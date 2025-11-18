Chiến sự Ukraine 18/11: Trận chiến Pokrovsk bước vào giai đoạn quyết định

Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155m tại trận địa gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhia (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố ngăn chặn 137 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 137 cuộc giao tranh, trong đó có 34 trận ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 47 cuộc không kích, thả 101 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.435 UAV cảm tử và thực hiện 3.332 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

NATO chưa thống nhất bắn hạ UAV Nga trên không phận Ukraine

Trợ lý Tổng Thư ký NATO Boris Ruge, trong cuộc phỏng vấn với LRT, cho biết, chưa có sự đồng thuận trong Liên minh về việc bắn hạ tên lửa và UAV Nga trên lãnh thổ Ukraine khi chúng có nguy cơ đe dọa các đồng minh.

"Hiện tại, chúng tôi không có ý định bắn hạ UAV hoặc tên lửa đạn đạo bay trên bầu trời Ukraine gần không phận của chúng tôi. Một số quốc gia đang đề xuất làm như vậy, nhưng chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định", ông nói.

"Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ to lớn cho Ukraine. Gần đây, Đức đã tài trợ thêm các hệ thống Patriot. Bằng cách này, chúng tôi đang giúp Ukraine tự vệ. Điều này rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang liên tục nỗ lực để cung cấp thiết bị cho Ukraine để phòng thủ trước các cuộc không kích của Nga", ông Ruge nói thêm.

Tình hình đang trở nên bấp bênh với Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang tiến công trên khắp mặt trận. Hôm 17/11, nhiều báo cáo xác nhận thêm một số khu định cư đã rơi vào tay lực lượng Moscow.

Theo các báo cáo mới nhất, RFAF đã chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng gần Huliaipole khiến tình hình đối với quân đội Ukraine (AFU) đang trở nên bấp bênh tại Zaporizhia. Đồng thời, lực lượng Moscow tiến ngày càng tiến sát thị trấn Pokrovskoe ở Dnipropetrovsk.

Tình hình ở Pokrovsk - Mirnograd thuộc vùng Donetsk cũng không khá hơn. Dựa trên đoạn video định vị địa lý mới nhất, có thể giả định rằng Mirnograd đang bị bao vây. Quân đội Ukraine đang cố gắng tăng cơ hội tồn tại bằng cách rút lui từ phía nam thành phố sang phía bắc. Diễn biến đang rất căng thẳng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 17/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh các khu định cư ở phía nam (Ảnh: Military Summary).

Giai đoạn quyết định ở Pokrovsk đã bắt đầu

Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev đang tập trung sự chú ý vào thành phố Rodinske, và một nỗ lực quyết định nhằm phá vỡ vòng vây Mirnograd lân cận Pokrovsk đã bắt đầu.

Cuộc chiến giành Mirnograd và Rodinske đang bước vào giai đoạn cuối. Lực lượng đồn trú của Ukraine bị cô lập tại Mirnograd đã từ bỏ phần phía nam thành phố và hội tụ tại khu trung tâm nhằm tránh bị chia cắt trong vòng vây, đồng thời củng cố vị trí.

Động thái này cũng làm giảm diện tích phòng thủ của AFU, tăng khả năng sống sót của lực lượng đồn trú. Bộ chỉ huy Kiev vẫn chưa cân nhắc việc từ bỏ hoàn toàn tại Mirnograd, mặc dù đã có báo cáo về việc các đơn vị hạ vũ khí tại một số vị trí nhất định. Họ có lẽ vẫn đang hy vọng vào một sự phá vỡ vòng vây.

Trong khi đó, lực lượng phối hợp của quân đội Ukraine và Vệ binh Quốc gia tiếp tục tấn công Rodinske và các ngôi làng ở phía bắc. AFU đã giành chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố và chiếm Suhetskoye.

Tuy nhiên, do tổn thất nghiêm trọng, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải từ bỏ kế hoạch tấn công các vị trí của RFAF trên một mặt trận rộng lớn. Vì vậy, họ chỉ tập trung nỗ lực vào Rodinske và các khu vực phía bắc.

AFU đang cố gắng bao vây thành phố, buộc các đơn vị Moscow phải từ bỏ nó cùng với ngôi làng Krasny Liman lân cận. Việc thực hiện kế hoạch này sẽ tạo ra một hành lang "đáng mơ ước" từ Mirnograd lên phía bắc. Tất cả các hành động của lực lượng Kiev nêu trên đều cho thấy điều này. Họ đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng của chiến dịch giải cứu cho các đơn vị bị bao vây. Thời khắc quyết định đã đến.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của AFU dường như không hiệu quả bởi hỏa lực của Nga, ngược lại, có điều kiện tập trung vào một khu vực hoạt động hẹp hơn dọc theo các tuyến đường mà AFU đang triển khai ngày càng nhiều lực lượng.

