Lực lượng cứu hộ Ukraine nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong một tòa nhà bị đổ sập (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tập kích đường không lớn chưa từng có vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, đêm 7, rạng sáng 8/11, Nga đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine báo cáo rằng đây là một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong toàn bộ xung đột.

Ước tính, hơn 450 UAV cùng với một số tên lửa đạn đạo Kinzhal và Iskander đã được sử dụng, tập trung đánh phá các cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như trạm biến áp, cơ sở lưu trữ năng lượng và nhà máy điện của Ukraine.

Bản đồ mô tả quỹ đạo bay của các loại UAV và tên lửa Nga tập kích Ukraine đêm 7, rạng sáng 8/11 (Ảnh: Military Analytics).

Phòng không Ukraine báo cáo, Moscow đã phóng 458 UAV tầm xa (khoảng 300 chiếc Geran); 25 tên lửa đạn đạo Iskander-M; 10 tên lửa hành trình Iskander-K; 7 tên lửa đạn đạo trên không Kinzhal; 3 tên lửa hành trình Kaliber.

Tổng cộng, có 415 mục tiêu bị bắn hạ, gồm: 406/458 UAV (88,6%) và 9/45 tên lửa (20%), một tỷ lệ khá thấp, nhất là đối với tên lửa.

Ukraine tuyên bố vẫn giữ vững vị trí tại Mirnograd

Nhóm lực lượng phương Đông của quân đội Ukraine trên mạng xã hội tuyên bố, các đơn vị Kiev vẫn đang tự tin giữ vững vị trí tại Mirnograd, gần Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, và không cho đối phương cơ hội giành được chỗ đứng trong khu vực xung quanh. Hậu cần cho các đơn vị đang được cung cấp ở mức độ cần thiết.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương liên tục tìm cách tấn công vào Mirnograd. Các đơn vị Kiev đang tự tin giữ vững vị trí và không cho đối phương cơ hội giành được chỗ đứng trong khu vực xung quanh. Hậu cần của các đơn vị rất phức tạp, nhưng được cung cấp ở mức độ cần thiết".

Các hoạt động truy quét nhằm xác định và loại bỏ đối phương đang diễn ra tại Pokrovsk. Quân đội Nga cố gắng xâm nhập vào vùng ngoại ô phía bắc nhưng không thành công.

"Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoạt động trực tiếp trong khu vực trung tâm, tìm kiếm và xóa sổ đối phương. Các đội xung kích của chúng tôi đang dọn dẹp từng ngôi nhà. Chúng tôi đặc biệt chú trọng xác định và tiêu diệt các phi hành đoàn UAV của đối phương", báo cáo viết.

Trong khi đó, kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, Mirnograd đang có nguy cơ bị bao vây tác chiến, với tất cả các tuyến hậu cần đều bị cắt đứt hoặc bị kiểm soát vật lý. Toàn bộ khu vực đang gặp nguy hiểm.

"Đối phương đang thiết lập và cố gắng giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông, phát động các cuộc đột kích dọc theo tuyến Novoekonomichnoye - Mykolaivka - Myrolyubovka - Kazatskoye. Như chính các binh sĩ đã lưu ý, hậu cần trong trung tâm hầu như không có, thời tiết xấu đôi khi cho phép tiếp tế thành công, nhưng việc di chuyển tới bất cứ nơi nào cũng là một canh bạc", DeepState đưa tin.

Nga yêu cầu Ukraine hạ vũ khí đầu hàng ở Mirnograd

Các kênh UARU và Zlatti71 đưa tin, quân đội Nga (RFAF) yêu cầu lực lượng Kiev bị bao vây tại Mirnograd, liền kề với Pokrovsk, phải đầu hàng. Nếu từ chối, họ sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn.

