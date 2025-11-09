Ukraine tiết lộ hoạt động tác chiến ở điểm nóng Pokrovsk

Pokrovsk hiện là mặt trận nóng nhất Ukraine (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Nga đang cố gắng xâm nhập vào vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk, tỉnh Donetsk của Ukraine, nhưng không thành công.

Nhóm tấn công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine cho biết trên Facebook cho biết, tính đến 18h ngày 8/11, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine trong khu vực trách nhiệm đã đẩy lùi 80 cuộc tấn công của Nga kể từ đầu ngày.

Ở hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã 57 lần cố gắng đẩy các lực lượng phòng thủ khỏi vị trí, nhưng 52 cuộc tấn công trong số đó đã bị đẩy lùi.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đang tác chiến trực tiếp trong thành phố, với các nhóm tấn công quét sạch đối phương theo hình thức cận chiến đến từng ngôi nhà, từng con phố. Ukraine đặc biệt chú trọng việc phát hiện và vô hiệu hóa các tổ vận hành máy bay không người lái của đối phương.

Nga cũng đang cố gắng tấn công khu vực Myrnohrad. Nhóm tác chiến phía đông của Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ “đang tự tin giữ vững vị trí và không cho đối phương cơ hội trụ lại trong các khu vực xung quanh”.

Trong một diễn biến khác, theo Ukrinform, mặc dù công tác hậu cần cho các đơn vị Ukraine gặp khó khăn, nhưng vẫn được bảo đảm ở mức cần thiết.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố hướng Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực căng thẳng nhất.

Pokrovsk vốn là một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk. Ukraine đã trụ vững trước bước tiến của Nga về phía Pokrovsk trong gần 2 năm.

Giao tranh bên trong thành phố đã leo thang trong vài ngày qua, sau khi quân đội Nga xâm nhập thành công. Giá trị chiến lược của Pokrovsk tuy đã suy giảm đáng kể, nhưng nếu thành phố thất thủ, đó vẫn sẽ là chiến thắng lớn nhất của Moscow kể từ năm 2023.

Giới quan sát nhận định, việc Pokrovsk thất thủ giờ đây dường như gần như không thể tránh khỏi.

Một số nhà phân tích cho rằng, Kiev cần tính đến phương án rút quân chiến thuật trước khi quá muộn để tránh tổn thất nhân lực, trang thiết bị.

Một chỉ huy tiểu đoàn giấu tên của Ukraine cho biết: “Tình hình rất khó khăn, với mọi hình thức chiến đấu đang diễn ra, đấu súng trong đô thị và pháo kích bằng mọi loại vũ khí. Chúng tôi gần như bị bao vây, nhưng chúng tôi đã quen với điều đó”.

Một binh sĩ khác cũng cho biết, quân đội Nga tiếp tục áp sát với số lượng lớn binh sĩ.

“Cường độ di chuyển của họ lớn đến mức các trắc thủ máy bay không người lái (Ukraine) đơn giản là không thể theo kịp tốc độ. Lực lượng Nga thường di chuyển thành nhóm 3 người, với giả định 2 người thiệt mạng thì một người vẫn có thể vào được thành phố và bám trụ ở đó. Khoảng một trăm nhóm như vậy có thể vượt qua trong một ngày”, binh sĩ này nói.