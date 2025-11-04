Nga tập kích lễ trao thưởng của quân đội Ukraine, nhiều binh sĩ thiệt mạng

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập (Ảnh minh họa: AFP).

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) đã mở cuộc điều tra về nghi vấn chưa làm tròn trách nhiệm sau vụ tập kích bằng tên lửa của Nga ngày 1/11 nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Dnipropetrovsk. Vụ việc khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong lúc họ được cho là đang tập trung để dự lễ trao thưởng.

Một nhóm điều tra của SBI đã có mặt tại hiện trường vụ việc để xác minh việc tuân thủ các quy định an toàn trong lúc báo động không kích và kiểm tra xem liệu các nơi trú ẩn có được bố trí đúng quy định hay không, theo thông báo đăng trên trang web của cơ quan này ngày 3/11.

Nhà báo Ukraine Dmytro Sviatnenko viết trên Facebook ngày 3/11 rằng anh trai ông, Volodymyr Sviatnenko, 43 tuổi, thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35, đã thiệt mạng trong vụ tấn công khi buổi lễ trao thưởng đang diễn ra.

“Anh ấy và các đồng đội được tập trung để được trao thưởng. Họ tập hợp những người giỏi nhất, những phi công và bộ binh xuất sắc nhất của lữ đoàn vào một chỗ, theo lệnh chỉ huy ở nơi trống trải. Tên lửa đạn đạo bay tới", ông Sviatnenko viết. Ông đặt nghi vấn về việc quy trình an toàn đã không được thực hiện đầy đủ dẫn tới vụ việc.

Nhiếp ảnh gia và quân nhân Kostiantyn Huzenko, cũng thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35, đã thiệt mạng trong vụ tập kích, bạn bè của anh chia sẻ với Kyiv Independent.

SBI cho biết cuộc điều tra sơ bộ được mở theo Điều 425, Khoản 4 của Bộ luật Hình sự Ukraine, quy định về vi phạm nghĩa vụ quân sự do cẩu thả trong thời kỳ thiết quân luật.

Hiện chưa rõ con số thương vong cụ thể sau vụ không kích.

Quân đoàn Thủy quân lục chiến số 30, đơn vị bao gồm Lữ đoàn số 35, xác nhận các quân nhân của họ đã bị nhắm mục tiêu trong vụ tập kích tại Dnipropetrovsk.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga tập kích vào nơi Ukraine tập trung đông các binh sĩ tại khu vực tương đối gần tiền tuyến. Điều này được xem là rủi ro rất lớn khi UAV trinh sát của Nga bay liên tục phía trên và quan sát những điểm sơ hở của đối thủ để sẵn sàng tập kích.

Các vụ việc tương tự trước đây từng khiến quân đội Ukraine đối mặt với sự chỉ trích từ công chúng. Ngày 3/11/2023, một vụ tập kích của Nga vào buổi lễ trao thưởng của Lữ đoàn Tấn công vùng núi số 128 ở tỉnh Zaporizhia đã khiến ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng, dẫn đến điều tra, và chỉ huy bị đình chỉ. Khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng chỉ trích vụ việc, nói rằng “bi kịch này hoàn toàn có thể tránh được".

Ngày 13/4, Nga phóng tên lửa đạn đạo vào trung tâm thành phố Sumy, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Thị trưởng thành phố Konotop, ông Artem Semenikhin, cáo buộc Thống đốc tỉnh Volodymyr Artiukh đã lên kế hoạch tổ chức lễ trao thưởng cho Lữ đoàn 117 tại Sumy vào ngày hôm đó.

Ông Semenikhin cho rằng việc tập trung đông binh sĩ như vậy đã tạo điều kiện cho Nga tập kích vào “một sự kiện tập hợp quân sự”.