Theo kênh Military Summary, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine được cho là đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Volodymyr Zelensky cho phép rút khỏi Pokrovsk nhằm cứu binh sĩ bị mắc kẹt, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine vẫn giữ vững lập trường và kiên quyết yêu cầu "tử thủ".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 8/11. Moscow tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ đóng sập "cửa tử", đồng thời giăng bẫy hỏa lực tại đây. Kiev chuẩn bị phản công nhằm mở lối cho việc rút lui (Ảnh: Military Summary).

Các cuộc tấn công của lực lượng Moscow đang tập trung vào khu vực xung quanh Mirnograd.

Cụ thể, trong khi RFAF ở phía nam sắp phá sập hoàn toàn tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), các cuộc tấn công đang bắt đầu ở phía bắc. Bất chấp tình thế giằng co ác liệt tại Rodinske, quân đội Nga vẫn có thể tiến xa hơn về phía nam.

Trong 24 giờ qua, tất cả binh sĩ Ukraine còn lại ở quận Dinas, đông bắc Pokrovsk buộc phải đầu hàng. Sau các chiến dịch càn quét, phần còn lại của quận đã được RFAF kiểm soát hoàn toàn, kênh AMK Mapping đưa tin.

Các cuộc đột kích đang được lực lượng Moscow tiến hành về phía đông qua Rivne. Họ đã chiếm được thêm các vị trí ở các ngôi nhà phía nam ngôi làng, tiến dọc theo cao tốc hướng tới vùng ngoại ô phía tây bắc Mirnograd.

Ở tây bắc Mirnograd, RFAF san bằng tuyến đầu tại gọng kìm phía bắc. Họ củng cố được vị trí tại khu phức hợp chăn nuôi lợn ở tây bắc Svitle và các hàng cây ở phía bắc. Ngoài ra, quân đội Nga đã chiếm được khu phức hợp trang trại lợn ở phía nam Chervonyi Liman, cũng như phần còn lại của các tuyến đường sắt ở phía nam.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía tây Rodinske, nhưng không có thay đổi đáng kể nào được xác nhận.

Với diễn biến mới này, lần đầu tiên, không một phần nào của Pokrovsk còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Hơn 95% nằm dưới sự kiểm soát vững chắc của Nga, phần còn lại nằm trong vùng xám lỏng lẻo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 8/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang khép chặt vòng vây trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Mirnograd đang bị đe dọa bao vây tác chiến: quân đội Nga đã kiểm soát tất cả các tuyến hậu cần của lực lượng Kiev, kênh DeepState xác nhận.

"Toàn bộ khu vực Mirnograd, nơi có các vị trí của AFU cũng đang bị đe dọa", các nhà phân tích viết.

"Hậu cần trong thành phố hầu như bị cắt đứt... Các tuyến đường bộ về cơ bản đã không thể thực hiện được, vì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bị phục kích bởi các nhóm trinh sát - đặc nhiệm, các cuộc tập kích bằng UAV, mìn,...", báo cáo cho hay.

Tính tới nay, nhóm binh sĩ AFU ở Mirnograd đã ngăn chặn thành công được cuộc đột phá của đối phương vào thành phố từ phía đông, nhưng điều này sẽ sớm trở nên bất khả thi nếu không có sự tiếp cận hậu cần bình thường.

"Những câu hỏi quan trọng nhất đối với Mirnograd là làm thế nào để giữ vững vị trí mà không có hậu cần, làm thế nào để thực hiện luân chuyển và làm thế nào để rút lui trong trường hợp khẩn cấp", DeepState đặt ra nghi vấn. Điều đó cho thấy quân đội Ukraine thường nhận được lệnh khôi phục các vị trí đã mất ở Mirnograd và các tuyến tiếp cận.

Tại Pokrovsk gần đó, quân đội Nga đã tràn ngập hầu hết các khu vực. Theo Deep State, kênh xâm nhập chính vào trung tâm là các khu vực phía nam.

