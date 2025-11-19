Nga tăng cường phòng thủ trước các cuộc tập kích của Ukraine

Một chung cư ở Moscow bị hư hị sau một cuộc tập kích của Ukraine hồi tháng 3 (Ảnh: AFP).

Gần 4 năm kể từ khi xung đột toàn diện Nga - Ukraine nổ ra, Nga hiện gần như mỗi ngày đều bị UAV Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng then chốt. Những đòn tập kích sâu của Ukraine đã buộc Moscow phải đối mặt với những điểm yếu mà trước đây họ cho rằng nằm xa chiến trường.

Nhằm củng cố việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng này đã ký sắc lệnh cho phép triển khai lực lượng dự bị để canh gác những địa điểm trọng yếu, bao gồm các nhà máy lọc dầu nhiều lần bị UAV Ukraine đánh trúng.

Biện pháp này cho phép Nga huy động một lực lượng khoảng 2 triệu người để bảo vệ cơ sở năng lượng mà không cần ban bố lệnh động viên mới. Những quân nhân dự bị này hàng năm đều tham gia huấn luyện quân sự và nhận khoản trợ cấp khi ở trạng thái dự bị tích cực.

Giới chức Nga trước đó đã triển khai mạng lưới phòng không dày đặc quanh Moscow và các địa điểm trọng yếu khác. Tuy nhiên, Nga gặp khó khăn trong việc bảo vệ hàng trăm nhà máy lọc dầu trên khắp đất nước và các nhà máy công nghiệp phục vụ quân sự.

Song song với việc tăng cường bảo vệ vật lý tại các địa điểm trọng yếu, Nga đang đưa ra các quy định mới nhằm gây nhiễu điện tử đối với hoạt động bay của UAV Ukraine.

Từ ngày 10/11, người dùng di động của Nga trở về từ nước ngoài thấy kết nối của họ bị chặn tự động trong 24 giờ. Giai đoạn “hạ nhiệt SIM” này nhằm ngăn UAV lợi dụng mạng di động dân sự để truyền dữ liệu đo từ xa, video hoặc tín hiệu điều khiển, một chiến thuật mà lực lượng Ukraine từng sử dụng trong các chiến dịch tấn công sâu.

Những thay đổi này phản ánh mối lo ngại của Moscow về khả năng Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga bằng UAV. Mối lo có thể gia tăng khi Kiev chuẩn bị triển khai tên lửa tầm xa do nước này tự sản xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng trước xác nhận quân đội nước này lần đầu tiên sử dụng hai loại tên lửa tầm xa Flamingo và Ruta do nước này tự sản xuất trong chiến đấu. Tuy nhiên, ông không nêu rõ địa điểm và thời điểm Ukraine sử dụng các tên lửa này.

Trong những tuần gần đây, Moscow đã mạnh tay tăng hình phạt đối với hành vi phá hoại, đưa ra các biện pháp bao gồm án chung thân.

Kể từ khi Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt”, Ukraine đã sử dụng chiến thuật du kích bí mật, gồm phá hoại, hạ sát có mục tiêu và tấn công nhằm làm nổ kho đạn, đường ống dẫn dầu và đường sắt sâu trong lãnh thổ Nga. Dù giới chức Ukraine thường không nhận trách nhiệm, họ thường để lộ các ám chỉ.