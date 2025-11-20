Chiến sự Ukraine 20/11: Lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực giải vây Mirnograd

Binh sĩ Ukraine tiếp tục nỗ lực ngăn đà tiến công của Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là ưu tiên của Mỹ

Ukrinform đưa tin, Cố vấn chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Miller, tuyên bố rằng, việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ông nói: "Đây là vấn đề mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đặt lên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi".

Theo Ukrinform, ông Miller làm rõ rằng mục tiêu chính là đạt được hòa bình ở châu Âu, song từ chối bình luận về kế hoạch mới của chính quyền Tổng thống Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky: Ukraine sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đạt được hòa bình

European Pravda cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 19/11 tuyên bố, Ukraine sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đạt được hòa bình, trong bối cảnh truyền thông đưa tin về các "kế hoạch hòa bình" được đề xuất cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết, kể từ đầu năm, Ukraine đã ủng hộ "tất cả các bước đi quyết đoán và sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, mọi đề xuất mạnh mẽ và công bằng để chấm dứt chiến tranh này".

Ông Zelensky cũng cho biết nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong một cuộc họp tại Ankara, đã "đề xuất các hình thức đối thoại mà tôi ủng hộ, điều quan trọng đối với chúng tôi là Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp nền tảng cần thiết".

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác theo bất kỳ hình thức nào có ý nghĩa, có thể mang lại kết quả. Nhưng điều quan trọng nhất để chấm dứt đổ máu, đạt được hòa bình lâu dài là chúng tôi phải phối hợp với tất cả các đối tác. Sự lãnh đạo của Mỹ vẫn hiệu quả, mạnh mẽ, đồng thời mang lại một nền hòa bình lâu dài, đảm bảo an ninh cho người dân", ông Zelensky kết luận.

Nga tập kích đường không dữ dội vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Nga lại mở một cuộc tập kích đường không vào miền Tây Ukraine. Từ sáng 19/11, rất nhiều hình ảnh ghi lại hậu quả ở Ternopil và Lvov đã xuất hiện.

Theo kênh MD, trong trận tập kích đường không quy mô lớn này, lực lượng Moscow đã sử dụng nhiều UAV, tên lửa hành trình Kalibr, Kh-101 cũng như tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal.

Bản đồ mô tả đường bay của các loại UAV, tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 18, rạng sáng 19/11. Trong đó, đường màu vàng là UAV, các đường màu xanh dương, xanh lá và tím thể hiện quỹ đạo của tên lửa (Ảnh: Military Analytics).

Ukraine tiếp tục nỗ lực giải vây cho Mirnograd

Theo Readovka, quân đội Ukraine (AFU) tung bộ binh xung kích của mình vào nỗ lực giải cứu cho nhóm lực lượng đồn trú ở Mirnograd.

Ở phía bắc Mirnograd - Pokrovsk, lực lượng Kiev đã thiết lập quyền kiểm soát tạm thời đối với khu vực tư nhân của thị trấn, nhưng không thể đạt được chiến thắng quyết định bằng cách chọc thủng hệ thống phòng thủ của quân đội Nga (RFAF) tại các khu vực kiên cố ở trung tâm và phía nam Rodinske.

Tại Mirnograd, lực lượng đồn trú của Ukraine ở trung tâm thành phố liên tục bị bom hạng nặng FAB của Nga nhắm mục tiêu. Vì vậy, ngay cả khi AFU có thể tạo ra một hành lang để tăng viện hoặc rút lui, điều đó cũng không đảm bảo rằng bất kỳ binh sĩ hay phương tiện nào cũng có thể vượt qua được.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 19/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, 2 gọng kìm khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh ZOV Military cho biết, các đơn vị xung kích Nga đã tiến hơn 1,5km về phía tây Pokrovsk, hướng về Grishino, chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực nông nghiệp. Vị trí tiền tiêu của RFAF đang bị đối phương tập kích.

Thông tin chiến sự cũng được Military Summary cập nhật liên tục từ "tâm điểm" Pokrovsk: các đoạn phim định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của RFAF ở phần cực bắc dọc các khu nhà nghỉ cuối tuần cũng như ngay trước làng Rivne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 19/11. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục phát triển về phía tây bắc, các vị trí cắm cờ là nơi binh sĩ của họ đã xuất hiện (Ảnh: ZOV Military).

Nga đột phá vào Seversk - Liman - Konstantinovka

Kênh Geroman đưa tin, giao tranh dữ dội đang diễn ra tại Liman. Lực lượng xung kích RFAF được cho là đã chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực tư nhân dưới hỏa lực của đối phương.

Theo báo cáo mới nhất, lực lượng Moscow xâm nhập hơn 2km vào khu trung tâm, tiếp cận các vị trí tiền tiêu ở khu vực Kommunalny.

Kênh Suriyakmaps xác nhận, RFAF tiếp tục tiến công vào khu vực rừng phía tây Yampol, giành quyền kiểm soát các chiến hào mới giáp hồ Blakytne. Ngoài ra, lực lượng Kiev đã rút khỏi địa điểm này trong bối cảnh đối phương phát triển dọc sông Donets.

Điều này cho phép RFAF tiến vào các vị trí mới ở phía bắc, trong khi vẫn gặp khó khăn khi tiến về phía nam do hoạt động mạnh của UAV Ukraine. Bên cạnh đó, trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục tăng cường hoạt động ở phía đông Liman, đồng thời đang hiện diện tại Kommunalny.

Cách Liman không xa về phía đông nam, lực lượng Moscow đã có những bước đột phá đáng kể vào Seversk (Siversk) ở vùng Donetsk sau 40 tháng giao tranh quyết liệt, chuyên gia quốc phòng Julian Röpke của báo Bild (Đức) cho biết.