Do đó, theo một nghĩa nào đó, có thể kết luận rằng Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định chấp nhận tổn thất để đạt mục tiêu phá vỡ vòng vây Mirnograd. Dù vậy, sự sẵn sàng hy sinh của quân đội Ukraine không đảm bảo thành công, và nếu chiến dịch thất bại, hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp đôi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 17/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, 2 gọng kìm khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Tại khu vực Grishino nằm ở phía tây bắc Pokrovsk, quân đội Nga chiếm cứ điểm then chốt, đe dọa bao vây khu vực trung tâm, kênh ZOV Military xác nhận.

Các đơn vị Moscow bắt đầu chiến đấu ở vùng ngoại ô phía tây nam Grishino, giành quyền kiểm soát một cứ điểm quan trọng trong khu rừng trồng nằm giữa đường cao tốc M-30 và khu định cư.

Tình hình hiện tại như sau: Bộ chỉ huy Kiev bác bỏ tối hậu thư của Nga đề nghị họ rút khỏi Mirnograd. Ở Grishino, AFU cố gắng tập hợp lực lượng để mở đường cho hai thành phố song sinh Pokrovsk - Mirnograd.

Tuyến đường vòng từ Novoaleksandrovka vẫn là huyết mạch tiếp tế cuối cùng. Việc kiểm soát khu định cư Grishino sẽ dẫn đến việc RFAF bao vây hoàn toàn khu đô thị.

Kênh Rybar cho biết, cách đây một thời gian, lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã đổ bộ vào khu vực này, nhưng có sự cố xảy ra, và giờ đây quân đội Nga đang tiến về vùng ngoại ô phía tây bắc Pokrovsk.

AFU đang rút lui về phía bắc, vượt qua tuyến đường sắt, mặc dù các cứ điểm của họ vẫn còn hoạt động ở phía nam. Đồng thời, quân đội Ukraine tiếp tục cố gắng phản công từ Grishino, nhưng không mấy thành công.

Tình hình ở Rodinske đang dần bị che khuất bởi "màn sương mù chiến tranh". Trong khi trước đây lực lượng Kiev đã luồn vào thành phố dưới lớp sương mù, thì giờ đây, các báo cáo về thành công của quân đội Nga đang xuất hiện, bao gồm cả một cuộc tiến công về phía tây từ Rodinske.

Xa hơn về phía bắc, bằng chứng tiếp tục xuất hiện về các cuộc tấn công của AFU dọc theo tuyến Sukhetske - Suvorovo, nơi họ trước đây đã cố gắng đột phá đến Fedorovka.

Trận chiến Pokrovsk đang dần kết thúc, và vị thế của lực lượng Kiev tại Mirnograd lân cận đang suy yếu nhanh chóng. Khu vực đồn trú bị cô lập này đang hứng chịu nhiều cuộc tấn công, và theo một số báo cáo, thậm chí còn bị không quân Nga tập kích. Nếu điều này được xác nhận, hệ thống phòng thủ của Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, các cuộc phản công của AFU chắc chắn sẽ tiếp tục.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 17/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tình hình mặt trận Mirnograd và Pokrovsk cũng được kênh Suriyakmaps tổng kết. Theo đó, quân đội Nga đã củng cố các vị trí mới tại các khu nhà nghỉ ở phía bắc Pokrovsk, trong khi lực lượng trinh sát di chuyển tự do qua các trang trại chăn nuôi giữa Rodinske và Grishino. Điều này có thể cho thấy Mirnograd đang bị bao vây thực sự, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tìm cách xâm nhập vào các quận phía bắc Pokrovsk, cho thấy RFAF đang đối phó với một vùng xám rộng lớn.

Tại thành phố Mirnograd, quân đội Ukraine tiếp tục rút lui về phía bắc, trong khi RFAF tiếp tục chiếm giữ các quận phía nam và bắt đầu tiến vào các chiến hào ở ngoại ô, một lần nữa khẳng định sự sụp đổ của AFU tại đây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 17/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev phản kích trên các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh cường độ cao tại Zaporizhia

Kênh Suriyakmaps cho biết, trên mặt trận Zaporizhia, suốt 3 tuần qua, giao tranh tại Mala Tokmachka giữa hai bên vẫn tiếp diễn với cường độ tương đối cao. Trong thời gian này, quân đội Nga củng cố được vị trí ở trung tâm thị trấn, từ đống đổ nát của nhà tù đến nghĩa trang. Các trận đọ sức đã lan sang phía tây thị trấn, nơi AFU tiếp tục điều lực lượng để ngăn chặn sự củng cố hoàn toàn của đối phương tại Mala Tokmachka, cụm cứ điểm án ngữ phía trước Orekhov.

Trong khi đó, tại Huliaipole, lực lượng Moscow đã phá vỡ tuyến phòng thủ phía đông thị trấn và chiếm được một loạt vị trí giáp ranh với Zatyshshya. Kết quả là quân đội Ukraine rút khỏi Vesele và bắt đầu rút khỏi Zeleny Hai. Ngoài ra, RFAF có những bước tiến mới ở phía tây Rivnopillya và các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga đang tiến đến ngoại ô Varvarivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 17/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công về Huliaipole theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút lui theo mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Trên ngã ba biên giới giữa Donetsk, Zaporizhia và Dnipropetrovsk, quân đội Nga tiếp tục mở rộng đầu cầu ở Novopavlovka.

