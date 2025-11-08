Chiến sự Ukraine để lại nhiều nỗi mất mát cho cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 170 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 170 cuộc giao tranh trên mặt trận. Moscow tiến hành 55 cuộc không kích, thả 115 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ còn triển khai 3.074 UAV cảm tử và thực hiện 3.864 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky và Dnieper.

Nga có đột phá lớn ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã thành công trong việc chiếm giữ khu vực kiên cố Uspenovka. Một số đoạn video định vị địa lý xác nhận rằng họ chính thức kiểm soát toàn bộ ngôi làng.

Hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) không thể chống đỡ được sự tấn công dữ dội của các đơn vị Moscow. Giờ đây, sau khi Uspenovka thất thủ, một con đường thẳng tiến đến Huliaipole - nút phòng thủ quan trọng nhất của Kiev tại Zaporizhia - đã mở ra trước mắt RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 7/11. Moscow đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Uspenovka, mở ra cơ hội tiến sâu về phía tây (Ảnh: Military Summary).

Tại "vạc dầu" Pokrovsk, tình hình đang trở nên nguy cấp đối với các đơn vị Kiev bị mắc kẹt trong khu vực trung tâm Mirnograd. Quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tấn công vào ngôi làng nhỏ Rivno, vốn là vùng ngoại ô phía tây thành phố.

Pokrovsk giờ đây có thể được coi là đã thất thủ. AFU chỉ còn kháng cự lẻ tẻ ở một vài khu vực. Việc bao vây hoàn toàn Mirnograd đang được RFAF rốt ráo thực hiện, một số đơn vị Kiev được cho là vẫn tiếp tục tử thủ tại Sukhyi Yar, điểm cực nam của "vạc dầu". Có thể nói rằng Mirnograd cũng sắp chịu chung số phận với thành phố Pokrovsk lân cận.

Hơn nữa, các đoạn video bổ sung xác nhận những bước tiến của binh sĩ Nga tại Vovchansk thuộc vùng Kharkov.

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127, Tập đoàn quân Cận vệ 5 thuộc Cụm tác chiến phương Đông đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Uspenovka thuộc tỉnh Zaporizhia - một trong những nút thắt then chốt và kiên cố nhất trong hệ thống phòng thủ của đối phương ở hữu ngạn sông Yanchur".

Trong khi AFU tập trung vào việc giải vây cho tàn binh của các đơn vị bị bao vây tại các thành phố Kupyansk và Krasnoarmeysk (Pokrovsk), lực lượng xung kích của Cụm tác chiến phương Đông đã đánh sập Uspenovka, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của đối phương, nơi từng có tới 1.400 cư dân sinh sống trước chiến tranh.

Trên đường đến sườn trái của nhóm Kiev bảo vệ trung tâm và cứ điểm phòng thủ ở phía nam vùng Zaporizhia - Huliaipole - có các vị trí riêng biệt của AFU sẽ bị phá hủy khi lực lượng Moscow tiến đến lưu vực sông Yanchur và Gaichur.

Trên bản đồ, khu vực Uspenovka của AFU hiện rõ, với các căn cứ phía bắc và phía nam (Vishnevoe và Marfopol) do RFAF kiểm soát. Việc vượt sông Yanchur theo tuyến đường Uspenovka - Ravnopole - Huliaipole sẽ cắt đứt khu vực này và cho phép nhóm Moscow tạo thành một đầu cầu để tiếp tục bao vây các vị trí của đối phương ở vùng hợp lưu và cắt đường tiếp tế.

Trong bối cảnh này, việc lực lượng Moscow tiến đến sông Gaichur gần khu định cư Danilovka và việc kích hoạt tuyến Marfopol - Dorozhnyanka - Mirnoe là hoàn toàn hợp lý.

Tình hình các bên cũng như diễn biến của các sự kiện cũng không kém phần thú vị và nổi bật so với các cuộc bao vây Kupyansk và Pokrovsk.

Bộ Tổng tham mưu Nga đang mạnh dạn và tự tin vẽ nên một bức tranh khác về thất bại của lực lượng Kiev. Lần này, ở khu vực phía đông nam Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 7/11. Lực lượng Moscow liên tiếp đánh bại đối phương, giành quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng mới và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Marat Khairullin).