"Lực lượng Nga đã đột phá qua tiền tuyến vững chắc, lâu đời nhất của Ukraine tại vùng Donetsk, chiếm được các làng Vyemka, Ivano-Daryevka, rồi tiến vào Seversk từ phía nam, chiếm được 20% lãnh thổ", ông Röpke viết.

Binh sĩ Ukraine có biệt danh "Muchnoy" xác nhận rằng sườn phía nam của Seversk "thực sự đã bắt đầu dần dần bị phá vỡ", khi binh sĩ Nga tiến vào bằng các nhóm nhỏ, cố gắng thiết lập vị trí trong khu vực tư nhân, "tình hình đang tiến đến một bước ngoặt".

Lực lượng Moscow được cho là đã kiểm soát các địa bàn trọng yếu ở Seversk. Đường ra chính đã bị cắt đứt, đồng thời lối vào phía nam bị bao phủ bởi UAV điều khiển bằng cáp quang.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 19/11. Moscow kiểm soát phần vàng nhạt, các khu vực màu cam là nơi họ mới giành được (Ảnh: Julian Röpke).

Trên hướng Konstantinovka, RFAF đang tiến vào trung tâm khu định cư Ivanopol. Từ phía Aleksandro-Kalinovo, họ đã kiểm soát được một phần phía tây hồ chứa nước và vùng đất thấp liền kề có rừng, ZOV Military đưa tin.

Ở phía đông, lực lượng Kiev cố gắng phản kích nhằm ngăn chặn bước tiến của đối phương, nhưng bất chấp mọi nỗ lực, RFAF đã chiếm được các nhà nghỉ cuối tuần ở phía đông, cũng như kiểm soát được một phần vùng ven bờ dọc sông Naumikha.

Military Summary xác nhận, quân đội Nga (RFAF) đang tăng tốc độ đột phá trên hướng Seversk. Có thông tin cho biết họ đã kiểm soát tới 25% diện tích, nhỉnh hơn một chút so với con số ước tính của chuyên gia Röpke.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 19/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh các khu định cư ở phía nam và tiến vào trung tâm. Kiev rút lui theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tuyên bố ngăn chặn 193 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 193 cuộc giao tranh, trong đó có 55 cuộc ở hướng Pokrovsk. Lực lượng Moscow tiến hành 2 đợt tấn công bằng tên lửa và 35 cuộc không kích, sử dụng 52 tên lửa và thả 86 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.266 UAV cảm tử và thực hiện 2.947 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov.

Giao tranh dữ dội ở Zaporizhia

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cho biết, không có bất ngờ nào trên hướng Zaporizhia, mọi thứ đều nằm trong logic của tình hình. Bằng cách tiến về phía bắc, quân đội Nga đã đến được tuyến Gai - Vovchye - Orestopol và bảo vệ được sườn phải của mình.

Ở trung tâm, RFAF đã chọc thủng hệ thống phòng thủ Ukraine, loại bỏ một số lực lượng và phương tiện của đối phương. Sau đó, lực lượng Moscow đến hữu ngạn sông Gaichur trên đoạn ngắn nhất, gần làng Danilovka, tiến vào Nechayevka.

Làng Nechayevka nằm cách đó 1,5km về phía nam. Cách sông Radostnoye 2km là một tuyến dân cư liên tục giữa Dobropillya và Varvarovka.

Toàn bộ khu vực phòng ngự của lực lượng Kiev này được pháo binh yểm trợ từ sườn lưu vực ở bờ bên kia.

Việc tiếp cận khu vực Dobropillya sẽ cho phép RFAF kiểm soát lối vào các khe núi Glinyanaya, Srednyaya và Tselinnaya, nơi AFU đang tăng cường lực lượng tại khu vực hợp lưu của 2 con sông Yanchur - Gaichur.

Phóng viên Marat Khairullin ​​nhận định, theo mọi dấu hiệu, giao tranh ở mặt phía nam của tuyến Marfopol - Mirnoye sẽ được kích hoạt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 19/11. Lực lượng Moscow giành quyền kiểm soát thêm một số ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Nga có bước tiến mới ở Kharkov

Ở phía bắc Kharkov, trong 48 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục tiến công ở phía nam thị trấn Vovchansk, đường Fontanna đã bị chiếm hoàn toàn, trong khi giao tranh tại ngã tư Proletarska và Hurkanivska vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, RFAF đã chiếm được các nhà xưởng công nghiệp cuối cùng, tiến đến các chiến hào lân cận tại khu vực Vilcha, kênh Suriyakmaps cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 19/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh Military Analytics của Ukraine cung cấp thêm chi tiết tại mặt trận này. Theo đó, quân đội Nga, sau khi tiến vào Vovchansk, tiếp tục đột phá vào khu vực Tsehelne lân cận, chiếm được khu định cư.

Cụ thể, lực lượng Moscow đang tiến vào Vovchansk, đẩy lùi đối phương về bên kia đường Fontannaya. Họ dường như đang tập trung vào việc đẩy lùi AFU ra khỏi khu vực đô thị đông đúc, nơi vẫn có thể phòng thủ.

Ở những nơi khác trên hướng này, các cuộc đột kích của các nhóm nhỏ binh sĩ Nga được ghi nhận trên địa hình gồ ghề.

Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, việc RFAF tiến về phía nam Vovchansk cho phép họ phát triển cuộc tấn công về phía nam qua khu rừng trên bờ sông Seversky Donets, cũng như tấn công vào hậu cần của đối phương cả ở Vovchansk cũng như dọc theo các tuyến đường tiếp tế của các khu định cư lân cận.