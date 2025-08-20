Ông Trump nói về cuộc gọi lúc 1h sáng cho ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: NDTV).

Trả lời phỏng vấn trong chương trình Fox & Friends của Fox News hôm 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã nói với các lãnh đạo châu Âu cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, những người đang tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng, rằng ông sẽ sang một phòng khác để gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng giải thích ông không muốn gọi điện ngay trước mặt các lãnh đạo châu Âu để thể hiện sự tôn trọng đối với nhà lãnh đạo Nga.

“Tôi đã không làm điều đó trước mặt họ bởi vì tôi nghĩ như vậy sẽ là thiếu tôn trọng với Tổng thống Putin. Tôi sẽ không làm thế, vì họ (Nga và châu Âu) vốn không có quan hệ nồng ấm. Thực tế là Tổng thống Putin cũng sẽ không nói chuyện với những người châu Âu. Ý tôi là, đó là một phần của vấn đề”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho hay, trước các cuộc gặp này ông đã dự liệu sẽ gọi điện cho ông Putin khi chính quyền của ông đang thúc đẩy Moscow tiến tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Ông cũng đã thông báo trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với người đồng cấp Ukraine Zelensky rằng ông có kế hoạch gọi cho ông Putin trong ngày. Ông cho biết ông đang tìm cách sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga, và sau đó sẽ tiến tới một cuộc gặp 3 bên.

“Tôi nghĩ phần nào đó tôi đã biết trước là vào cuối buổi họp, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Putin, và Tổng thống Putin cũng đã trông đợi điều đó, ông ấy đã sẵn sàng. Đến lúc tôi gọi thì ở Nga đã là 1h sáng”, ông Trump chia sẻ.

Ông nói thêm: “Nhưng ông ấy vẫn rất vui vẻ bắt máy... Chúng tôi đã có một cuộc gọi rất tốt đẹp, tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi sẽ thu xếp để ông gặp Tổng thống Zelensky, và 2 người sẽ gặp nhau. Rồi sau cuộc gặp đó, nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa, tôi sẽ tham gia và chúng tôi sẽ kết thúc vấn đề”.

Ông Trump nhấn mạnh ông Zelensky là yếu tố không thể thiếu trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, và nhà lãnh đạo Ukraine cần phải linh hoạt.

“Trong trường hợp này thì cần phải có 2 người. Họ phải xây dựng được một mối quan hệ nào đó. Nếu không thì chúng ta chỉ đang lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi không muốn như vậy. Tôi chỉ muốn chấm dứt xung đột”, ông Trump chia sẻ.

Ông nói thêm: “Tôi hy vọng Tổng thống Putin sẽ hành động phù hợp. Nếu không thì đó sẽ là một tình huống khó khăn. Tôi cũng hy vọng Tổng thống Zelensky, sẽ làm những gì cần thiết. Ông ấy cũng phải thể hiện sự linh hoạt. Mọi chuyện bây giờ đang rất rối ren”.

Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc một số địa điểm cho cả cuộc gặp song phương giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, cũng như cho cuộc gặp 3 bên sau đó có sự tham gia của Tổng thống Trump. Trong số đó có Hungary và Thụy Sĩ.

Một quan chức tiết lộ rằng chính ông Trump đã thảo luận về khả năng chọn Budapest trong một cuộc điện đàm gần đây với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Các quan chức Nhà Trắng trước đó đã xem Hungary như một lựa chọn khả thi cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tuần trước. Tuy nhiên, cuối cùng, Mỹ và Nga thống nhất tổ chức cuộc gặp tại một căn cứ quân sự ở Alaska.