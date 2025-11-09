Nga "giương đông, kích tây", đánh lạc hướng Ukraine ở Pokrovsk?

Thành viên Quân đoàn Azov số 1 của Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Chiến dịch tiến công kéo dài một năm ở Pokrovsk của Nga đang đi đến hồi kết. Đồng thời, trận chiến 3 tháng tại khu vực lồi Dobropillia, chỉ cách Pokrovsk vài km về phía bắc, cũng đang kết thúc.

Điều này có thể không phải là ngẫu nhiên. Có khả năng phía Nga đã chiến đấu đủ mạnh quanh Dobropillia để kìm chân lực lượng dự bị Ukraine, những người lẽ ra có thể đã nhanh chóng di chuyển xuống phía nam để tăng viện cho Pokrovsk.

Nói cách khác, các chỉ huy Nga có thể đã xem khu vực lồi Dobropillia như một “trục ghim ngược lực lượng dự bị Ukraine”, theo lý thuyết của nhà phân tích quân sự Delwin.

Chiến thuật "giương đông, kích tây" này hoạt động bằng cách đe dọa một mục tiêu phụ nhằm ghim chặt lực lượng dự bị của đối phương, ngăn họ tăng viện cho mục tiêu chính. Có thể Nga đã bố trí vừa đủ lực lượng tại khu vực lồi này, chủ yếu gồm 5 lữ đoàn và trung đoàn thủy quân lục chiến, để giữ chân Quân đoàn Azov số 1 của Ukraine, khiến lực lượng tinh nhuệ này không thể tham chiến tại Pokrovsk.

Lý thuyết của Delwin có phần hợp lý, và nó cũng là lời cảnh báo cho các chỉ huy Ukraine, khi các đơn vị đồn trú đang rút khỏi Pokrovsk và Myrnohrad lân cận, còn chiến dịch tại tỉnh Donetsk bước sang giai đoạn mới.

Khi Lữ đoàn súng trường cơ giới số 132 của Nga phát hiện khe hở trong tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine ở phía bắc Pokrovsk và nhanh chóng tiến sâu 15km về phía làng Dobropillia hồi đầu tháng 8, mục tiêu ban đầu của họ là giành quyền kiểm soát hỏa lực đối với ngôi làng, để oanh kích bằng UAV và pháo binh.

Lý do là rõ ràng: một trong hai tuyến tiếp tế chính vào Pokrovsk đi qua Dobropillia. Nếu tuyến đường này bị cắt đứt, hai lữ đoàn Ukraine đồn trú trong Pokrovsk sẽ sớm bị cô lập và cạn kiệt tiếp tế.

Tuy nhiên, Ukraine đã phản ứng nhanh, điều động Quân đoàn Azov số 1 cùng nhiều lữ đoàn được trang bị tốt. Quân đội Ukraine ép khu vực lồi rộng 40km² từ hai hướng, buộc quân Nga phải rút bớt một phần quân khỏi Dobropillia.

Trong khi đó, Trung đoàn Tấn công số 225 và Lữ đoàn Cơ giới số 33 của Ukraine thiết lập phòng tuyến mạnh tại làng Shakhove, giữ vững góc đông nam của khu vực lồi. Các đơn vị phòng thủ tại Shakhove đã đánh bật nhiều đợt tấn công cơ giới của Nga, ngăn không cho lực lượng tăng viện quy mô lớn tiến vào khu vực.

Vào cuối tháng 10, Tiểu đoàn Trinh sát số 132 của Ukraine đã giành lại khoảng một nửa khu vực lồi. Ở phía bắc Pokrovsk, quân đội Ukraine giành lại thế chủ động.

Tình hình Pokrovsk dần trở nên ngã ngũ (Ảnh: EP).

Tuy nhiên, ở khu vực Pokrovsk và Dobropillia phía nam, Nga lại giành thế chủ động.

Dù các trung đoàn Nga không kiểm soát hoàn toàn được Dobropillia, họ vẫn gây áp lực lên các tuyến tiếp tế vào Pokrovsk và Myrnohrad bằng cách đưa các đội UAV tiến sát tiền tuyến nhất có thể.

Trong khi Ukraine tập trung lực lượng mạnh ở Dobropillia, lỗ hổng đã xảy ra ở phía nam Pokrovsk.

Các nhóm binh sĩ Nga xâm nhập Pokrovsk từ phía nam, từng bước tập hợp đủ lực lượng trong thành phố để làm suy yếu lực lượng đồn trú Ukraine, vốn ngày càng bị áp đảo về quân số và hỏa lực.

Khi Đơn vị Đặc nhiệm Tymur của Ukraine tiến hành đột kích bằng trực thăng vào Pokrovsk ngày 29/10, đó không phải dấu hiệu cho thấy Ukraine đang thắng thế, mà ngược lại.

Các đặc nhiệm Tymur là một phần trong nỗ lực nhằm giữ một số vị trí chiến đấu then chốt ở phía bắc Pokrovsk, đồng thời mở đường thoát cho những người sống sót cuối cùng của đơn vị đồn trú.

“Trận chiến giành thành phố sắp kết thúc”, nhà quan sát Thorkill dự đoán trong tuần này.

Câu hỏi được đặt ra là nếu Quân đoàn Azov số 1 không được điều động tới Dobropillia thì liệu trận chiến đô thị ở Pokrovsk lúc này sẽ ra sao và Nga có thể nhanh chóng đạt được ưu thế áp đảo như vậy không. Tuy nhiên, việc Ukraine đưa lực lượng tinh nhuệ tới Dobropillia cũng được xem là một trong những yếu tố khiến họ hụt hơi trước đà tiến công luồn sâu, đột kích của Nga.