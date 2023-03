Ukraine tuyên bố hạ 21 xe tăng, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga

Một xe tăng Nga bị bỏ lại ở Kharkov, Ukraine (Ảnh: AFP).

Trong thông báo trên Facebook hôm 19/3, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất 21 xe tăng trong một ngày. Ngoài ra, 23 xe bọc thép chở quân và 8 hệ thống pháo của Nga cũng bị phá hủy trong 24 giờ.

Theo thống kê của Ukraine, số xe tăng Nga bị phá hủy kể từ đầu xung đột đến nay lên tới 3.532 chiếc. Ukraine nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội các video ghi lại cảnh xe tăng Nga bị phá hủy.

Oryx, trang chuyên thống kê thiệt hại về khí tài quân sự Nga ở Ukraine thông qua các nguồn mở, cho hay Nga đã mất khoảng hơn 1.847 xe tăng các loại khác nhau ở chiến trường Ukraine tính đến thời điểm hiện tại. Trong số này, 1.101 chiếc bị các lực lượng Ukraine phá hủy và 550 chiếc bị thu giữ.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy 8.338 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng vào tháng 2 năm ngoái.

Tháng trước, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết Nga đã mất tới một nửa số xe tăng trong 9 tháng đầu xung đột. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cũng ước tính, Nga có thể đã mất một nửa số xe tăng mà nước này triển khai trong cuộc chiến tại Ukraine.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 19/3 xác nhận, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các thành phố quan trọng của Ukraine, bao gồm Limansky, Bakhmut, Avdiiv, Maryinsky và Shakhtar. Tuy nhiên, nhiều cuộc tấn công trong số này đã thất bại, khi Ukraine tuyên bố chặn đứng 83 đợt tiến công của Nga.

Phía Ukraine cho biết Nga tiếp tục các nỗ lực tiến công bất chấp tổn thất về nhân lực và tâm điểm của các cuộc giao tranh vẫn là thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất khi hai bên đều quyết tâm kiểm soát thành phố này.

Xe tăng được đánh giá là một trong những khí tài quan trọng đối với cả Nga và Ukraine trên chiến trường. Việc sản xuất mới xe tăng với Moscow ở thời điểm này gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, Ukraine đã thu giữ, khôi phục hàng trăm xe tăng của Nga để bù đắp cho số lượng xe tăng mà họ đã mất trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua. Đây đều là những xe tăng từ thời Liên Xô. Kiev sẽ nhận thêm hàng trăm xe tăng hiện đại hơn từ phương Tây trong thời gian tới.

Ukraine hy vọng rằng, các xe tăng do phương Tây viện trợ sẽ trở thành "nắm đấm thép" giúp họ bảo vệ các tuyến phòng thủ và thực hiện kế hoạch phản công.

Xe tăng phương Tây được đánh giá hiện đại hơn so với các xe tăng từ thời Liên Xô của Nga. Tuy vậy, theo giới chuyên gia, chúng sẽ có những hạn chế nhất định trên chiến trường Ukraine. Ví dụ, việc vận hành và bảo dưỡng xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất phức tạp hơn hoặc tải trọng của các xe này lớn hơn nhiều so với xe từ thời Liên Xô khiến việc triển khai chúng là thách thức lớn trong điều kiện hạ tầng cầu đường ở Ukraine.