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại mặt trận Velikomikhailovskaya và Huliaipole, trong 4 ngày qua, RFAF đã chiếm được hầu hết khu vực Uspenovka khi Ukraine rút lui khỏi đó. Ngoài ra, họ vượt sông Yanchur vài km về phía tây và tiến đến vùng ngoại ô phía đông Solodke. Hơn nữa, trinh sát - đặc nhiệm Nga đã tiến về phía bắc Stepove và tiến đến vùng ngoại ô phía nam Orestopil.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 7/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine ngừng kháng cự tại Pokrovsk

Theo kênh Readovka, RFAF đã đánh bại đối phương tại Pokrovsk, tàn binh Ukraine đang rút về Mirnograd và tiếp tục kháng cự trong vô vọng.

Cụ thể, nỗi thống khổ của lực lượng Kiev tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd vẫn tiếp diễn. Các đơn vị tại Pokrovsk đã quyết định rút chạy sang thành phố Mirnograd lân cận. Điều này giúp họ có thêm thời gian và tăng khả năng chiến đấu tại Mirnograd.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói rằng lực lượng Moscow chính thức hoàn toàn kiểm soát Pokrovsk. Thành phố vẫn còn các cứ điểm còn sót lại và các nhóm bộ binh AFU rải rác, có khả năng họ mất liên lạc với cấp trên. Dù sao đi nữa, sự kháng cự có tổ chức của AFU tại Pokrovsk đã kết thúc.

Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đã xóa sổ được cứ điểm cuối cùng của đối phương trong thành phố, vốn dựa vào mạng lưới các tòa nhà công nghiệp của Nhà máy Silica và Nhà máy Chế tạo Máy móc Pokrovsk.

Tình hình của lực lượng Kiev càng trở nên phức tạp hơn bởi sau khi chiếm được các nhà máy, lính xung kích Nga đã mở một cuộc tấn công vào Rivne. Ngôi làng này, cùng với khu định cư Svitloe lân cận, tạo thành một dạng cửa ngõ vào phía bắc Mirnograd.

Do đó, có thể giả định rằng Tập đoàn quân số 2 có ý định thiết lập liên lạc trực tiếp với các lực lượng tiền phương của Tập đoàn quân số 51 RFAF ở phía bắc Mirnograd hoặc vùng ngoại ô phía bắc. Hiện tại, về cơ bản, AFU không thể thoát khỏi "vạc dầu" nếu 2 gọng kìm nói trên của Nga bắt tay được với nhau tại khu vực này.

Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng thiết lập một hành lang để sơ tán các đơn vị của họ bị mắc kẹt tại Mirnograd. Quân đội Ukraine, bất chấp tổn thất, nhiều lần tấn công Rodinske nhưng không đạt được thành công đáng kể nào.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 7/11. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, 2 gọng kìm khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Slavyangrad cho hay, tại Pokrovsk, vòng vây ở Mirnograd hiện đã vượt quá tổng diện tích của Bakhmut, 44km² so với 42km². Nhìn chung, tình hình của những tàn binh Ukraine còn lại bị mắc kẹt ở đó là vô vọng. Họ không thể tự mình mở đường máu rút lui, và sẽ không có lực lượng nào đủ khả năng để giải vây. Câu hỏi hiện tại chỉ là còn bao nhiêu binh sĩ Ukraine ở Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 7/11. Moscow khép chặt vòng vây và đang truy quét trong trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev gần như đã thất thủ (Ảnh: Military Summary).

AMK Mapping cập nhật từ hướng Pokrovsk cho biết, mặc dù Mirnograd vẫn chưa bị cô lập hoàn toàn về mặt vật lý, nhưng việc di chuyển ra - vào thành phố không thể thực hiện được do bị kiểm soát hỏa lực chặt chẽ và hoạt động của các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga. Đồng thời, lực lượng Moscow đang đạt được tiến triển đáng kể ở những nơi khác.

Tin tức quan trọng nhất đến từ phía đông bắc Pokrovsk, nơi sau khi một số cuộc rút lui của Ukraine diễn ra, lực lượng Moscow đã bao vây một số đơn vị đối phương ở khu vực cao tầng thuộc quận Dinas. Họ chiếm được khu công nghiệp nhỏ ở rìa thành phố và kiểm soát con phố đầu tiên tại làng Rivne. Các hoạt động truy quét vẫn tiếp tục ở Dinas, với việc RFAF chiếm được thêm một số tòa nhà cao tầng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 7/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang khép chặt vòng vây trên các mũi tên đỏ. Một nhóm nhỏ binh sĩ Kiev bị mắc kẹt tại quận Dinas (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía đông Pokrovsk, Nga chiếm được những khu dân cư cuối cùng tại đó và tiến đến các nhà kho và khu vực rừng rậm lân cận.

