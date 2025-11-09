Nga tấn công lớn chưa từng có, loạt nhà máy điện Ukraine sập nguồn

Một nhà máy nhiệt điện của Ukraine hư hại sau một cuộc tập kích của Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Theo Centrenergo, chính những nhà máy nhiệt điện từng được khôi phục sau các cuộc tấn công trong năm 2024 lại tiếp tục bị tập kích, khi nhiều máy bay không người lái của Nga tấn công “mỗi phút” vào rạng sáng 8/11.

Ukraine cho biết, Không quân nước này đã bắn hạ 406 trong tổng số 458 máy bay không người lái, bao gồm loại máy bay không người lái tấn công Shahed, mà Nga phóng đi trong đêm. Ngoài ra, Ukraine cũng bắn hạ 9 trong số 45 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Centrenergo vận hành 3 nhà máy nhiệt điện, cũng đồng thời là gần như toàn bộ tài sản của công ty: Nhà máy Trypillia ở tỉnh Kiev, Zmiivska ở tỉnh Kharkov, và Vuhlehirska ở tỉnh Donetsk.

Mùa xuân năm ngoái, Centrenergo thông báo nhà máy nhiệt điện Zmiivska đã bị phá huỷ hoàn toàn. Ngày 25/7/2022, lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy nhiệt điện Vuhlehirska.

Theo thông báo của tập đoàn, cuộc tấn công mới nhất đã phá huỷ toàn bộ phần công suất được khôi phục, khiến các nhà máy không còn phát điện.

“Vì lý do an toàn, chúng tôi đã giữ im lặng, nhưng chúng tôi đã làm mọi điều có thể để đảm bảo người dân Ukraine vượt qua mùa đông vừa rồi với điện và sưởi ấm, vượt qua những thử thách kinh hoàng để thành công bước vào mùa sưởi hiện tại. Chưa đầy một tháng kể từ cuộc tấn công trước, và đêm qua, Nga lại tấn công đồng thời vào toàn bộ cơ sở phát điện của chúng tôi”, Centrenergo nói.

Suốt mùa thu, Nga đã tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm đẩy Ukraine vào một mùa đông khắc nghiệt nữa. Một trong những đợt tấn công tồi tệ nhất xảy ra vào ngày 3/10 và 5/10 đã xoá sổ khoảng 60% các cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine.

Trong cuộc tấn công ngày 8/11, Nga chủ yếu nhắm vào các thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava, Kiev, Dnipro, Kharkov và Chernihiv, gây ra tình trạng cắt điện khẩn cấp ở một số vùng.

“Có một số lượng tên lửa chưa từng có và vô số máy bay không người lái tấn công vào chính những nhà máy nhiệt điện đã được xây dựng lại sau cuộc tấn công tàn phá năm 2024. Chúng tôi đã dừng hoạt động. Sản lượng điện hiện tại bằng 0. Bằng 0! Mọi thứ chúng tôi xây dựng lại bằng công việc suốt ngày đêm đã bị xoá sổ. Hoàn toàn!”, Centrenergo cho biết.

Centrenergo nói rằng họ sẽ sửa chữa, tái thiết và tích hợp các năng lực phát điện mới.

Theo người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ihnat, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo hơn.

Nói về cuộc tập kích mới nhất của Nga, ông cho biết, hướng tấn công chính là các tỉnh Dnipropetrovsk, Kiev và Poltava, dù các vùng khác cũng chịu thiệt hại.

Ông lưu ý một đặc điểm nổi bật của cuộc tấn công này là việc sử dụng ồ ạt tên lửa đạn đạo. Ông cho biết, năm nay, Nga đã tăng đáng kể tỷ lệ phóng tên lửa đạn đạo so với tên lửa hành trình, tập trung vào ưu thế tốc độ và khó bị đánh chặn.

Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên lửa hành trình, gồm loại phóng từ biển và từ đất liền, và triển khai ồ ạt máy bay không người lái tấn công.