Mặt trận trở nên sôi động theo các hướng trước đây vốn tương đối yên tĩnh. Sau khi vượt sông Vovchya và đột phá đến Novopavlovka, RFAF đang củng cố vị trí và tiến xa hơn về phía tây bắc. Hiện tại, các đơn vị Moscow đã giành được quyền kiểm soát vững chắc các vành đai rừng và một cứ điểm lớn ở phía nam thị trấn, qua đó giúp bảo vệ cầu phao gần Dachnoye khỏi các cuộc phản công có thể xảy ra của đối phương.

Tại Novopavlovka, một khu vực chiến sự rộng lớn vẫn còn. Các nhóm xung kích Nga đang hoạt động dọc theo toàn bộ vùng ngoại ô phía đông nam thị trấn. Họ đang cố gắng củng cố vị trí trong đống đổ nát của một khu vực tư nhân và mở rộng hậu cần dọc theo cao tốc T-04-28.

Quân đội Ukraine cố gắng ngăn chặn điều này và điều động quân dự bị đến khu vực. Theo các đoạn phim hiện có, họ đã giành lại được một số vị trí ở phía bắc ngôi làng, nhưng không thể tiến xa hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka ngày 17/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Konstantinovka và Seversk rung lắc mạnh

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại mặt trận Konstantinovka, quân đội Nga đã có những bước tiến mới ở ngoại ô Ivanopillya và xâm nhập khu vực phía bắc, đồng thời, họ cũng áp sát Seveesk.

Cụ thể, RFAF đã bắt đầu cuộc tiến công vào Seversk, một trong những thành trì chủ chốt của lực lượng Kiev trên tiền tuyến Donetsk. Họ có mặt ở khu vực phía nam của thành phố, giữa Novoselovka và Zvanovka, thông tin này cũng được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine xác nhận.

Trong vài ngày trước đó, RFAF cũng tiến về Seversk từ phía bắc, từ phía Dronovka. Ở phía đông họ đột kích một số thành trì của đối phương dọc theo các vành đai rừng.

Cụm tác chiến phương Nam RFAF đã chiếm được Platonovka, phía tây bắc Seversk. Điều này giúp ngọn đồi chiến lược ở phía đông thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Moscow và do đó có thể bao quát toàn bộ Seversk. Liệu Ukraine có cố gắng giữ vững và mạo hiểm bị bao vây một lần nữa không hay đã quá muộn để rút lui có trật tự? Thời gian sẽ trả lời - sớm thôi - rất sớm thôi, kênh Geroman đặt ra nghi vấn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 17/11. Vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Legitimny của Ukraine thừa nhận: "Seversk đang bên bờ vực bị cô lập. Trên thực tế, một vòng vây tác chiến đã tồn tại, vì tất cả các hoạt động hậu cần của AFU đều đang bị UAV Nga tập kích. Binh sĩ Ukraine được cho là đã xin lệnh rút lui, nhưng, như thường lệ, họ được yêu cầu phải giữ vững bằng mọi giá".

Nếu lực lượng Moscow thực sự chiếm được Platonovka, UAV Nga sẽ dễ dàng phong tỏa các tuyến đường tiếp tế của đối phương qua Reznikovka, nơi vẫn cho phép ra vào. Nhưng huyết mạch này cũng sẽ sớm bị cắt đứt về mặt vật lý, dẫn đến một vòng vây gần như hoàn toàn.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine dường như thiếu lực lượng dự bị để lấp đầy tất cả các "khoảng trống" trên mặt trận, kênh Legitimny dự đoán.

Theo kênh Rybar, quân đội Nga đã ở trước ngưỡng cửa Konstantinovka.

Seversk không phải là thành phố duy nhất đang diễn ra giao tranh ác liệt ở ngoại ô. Tại khu vực Konstantinovka, các nhóm xung kích RFAF cũng đang tiến quân, mở rộng vùng kiểm soát ra ngoại ô.

Vô số công sự của AFU tiếp tục làm chậm bước tiến của đối phương, nhưng những vị trí cuối cùng trong khu vực Shcherbinivka đã bị RFAF loại bỏ vào ngày 12/11.

Một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố, tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói đến, mặc dù AFU đã báo cáo về các cuộc không kích dồn dập. Việc bom lượn liên tục làm mềm các vị trí của lực lượng Kiev tại Konstantinovka ngay cả khi cuộc tấn công vào các tuyến đường tiếp cận Pokrovsk và Mirnograd ở đỉnh điểm, là một bằng chứng nữa cho thấy năng lực tác chiến ngày càng tăng của Nga, cả về chất lẫn lượng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 17/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

DeepState: Nga đạt được tiến triển ở 2 khu vực

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng Moscow đã có những bước tiến mới, xâm nhập sâu hơn vào các khu vực Zaporizhia và Donetsk.

Quân đội Nga được cho là đã tiến gần Yampol, Novomarkovo thuộc vùng Donetsk, Rivnepillya và Novouspenovskoye ở khu vực Zaporizhia, theo DeepState.