Ở phía dưới Mirnograd, lực lượng Moscow cuối cùng đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Lysivka sau khoảng 13 tháng giao tranh. Họ cũng chiếm được các vị trí mới trong các rặng cây và rừng ở phía tây bắc và bắt đầu tiến về phía đông, vòng qua Sukhyi Yar từ phía bắc. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở trung tâm Sukhyi Yar.

Ở phía đông bắc Mirnograd, RFAF chiếm thêm một số tòa nhà cao tầng và tiến sâu hơn vào khu dân cư thấp tầng. Họ cũng đang cố gắng tiếp cận khu vực phía tây nam của các khu nhà cao tầng, xóa sổ vị trí đối phương trên tiền tuyến bằng bom lượn FAB.

Tại "nút cổ chai" Mirnograd, trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục hoạt động trong vùng xám nhưng chưa giành được vị trí vững chắc ở đây.

Tại Rodinske, giao tranh cực kỳ ác liệt vẫn tiếp diễn. Cả hai bên đều đang nỗ lực tiến lên, với các vị trí liên tục bị thay đổi. Một lượng lớn hỏa lực đang được tập trung vào khu vực này khi AFU cố gắng đột phá vào hậu phương của gọng kìm phía bắc của Nga, trong khi RFAF cố gắng đẩy lùi đối phương ra khỏi thành phố này.

Ở phía bắc Pokrovsk, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động rà phá và đang chiến đấu để giành nốt vùng xám còn lại. Các nhóm xung kích của Ukraine đang gây khó khăn cho nỗ lực củng cố và ngăn cản RFAF kiểm soát toàn bộ thành phố.

Tại khu vực Udachne, lực lượng Moscow đã chiếm lại các vị trí dọc theo con đường dẫn đến phía đông mỏ than Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 7/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang khép chặt vòng vây trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Theo nhà phân tích người Đức Julian Röpke thuộc báo Bild, lực lượng Moscow đã tiến đến các điểm phía tây bắc, đông bắc và cực bắc Pokrovsk. Ukraine coi như chính thức thất thủ.

Trước đó, chuyên gia quốc phòng này viết rằng ông không thấy dấu vết nào của cuộc "phản công" được Kiev tuyên bố nhằm giải vây cho lực lượng bị mắc kẹt trong thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 7/11. Moscow kiểm soát phần vàng nhạt, các khu vực màu cam là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev bị mắc kẹt trong khu vực quận Dinas (Ảnh: Julian Röpke).

Theo kênh Suriyakmaps, tại thành phố Pokrovsk, RFAF hoàn toàn kiểm soát quận Karakovsky và tiến đến nhà máy luyện kim RSI. Ngoài ra, các tòa nhà cao tầng mới ở quận Dinas và nhà máy thức ăn chăn nuôi APK-Invest đã bị chiếm giữ.

Mặc dù có báo cáo về việc Mirnograd không bị bao vây thực tế, nhưng khả năng AFU rút lui thành công khỏi thành phố là rất thấp. Binh sĩ Ukraine còn lại ở đó (dưới 1.000 người) đang giữ vững vị trí nhờ nguồn tiếp tế được cung cấp bằng UAV, trong khi lực lượng Moscow tiếp tục tấn công vào vùng ngoại ô phía đông.

Cùng lúc đó, lực lượng Moscow đã bắt đầu tấn công vào các tuyến phòng thủ ở phía nam của vùng bán phong tỏa, có nghĩa là sự tồn tại của AFU tại Lysivka và Sukhyi Yar có thể chỉ là vấn đề thời gian.

Ở phía tây xa xôi, giao tranh vẫn tiếp diễn tại mỏ Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya số 1 sau khi RFAF không giành được chỗ đứng 2 tuần trước. Khu vực mỏ đã bị thiệt hại đáng kể do giao tranh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 7/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev đang tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine tiếp tục phản công dữ dội gần Kupyansk

Kênh RVvoenkor đưa tin, theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng Kiev đã nỗ lực trong 4 ngày liên tiếp để đột phá đến thành phố Kupyansk và sông Oskol ở khu vực Kharkov nhằm giải vây cho các đơn vị bị bao vây.