RFAF đang tích cực tập trung các kíp điều khiển UAV của mình tại Pokrovsk nhằm hỗ trợ bộ binh và tạo ra "trở ngại nghiêm trọng cho sự kháng cự của AFU và việc bố trí hậu cần nói chung". Bên cạnh đó, họ cũng tấn công hậu cần đối phương bằng súng cối, kênh Military Analytics của Ukraine cung cấp thêm chi tiết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 8/11. Moscow kiểm soát phần màu hồng và vẫn đang tấn công dồn dập theo các mũi tên đỏ nhưng chưa thực sự khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: DeepState).

Tình hình mặt trận Mirnograd và Pokrovsk thực sự rất nghiêm trọng, kênh Suriyakmaps nhận định: "Lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn quận Dinas và tiến dọc theo cao tốc H-32, kiểm soát trạm biến áp điện, tiến vào khu vực Rivne từ phía nam. Ngoài ra, giao tranh cũng nổ ra tại công ty bưu chính và vùng ngoại ô Kohozhkine. Khoảng 95% Pokrovsk nằm dưới sự kiểm soát của RFAF".

Xa hơn về phía nam, quân đội Nga đã kiểm soát hệ thống chiến hào đầu tiên ở phía bắc Lysivka, nơi đang được rà soát sau khi AFU rút lui.

Ở phía bắc, các nhóm trinh sát RFAF tiếp tục hoạt động xung quanh các trang trại lợn, cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp tế đường bộ cho lực lượng Kiev bị bao vây tại Mirnograd... Tình hình rất khó khăn do khả năng kháng cự của Ukraine đang ngày càng yếu đi. Tại quận Damanskyi, quân đội Nga đã chiếm được các tòa nhà cao tầng mới, và tại quận 8, họ xâm nhập vào trường nội trú cũ, trong khi ở phía nam, giao tranh lan tới đại lộ Soborna.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 8/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh ZOV Military đưa tin, trên mặt trận Pokrovsk, lực lượng Moscow tiếp tục phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine tại các khu vực đô thị có nhà cao tầng. Trên thực tế, quyền kiểm soát toàn bộ thành phố đã được thiết lập, chỉ có một số vụ đấu súng lẻ tẻ được báo cáo.

Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở phía đông bắc, tại khu vực làng Rovnoe. Lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn chặn việc bao vây và phong tỏa Pokrovsk. Cho đến nay, việc phong tỏa chỉ giới hạn ở việc kiểm soát hỏa lực trên địa hình. Việc cắt đứt liên lạc vật lý vẫn chưa được xác nhận. Hoạt động của không quân Nga gia tăng đáng kể.

Nga ném siêu bom FAB-3000 hủy diệt cứ điểm Ukraine ở Pokrovsk - Mirnograd (Video: Telegram).

Ukraine lật ngược thế cờ ở Dobropolye, giảm áp lực cho Pokrovsk

Kênh AMK Mapping đưa tin, trên hướng Dobropolye, cả hai bên đều tiến công liên tục trong 10 ngày qua, trong đó quân đội Ukraine thành công trong việc xóa sổ hầu hết phần còn lại của khu vực mũi nhọn Kucheriv Yar trước đây của Nga.

Chiến dịch phản công của AFU được tiến hành dồn dập nhằm giảm áp lực cho các đơn vị bị bao vây ở Pokrovsk - Mirnograd, cách đó khoảng gần 20km về phía nam.

Ở phía bắc, AFU đột kích từ các vị trí phía nam và phía đông Kucheriv Yar, chiếm lại các vị trí trong các rặng cây trên những cao điểm chiến thuật và trong các mỏ đất sét, tiến đến các khu rừng dẫn đến phía tây Shakhove, nơi giao tranh đang diễn ra.

Về phía nam, lực lượng Kiev tiến xa hơn về phía đông từ các vị trí ở Nove Shakhove. Họ phát triển dọc theo 2 khe núi song song và một số rặng cây, giành được các vị trí mới theo hướng Pankivka, và đe dọa cắt đứt các đội hình của Moscow đang cố thủ ở phía tây Shakhove.

