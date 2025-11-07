Động thái mới của Nga tại các vùng lãnh thổ sáp nhập

Các quân dự được gọi nhập ngũ trong đợt huy động một phần của Nga năm 2022 (Ảnh: AFP).

Kyiv Independent Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine ngày 6/11 cho biết, Nga đã sáp nhập các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Donbass (gồm Lugansk và Donetsk), Zaporizhia và Kherson vào Quân khu miền Nam của mình.

Quân khu này vốn đã bao gồm bán đảo Crimea và động thái trên tạo nền tảng cho việc mở rộng quân dịch tại các vùng lãnh thổ mà Nga hiện kiểm soát.

Theo cơ quan tình báo Ukraine, từ khi xung đột toàn diện nổ ra năm 2022 đến mùa hè năm 2024, Nga đã huy động khoảng 300.000 nam giới từ dân cư địa phương tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát ở Ukraine.

Nga cũng đang tiến tới việc hợp thức hoá chế độ quân dịch quanh năm bắt đầu từ ngày 1/1/2026 theo một sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký.

Đồng thời, Nga đang triển khai hệ thống giấy triệu tập quân dịch điện tử và các biện pháp hạn chế. Sau khi dữ liệu giấy triệu tập được nhập vào cơ sở dữ liệu, người được triệu tập có thời hạn 30 ngày để trình diện, kèm theo lệnh cấm xuất cảnh và các chế tài khác.

Theo các nguồn tình báo phương Tây và Ukraine, mỗi tháng Nga tuyển thêm từ 30.000 đến 45.000 tân binh, gần gấp đôi tốc độ huy động nhân lực của Ukraine (ước tính từ 25.000 đến 27.000 người mỗi tháng).

Cuối năm 2024, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh nâng quân số các lực lượng vũ trang lên 2,38 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân phục vụ thường trực.

Năm nay, trong sắc lệnh huy động mùa thu, Tổng thống Putin đã gọi 135.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong 3 năm kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, trung bình Nga gọi nhập ngũ khoảng 127.000 nam công dân vào mỗi đợt huy động mùa thu.

Trong khi đó, đợt huy động mùa xuân năm nay, Nga gọi 160.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.