Tuy nhiên, họ đã mất một lượng lớn vũ khí trang thiết bị và hiện giờ chủ yếu sử dụng bộ binh tiến công không ngừng nghỉ vào các vị trí kiên cố của Nga. Sư đoàn 68 và Lữ đoàn 27 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương.

Tại khu vực thành phố Kupyansk, các phân đội xung kích của Tập đoàn quân 6 và Tập đoàn quân Xe tăng 1 tiếp tục loại bỏ nhóm AFU bị bao vây, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật trong báo cáo tác chiến ngày 7/11.

Đồng thời, lực lượng Moscow cũng đánh bật các nhóm AFU rải rác khỏi làng Kupyansk-Uzlovaya, Kurilovka và Petrovka.

Suốt tuần qua, 6 nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm giải vây cho các đơn vị bị bao vây khỏi các khu định cư Blagodatovka, Monachinovka, Moskovka, Nechvolodovka và Petrovka ở vùng Kharkiv đã bị RFAF đập tan, 3 nỗ lực khác của AFU nhằm giành lại quyền kiểm soát đầu cầu trên sông Oskol và phá vỡ vòng vây cũng thất bại.

Từ ngày 1 đến ngày 7/11, AFU đã mất hơn 345 binh sĩ và 94 thiết bị tại khu vực Kupyansk, bao gồm 9 xe chiến đấu bọc thép, 45 xe cơ giới và 15 khẩu pháo và súng cối.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 7/11. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt theo các mũi tên xanh (Ảnh: RVvoenkor).

Trong khi đó, trên hướng Vovchansk thuộc vùng Kharkov, Nga tiếp tục tấn công, đạt được những bước tiến mới ở 5 khu vực khác nhau, kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía tây, sự kháng cự gia tăng của Ukraine đã làm chậm bước tiến của RFAF. Lực lượng Moscow đang dần tiến qua các khu rừng, chiếm giữ từng vị trí và tiến vào vùng ngoại ô Prylipka từ phía đông. Họ cũng tiến thêm một bước về phía tây bắc Liman, trong khi các mũi xung kích khác đã tiến vào khu dân cư Synelnykove.

Về phía đông, RFAF tiếp tục tiến xuống phía nam Vovchansk và phát triển từ các tòa nhà 3 tầng đến khu công nghiệp nhỏ ở rìa phía nam thành phố, chiếm được hầu hết khu vực này. Họ cũng tiếp tục đột phá về phía đông qua các khu dân cư thấp tầng, tiếp cận đường cao tốc và phá hủy cây cầu bắc qua sông Vovcha, và tiến xa hơn đường cao tốc vào các khu dân cư đông đúc hơn ở phía nam.

Trước những bước tiến này của Nga, các đơn vị Kiev còn lại ở phía bắc Vovchansk đã rút lui về bên kia sông để tránh bị cắt đứt từ phía sau, chính thức chấm dứt 18 tháng giao tranh ở khu vực này. Cuộc rút lui diễn ra từ 2 khu nhà nhỏ bị san phẳng ở phía đông nam và phía đông.

Xa hơn về phía đông, trong 10 ngày qua, lực lượng Moscow chậm rãi tiến qua các khu rừng phía đông Tykhe, mở rộng vùng đệm xung quanh ngôi làng mới chiếm được. Họ phát triển xa hơn qua khu rừng rộng lớn ở phía bắc và chiếm được các vị trí ven rừng ở phía nam. Họ cũng giành được quyền kiểm soát một số ngôi nhà xa xôi của Vovchanski Khutory trên bờ bắc sông Vovcha, cũng như một khu rừng gần đó. Tổng cộng, có thêm 5,97km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 7/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục phát triển trên các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Trên khu vực bắc Kharkov, tại thị trấn Vovchansk, RFAF tiếp tục tiến công vào các kho bãi phía nam đường T-21-04 và đang cố gắng tiếp cận đường Soborna và tiến dọc đường Proletarska. Mặt khác, các trận chiến tại Synelnykove vẫn tiếp diễn khi quân đội Ukraine vẫn kiểm soát các chiến hào phía nam khu định cư, kênh Suriyakmaps đưa tin thận trọng hơn.