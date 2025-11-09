Ukraine truy tố chỉ huy tổ chức lễ trao thưởng khiến Nga tập kích Iskander

Chỉ huy một tiểu đoàn hệ thống không người lái của Ukraine đã bị cáo buộc tội tắc trách và đối mặt nguy cơ ngồi tù tới 8 năm (Ảnh: Cục Điều tra Nhà nước Ukraine).

Theo Cục Điều tra Nhà nước (SBI) thông báo ngày 7/11, buổi tập trung quân sự này đã bị Nga tập kích. Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine, vụ việc khiến 12 quân nhân và 7 người dân thiệt mạng, đồng thời 36 người khác bị thương. Nga chưa bình luận về những con số này.

Theo kết quả điều tra, chỉ huy bị truy tố đã tổ chức một buổi họp và lễ trao thưởng cho hơn 100 binh sĩ tại khu vực tiền tuyến thuộc tỉnh Dnipropetrovsk vào ngày 1/11.

Mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cấm tổ chức các buổi tụ tập như vậy, chỉ huy này vẫn không hủy sự kiện cũng như không giải tán binh sĩ khi còi báo động không kích vang lên, SBI cho biết.

Khi đó, Nga đã tập kích các điểm tập trung này bằng 3 UAV cảm tử Geran và 2 tên lửa Iskander.

Quân đoàn Thủy quân lục chiến số 30, trong đó có lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35, xác nhận rằng binh sĩ của họ đã trở thành mục tiêu trong cuộc không kích gần đây của Nga.

Kostiantyn Huzenko, nhiếp ảnh gia và quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến biệt lập số 35 của Ukraine, cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công, theo lời bạn bè của anh nói với Kyiv Independent.

Nhà báo Ukraine Dmytro Sviatnenko viết trên Facebook ngày 3/11 rằng anh trai ông, Volodymyr Sviatnenko, 43 tuổi, thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35, đã thiệt mạng trong vụ tấn công khi buổi lễ trao thưởng đang diễn ra.

“Anh ấy và các đồng đội được tập trung để được trao thưởng. Họ tập hợp những người giỏi nhất, những phi công và bộ binh xuất sắc nhất của lữ đoàn vào một chỗ, theo lệnh chỉ huy ở nơi trống trải. Tên lửa đạn đạo bay tới", ông Sviatnenko viết. Ông đặt nghi vấn về việc quy trình an toàn đã không được thực hiện đầy đủ dẫn tới vụ việc.

Một tòa án ở Dnipro đã ra lệnh tạm giam chỉ huy nói trên, SBI cho biết vào ngày 8/11. Nếu bị kết tội, ông ta có thể đối mặt với mức án tối đa 8 năm tù giam.

Những vụ việc tương tự đã từng xảy ra trước đây, khi Nga tập kích các buổi lễ trao thưởng ở khu vực tiền tuyến, khiến nhiều binh sĩ tinh nhuệ Ukraine thiệt mạng. Hoạt động này đã bị Tổng thống Volodymyr Zelensky và quân đội Ukraine chỉ trích gay gắt.

Ngày 3/11/2023, một vụ tập kích của Nga vào buổi lễ trao thưởng của Lữ đoàn Tấn công vùng núi số 128 ở tỉnh Zaporizhia đã khiến ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng, dẫn đến điều tra, và chỉ huy bị đình chỉ. Khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng chỉ trích vụ việc, nói rằng “bi kịch này hoàn toàn có thể tránh được".

Ngày 13/4, Nga phóng tên lửa đạn đạo vào trung tâm thành phố Sumy, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Thị trưởng thành phố Konotop, ông Artem Semenikhin, cáo buộc Thống đốc tỉnh Volodymyr Artiukh đã lên kế hoạch tổ chức lễ trao thưởng cho Lữ đoàn 117 tại Sumy vào ngày hôm đó.

Sau một loạt các cuộc tập kích của Nga nhằm vào bãi huấn luyện và trung tâm quân sự, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi hồi tháng 7 đã tuyên bố cấm việc tập trung binh sĩ, khí tài hoặc bố trí lực lượng trong các trại lều.