM của NASA xác nhận.

Xa hơn về phía bắc, một trạm radar thuộc hệ thống Sobkatu tại Voronezh cũng bị đánh trúng, được cho là phá hủy ăng-ten. Tại Crimea, Ukraine tập kích các radar Podlet và Nebo-M của Nga.

Những cuộc tấn công này trải dài hàng nghìn km nhưng có chung mục tiêu: Phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng giữ cho mạng lưới phòng không Nga hoạt động.

Bằng cách vô hiệu hóa radar cảnh giới sớm và các mô-đun điều phối trung tâm, Ukraine tạo ra khoảng trống trong khả năng phát hiện và phản ứng của đối thủ.

Khi phá hủy các bệ phóng đánh chặn có radar và mô-đun điều khiển tích hợp, như Pantsir hay Buk, họ làm suy yếu khả năng Nga để vá lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng.

Khi tấn công vào các hệ thống như Barnaul-T, vốn điều phối dữ liệu radar, mệnh lệnh khai hỏa và cả lực lượng hỗ trợ bên ngoài, Ukraine tìm cách ngăn chặn mạng lưới chỉ huy của đối thủ.

Khi "lá chắn thép" của Nga bị phân mảnh thì vùng hậu phương càng có nguy cơ bị tấn công cao hơn. Diện tích lãnh thổ mà Nga phải bảo vệ rất rộng và vì vậy việc đảm bảo phòng thủ toàn bộ là không đơn giản. Bất cứ một mắt xích nào bị ảnh hưởng cũng có thể trở thành lỗ hổng để đối phương khai thác.

Theo Euromaidan Press, các vụ tập kích của Ukraine cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAV từ trinh sát cho tới ném bom hạng nặng.

UAV Shark thường xuyên hỗ trợ định vị và dẫn đường cho các cuộc tập kích này. Với mục tiêu sâu hơn, UAV cảm tử cánh cố định được phóng để tấn công các trạm radar ở Rostov, Voronezh hoặc Crimea.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, Ukraine còn sử dụng tiêm kích thực hiện nhiệm vụ chế áp - phá hủy phòng không đối phương.

Các nỗ lực của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga đang áp đảo về cả quân số và vũ khí. Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định, Nga từ đầu năm nay đã tăng cường nỗ lực tuyển mộ và đảm bảo được việc luân chuyển đều đặn lực lượng dự bị ra chiến trường để thay quân. Trong khi đó, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ nghiêm trọng khiến nhiều quân nhân phải phục vụ nhiều tháng mà không có khoảng nghỉ.

Bên cạnh đó, cỗ máy quân sự của Nga cũng tăng tốc nhanh chóng khiến họ chiếm ưu thế ngày càng lớn trên tiền tuyến về vũ khí.

Ukraine khó để đối đầu trực diện với lực lượng Nga có nhiều ưu thế hơn và việc Kiev lựa chọn phương án tấn công diện rộng nhưng chính xác vào các hệ thống phòng không được xem là nỗ lực để giảm năng lực chiến đấu của đối phương.

Bên cạnh đó, việc Ukraine phá hủy các hệ thống phòng không sẽ khiến Nga gặp khó trong việc nhanh chóng thay thế, tạo điều kiện cho các cuộc tập kích UAV của Kiev trở nên hiệu quả hơn.