Về phía tây nam, bất chấp "mưa bom" ác liệt, các nhóm xung kích của AFU tiếp tục tiến về phía sông Kazenyi Torets. Họ phát triển về phía đông nam và chiếm được loạt vị trí mới dọc theo các cao điểm chiến thuật phía tây bắc Mayak, trong khi một số mũi khác tiến vào khe núi Hektova, nơi họ kiểm soát hầu hết khu vực rừng và bắt đầu tiến về phía sau Nykanorivka.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng tiến về phía đông từ Dorozhnje, chiếm lại các vị trí mới trong các khu rừng phía tây Nykanorivka. Đổi lại, sau khi rút khỏi phía bắc Pankivka, quân đội Nga đã quay trở lại khu rừng ở "vùng xám" phía tây bắc ngôi làng và củng cố vị trí tại đó. Như vậy, trong vài ngày qua, có thêm 24,45km² nghiêng về phía Ukraine. Nga chỉ giành được 0,67km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ở phía bắc Pokrovsk ngày 8/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại hàng loạt khu vực. Moscow chỉ có bước tiến nhỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine tiếp tục phá vây gần Kupyansk

Kênh RVvoenkor đưa tin, theo lệnh của Tổng thống Zelensky, lực lượng Kiev nỗ lực trong 5 ngày liên tiếp để đột phá đến thành phố Kupyansk và sông Oskol ở khu vực Kharkov nhằm giải vây cho các đơn vị bị mắc kẹt.

AFU mất một lượng lớn trang thiết bị và chủ yếu sử dụng bộ binh dồn dập tấn công không ngừng nghỉ, chấp nhận tổn thất lớn về nhân mạng. Sư đoàn 68 và Lữ đoàn 27 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương.

Tại khu vực trung tâm Kupyansk, các phân đội xung kích của Tập đoàn quân 6 và Tập đoàn quân Xe tăng 1 RFAF tiếp tục tiêu diệt nhóm AFU bị bao vây, Bộ Quốc phòng Nga chỉ rõ trong báo cáo tác chiến ngày 8/11.

Hai cuộc tấn công của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 từ khu vực làng Osinovo, tỉnh Kharkov, nhằm giải vây cho các đơn vị Kiev đang bị bao vây, nhưng đều bất thành.

Gần làng Petrovka, một nhóm xung kích AFU đã nỗ lực đột phá đến cầu vượt sông Oskol để khôi phục quyền kiểm soát nhưng bị ngăn chặn.

Trong 24 giờ qua, gần Kupyansk, có tới 55 binh sĩ, 18 vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm 2 xe bọc thép chiến đấu, 2 pháo tự hành Paladin 155mm (Mỹ), 7 xe bán tải và 4 trạm tác chiến điện tử của Ukraine, đã bị xóa sổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 8/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: RVvoenkor).

Theo kênh Suriyakmaps, trong 6 ngày qua, quân đội Nga đã đạt được bước tiến đáng kể ở các quận đông bắc thành phố Kupyansk. Họ kiểm soát hoàn toàn quận Sahzavod, nhà máy đường Kupyanskiy, nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy đóng hộp sữa và nhà máy Domostroitel, chuyển giao thế trận sang Trung tâm tái chế kim loại Iskra.

Cùng lúc, ở các quận tây nam, RFAF đã tiến nhẹ trên các đường Levadnyi và Dmytriivska cho đến khi họ chiếm được khu vực gara ở đó. Khoảng 60% thành phố hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 8/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 185 trận đánh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 185 cuộc giao tranh, cụ thể, RFAF thực hiện 69 đợt xung phong theo hướng Pokrovsk, 18 đợt theo hướng Aleksandrovsky và 17 đợt theo hướng Slobozhansky".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Trên hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow tiến hành 69 đợt đột kích nhưng không thành công và phải hứng chịu tổn thất tới 93 tay súng, trong đó 58 người thiệt mạng.