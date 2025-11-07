Hoài nghi gia tăng khi Ukraine quyết bám trụ tới cùng ở Pokrovsk

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Donetsk (Ảnh: AFP).

Hơn hai tuần sau khi binh sĩ Nga xâm nhập vào khu vực đô thị của thành phố khai thác mỏ thuộc tỉnh Donetsk, Pokrovsk đã rơi vào một “vùng xám”, nơi khái niệm về quyền kiểm soát lãnh thổ bị xóa nhòa trong làn sương của những chuyển động từ binh sĩ 2 phía.

“Tình hình ở Pokrovsk không thay đổi nhiều”, một phi công UAV Ukraine đang chiến đấu tại khu vực này, cho biết, mô tả mọi thứ đang trong cảnh hỗn độn.

Khi ngày càng nhiều binh sĩ Nga tiến vào Pokrovsk, sau khi phòng tuyến của Ukraine ở vùng ngoại ô phía nam thành phố nhanh chóng sụp đổ, việc đảo ngược tình hình bằng các chiến dịch giải tỏa quy mô lớn dường như là nhiệm vụ bất khả thi.

Trong khi đó, tại thành phố công nghiệp lân cận Myrnohrad, nơi các lữ đoàn được triển khai vẫn cố gắng trụ vững bất chấp cơn ác mộng hậu cần ngày càng tồi tệ, nguy cơ bị bao vây tiếp tục gia tăng.

Tính đến ngày 6/11, phần lớn khu vực đô thị của Pokrovsk vẫn nằm trong “vùng xám” tranh chấp, theo hầu hết các bản đồ chiến trường nguồn mở, bao gồm bản đồ của tổ chức Deep State.

Mặc dù vùng xám và các khu vực được đánh giá là nằm dưới sự kiểm soát chắc chắn của Nga đều đã mở rộng trong tuần qua, các vị trí của Ukraine vẫn còn tồn tại trong thành phố, xen kẽ và chồng lấn với các con phố và tòa nhà mà Nga đã kiểm soát.

Đồng sáng lập Deep State, chuyên gia Roman Pohorilyi, giải thích rằng do bản chất của cuộc chiến trong đô thị, việc nói rằng Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk là không hoàn toàn chính xác.

“Hậu cần là điều quan trọng nhất ở đây, vì chính nó xác định thế nào là bao vây, điều mà các blogger và nhà phân tích cố gắng xác định. Nhưng trên thực tế, Pokrovsk đang bị hấp thụ khi Nga thâm nhập dần và thiết lập vị trí", ông nói.

Khi các nhóm tiến công nhỏ và xâm nhập của Nga tiếp tục di chuyển về phía bắc qua Pokrovsk và xa hơn, việc thiếu một phòng tuyến ổn định khiến các đội UAV của Ukraine ngày càng dễ bị tập kích trực tiếp và rơi vào các trận đấu súng.

Điều này làm gián đoạn khả năng tập trung vào nhiệm vụ của họ để ngăn đà tiến của Nga.

Nga đang tạo thế gọng kìm, gây áp lực lớn lên Ukraine (Ảnh: Deepstate).

Phòng tuyến Ukraine cũng bị cản trở bởi các đợt tấn công UAV của Nga nhằm vào tuyến hậu cần phía sau, với hàng chục đội UAV từ đơn vị Rubicon tinh nhuệ của Nga được triển khai tới điểm nóng này.

Khi mùa đông và sự tạm lắng chiến sự sắp tới, trận chiến tại Pokrovsk đã mang ý nghĩa chính trị rõ rệt, khi cả Ukraine và Nga đều muốn có một kết thúc có lợi.

Tuy nhiên, việc khu vực Pokrovsk gần như bị bao vây đã dẫn đến những ý kiến hoài nghi trong nội bộ Ukraine về quyết định cố thủ bằng mọi giá. Nhiều người cảnh báo rằng việc Ukraine quyết bám trụ tới cùng tại đây có thể gây ra hậu quả khó lường cho Kiev khi họ có nguy cơ mất cả đất và cả lực lượng tinh nhuệ hàng đầu nếu Nga khép chặt vòng vây.

“Nếu không có ai ký lệnh rút quân khỏi Pokrovsk và Myrnohrad trong tương lai gần, chúng ta có thể rơi vào tình huống không chỉ mất đi một lượng lớn lính dù và lính thủy đánh bộ đầy nhiệt huyết", nhà báo kiêm tình nguyện viên Vitalii Deineha, đồng sáng lập quỹ Come Back Alive, viết trên Facebook.

“Chúng ta có thể đối mặt với tình huống không còn ai để bịt lỗ hổng trên mặt trận, và các công sự ở phía sau sẽ nhanh chóng rơi vào tay đối phương", ông cảnh báo.

Khi chỉ còn chưa đến 5km cánh đồng đầy UAV ở phía bắc Pokrovsk nối với Myrnohrad và vùng xung quanh, hậu cần vào khu vực này trở nên vô cùng nguy hiểm.

Một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine cho biết trong các đợt luân chuyển gần đây, lính bộ binh của ông đã nhiều lần chạm trán trực tiếp với lính Nga. Theo ông, mật độ UAV và mìn của Nga ở khu vực này dày đặc đến mức không phương tiện nào có thể đi qua hành lang đó, và ngay cả các phương tiện mặt đất không người lái, vốn thường được dùng trong điều kiện như vậy, cũng hầu như không sống sót nổi.

Ngoài tầm quan trọng chính trị của Pokrovsk với Ukraine, việc Kiev cố thủ ở khu vực này được cho còn liên quan tới phong cách chỉ huy của Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, người nổi tiếng với quan điểm "không lùi một bước".

Trong khi đó, ngoài các chuyến thăm của 2 ông Zelensky và Syrskyi ra tiền tuyến, lực lượng Ukraine đã tiến hành một số chiến dịch đặc biệt nhằm chứng minh rằng cuộc chiến chưa kết thúc.

Ngày 31/10, dưới sự chỉ huy trực tiếp được cho là của tướng Kyrylo Budanov, lực lượng đặc nhiệm của Cục Tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã đáp trực thăng Black Hawk trong đêm gần Pokrovsk.

Chi tiết về mục tiêu và kết quả của nhiệm vụ không được tiết lộ, nhưng với quy mô triển khai, được cho là hai trung đội đặc nhiệm, lực lượng này không đủ để tái kiểm soát một khu đô thị lớn như Pokrovsk.